Selma Lagerlöf e Elizabeth von Arnim appartengono a due geografie letterarie diverse, eppure le loro opere sembrano dialogare continuamente tra loro. La prima osserva il mondo attraverso una malinconia ironica e raffinata, trasformando il quotidiano femminile in un luogo di introspezione e rinascita. La seconda costruisce romanzi attraversati da folklore, passioni assolute, simboli religiosi e…

Selma Lagerlöf e Elizabeth von Arnim appartengono a due geografie letterarie diverse, eppure le loro opere sembrano dialogare continuamente tra loro. La prima osserva il mondo attraverso una malinconia ironica e raffinata, trasformando il quotidiano femminile in un luogo di introspezione e rinascita. La seconda costruisce romanzi attraversati da folklore, passioni assolute, simboli religiosi e atmosfere gotiche, dando vita a storie che sembrano sospese tra leggenda e realtà.

Entrambe, però, hanno compiuto qualcosa di straordinario: raccontare il dolore delle donne senza ridurlo mai a semplice vittimismo. Nei loro libri la sofferenza diventa trasformazione, consapevolezza, ricerca di libertà. Le protagoniste di Elizabeth von Arnim e Selma Lagerlöf attraversano lutti, silenzi, imposizioni sociali, fanatismi e aspettative patriarcali, ma continuano ostinatamente a cercare uno spazio per esistere.

Anche la natura assume un ruolo centrale nelle loro opere. Le montagne svizzere di “Un’estate in montagna” e i paesaggi nordici de “La maledizione dei Löwensköld” non sono semplici scenari, ma luoghi interiori, specchi emotivi dei personaggi. La letteratura di entrambe nasce infatti dal rapporto tra esseri umani e paesaggio, tra memoria e solitudine, tra desiderio di appartenenza e bisogno di libertà.

Non sorprende che oggi queste due autrici stiano vivendo una nuova riscoperta editoriale. In un presente sempre più interessato alle scrittrici dimenticate, alle narrazioni femminili e ai romanzi capaci di unire profondità psicologica e forza simbolica, Elizabeth von Arnim e Selma Lagerlöf appaiono incredibilmente contemporanee. Le loro storie parlano ancora di noi, delle nostre paure, del bisogno di ricominciare e della difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo.

Elizabeth von Arnim e Selma Lagerlöf: due scrittrici che hanno trasformato la fragilità femminile in letteratura immortale

“Un’estate in montagna” di Elizabeth von Arnim, BUR Rizzoli

“Un’estate in montagna” è uno di quei romanzi che sembrano muoversi sottovoce e che proprio per questo riescono a colpire con una forza inattesa. Elizabeth von Arnim ambienta la storia nel 1919, subito dopo la devastazione della Prima guerra mondiale, ma invece di raccontare direttamente il conflitto sceglie di esplorarne le conseguenze interiori. Il dolore, la stanchezza emotiva, il senso di spaesamento e la difficoltà di ricominciare attraversano ogni pagina del romanzo.

Elizabeth ritorna nel suo chalet sulle Alpi svizzere cercando isolamento e silenzio. La casa, però, non è più quella dei ricordi. Dove prima esistevano presenze, convivialità e quotidianità, ora rimane soltanto un vuoto difficile da affrontare. Von Arnim racconta magistralmente quel momento sospeso in cui una persona sopravvive agli eventi traumatici ma non sa ancora come tornare davvero a vivere.

La grande forza del romanzo sta nel modo in cui la scrittrice costruisce la rinascita emotiva senza trasformarla mai in qualcosa di artificiale o consolatorio. Non esistono svolte improvvise, grandi dichiarazioni o epifanie retoriche. Tutto passa attraverso piccoli gesti, conversazioni, passeggiate, silenzi condivisi e dettagli della natura. Le montagne diventano quasi un organismo vivente, capace di accogliere il dolore umano senza giudicarlo.

L’arrivo inatteso delle due donne inglesi modifica lentamente gli equilibri del romanzo. Da quel momento la storia si apre a una riflessione delicatissima sull’amicizia femminile, sulla possibilità di riconoscersi nelle fragilità altrui e sul bisogno di creare nuove forme di famiglia emotiva. Von Arnim osserva le dinamiche relazionali con grande finezza psicologica, evitando qualsiasi stereotipo sentimentale.

Uno degli aspetti più moderni del libro è il modo in cui affronta la solitudine femminile. Elizabeth non è una donna “da salvare” nel senso tradizionale del termine. È una figura ferita, intelligente, ironica e profondamente consapevole della propria vulnerabilità. La sua rinascita non passa attraverso un uomo o un destino romantico, ma attraverso la possibilità di ritrovare se stessa.

La scrittura di Elizabeth von Arnim conserva inoltre quel tono unico che l’ha resa una delle grandi autrici del Novecento: elegante ma tagliente, malinconica ma mai vittimistica. Riesce a parlare del dolore con una leggerezza solo apparente, lasciando emergere lentamente tutta la complessità emotiva dei personaggi.

“Un’estate in montagna” è anche un romanzo sul tempo sospeso. Le giornate sembrano dilatarsi, la narrazione procede lentamente, quasi seguendo il ritmo della montagna stessa. In questo senso il libro anticipa molte sensibilità contemporanee legate al bisogno di rallentare, sottrarsi al rumore del mondo e ritrovare una dimensione più autentica dell’esistenza.

BUR ripropone oggi un’opera che dialoga perfettamente con il presente. Chi ama autrici come Natalia Ginzburg, Katherine Mansfield o Virginia Woolf ritroverà qui la stessa capacità di trasformare la quotidianità in materia letteraria potentissima.

“La maledizione dei Löwensköld” di Selma Lagerlöf, Iperborea

Con “La maledizione dei Löwensköld”, Selma Lagerlöf costruisce un romanzo che unisce gotico, leggenda nordica, critica sociale e dramma psicologico in un intreccio di straordinaria potenza narrativa. La scrittrice svedese, prima donna a vincere il Premio Nobel per la Letteratura, dimostra ancora una volta la sua capacità di fondere dimensione fiabesca e profondità umana.

Il romanzo ruota attorno alla famiglia aristocratica dei Löwensköld e a una maledizione che sembra attraversare generazioni intere. Gli anelli maledetti evocati nel testo diventano simboli ambigui: rappresentano l’amore, il potere, il possesso, la devozione e la distruzione. Lagerlöf utilizza il folklore come strumento per parlare delle ossessioni umane più profonde.

Uno degli elementi più affascinanti del libro è la figura del pastore Karl Arthur. Personaggio tormentato e ambiguo, incarna il conflitto tra spiritualità e desiderio, tra fanatismo religioso e fragilità umana. Intorno a lui orbitano tre donne diversissime, unite però da una stessa intensità emotiva. Ed è proprio nelle figure femminili che Lagerlöf raggiunge alcuni dei momenti più straordinari del romanzo.

Charlotte Löwensköld, in particolare, emerge come un personaggio memorabile. Orgogliosa, indipendente e profondamente innamorata, rappresenta una femminilità lontanissima dagli stereotipi passivi della narrativa ottocentesca. Charlotte soffre, combatte, si umilia, resiste. Non è mai ridotta a semplice oggetto romantico, ma rimane costantemente una coscienza viva e autonoma.

Lagerlöf riesce a trasformare passioni private e drammi sentimentali in qualcosa di epico e universale. La sua scrittura ha un respiro quasi mitologico, ma conserva sempre un’attenzione concreta per le emozioni umane. Per questo il romanzo funziona sia come saga gotica sia come riflessione sull’amore, sul desiderio di appartenenza e sul bisogno di essere riconosciuti.

La natura nordica svolge un ruolo fondamentale nell’opera. I boschi, il freddo, i paesaggi autunnali e la dimensione rurale creano un’atmosfera sospesa tra realtà e leggenda. Nulla appare davvero stabile o rassicurante. Tutto sembra attraversato da forze invisibili, da memorie antiche e da tensioni irrisolte.

Allo stesso tempo, “La maledizione dei Löwensköld” è anche un romanzo profondamente moderno. Dietro il folklore e il gotico si nasconde infatti una riflessione lucidissima sul potere, sul controllo morale e sulle aspettative sociali imposte alle donne. Lagerlöf mostra quanto facilmente amore e devozione possano trasformarsi in possesso, sacrificio o annullamento personale.

La nuova edizione Iperborea restituisce tutta la bellezza di un testo che continua a influenzare la narrativa contemporanea. Chi ama atmosfere alla Shirley Jackson, Sarah Waters o persino certe tensioni emotive del dark academia troverà in Selma Lagerlöf una sorprendente anticipatrice.

“La maledizione dei Löwensköld” dimostra come la letteratura nordica del primo Novecento fosse già capace di affrontare temi estremamente contemporanei: identità femminile, fanatismo, desiderio, colpa e libertà emotiva. Un romanzo magnetico, inquieto e potentissimo, che conferma Selma Lagerlöf come una delle più grandi narratrici europee di sempre.