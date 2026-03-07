Cosa ci insegna “Dove danzano le anime”: la memoria di una famiglia palestinese tra esilio

“Dove danzano le anime” di Joana Osman è un racconto familiare e insieme una testimonianza storica, perché attraverso la vicenda di una sola famiglia si apre lo sguardo su uno degli eventi più dolorosi e complessi del Novecento: la nascita dello Stato di Israele e l’esodo di migliaia di palestinesi dalle loro case.

Il libro parte da una domanda semplice e potente: chi eravamo prima che la guerra cambiasse tutto? Per rispondere, l’autrice torna indietro nel tempo e ricostruisce la storia dei suoi nonni, intrecciando memoria privata e grandi eventi storici. Ne nasce una narrazione intensa che parla di radici, perdita e ricerca di identità.

“Dove danzano le anime”: Una famiglia, una terra, una memoria

“Dove danzano le anime. La storia della mia famiglia palestinese” di Joana Osman, pubblicato da tre60, è un libro che parte da Giaffa nel 1925. In quell’angolo luminoso del Mediterraneo la vita scorre serena per Sabiha e Ahmed Osman. La loro casa è circondata da alberi di arancio e il piccolo cinema che aprono nel quartiere diventa un luogo di incontro, sogni e immaginazione. Sullo schermo scorrono i film americani e i bambini guardano incantati Shirley Temple. In quel mondo sembra possibile immaginare un futuro tranquillo.

Accanto agli Osman vive la famiglia Jankowitsch, ebrei polacchi. Nonostante differenze culturali e diffidenze, la convivenza è possibile. Questo elemento è uno dei passaggi più significativi del libro, perché mostra una realtà spesso dimenticata: prima delle guerre e delle divisioni politiche esistevano relazioni quotidiane, vicinanze, scambi tra comunità diverse.

Il punto di svolta arriva nel 1948. Con la guerra arabo-israeliana e la nascita dello Stato di Israele la vita degli Osman cambia per sempre. Il mondo che conoscevano si dissolve nel giro di pochi mesi. La famiglia è costretta a fuggire e comincia un lungo viaggio fatto di perdita e precarietà. Beirut, poi Mersina in Turchia, diventano tappe di una diaspora dolorosa. Le case cambiano, le condizioni di vita peggiorano, ma resta la volontà di sopravvivere e di non perdere la propria dignità.

Nel libro di Joana Osman il tema centrale non è solo la guerra, ma l’esperienza dell’esilio. Non avere una patria significa vivere in una condizione sospesa, dove l’identità si costruisce tra nostalgia e adattamento. Gli Osman devono ricominciare ogni volta da zero, affrontando povertà, discriminazioni e incertezza.

La forza della narrazione sta nel modo in cui la tragedia storica viene raccontata attraverso piccoli gesti quotidiani. Non sono solo gli eventi politici a emergere, ma anche la vita familiare, gli affetti, i lutti e le speranze. Il dolore non cancella il desiderio di continuare a vivere.

Molti anni dopo, Joana Osman decide di tornare a Giaffa per ricostruire quella storia. È un viaggio emotivo prima ancora che geografico. L’autrice non cerca solo luoghi, ma tracce di memoria. Vuole capire chi erano i suoi nonni, quale vita avevano costruito e cosa sarebbe accaduto se non fossero stati costretti a partire.

Questo ritorno diventa il cuore del libro. Attraverso testimonianze, ricordi e documenti familiari, Osman prova a riannodare i fili di una storia spezzata. La ricerca delle origini diventa anche una riflessione sul presente, perché le ferite della storia continuano a influenzare le generazioni successive.

Il libro ci insegna che la memoria non è solo un esercizio nostalgico. È uno strumento per comprendere il mondo. Raccontare la propria storia significa restituire voce a chi è stato costretto al silenzio e ricordare che dietro ogni conflitto ci sono vite, famiglie e destini individuali.

In questo senso Dove danzano le anime è molto più di una saga familiare. È un invito a guardare la storia con uno sguardo umano, capace di andare oltre le semplificazioni politiche e di restituire la complessità delle esperienze vissute.