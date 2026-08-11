Decostruire il genere: il saggio che invita a ripensare identità, corpo e relazioni oltre gli stereotipi

Decostruire il genere, curato da Guido Giovanardi e Rachele Mariani, per riflettere su identità, corpo e società.

Decostruire il genere, curato da Guido Giovanardi e Rachele Mariani per il Saggiatore, propone un approccio diverso: rallentare, leggere, confrontarsi con la complessità.

La nuova edizione, profondamente aggiornata rispetto alla precedente pubblicata vent’anni fa con il titolo La decostruzione del genere, raccoglie contributi di alcune delle figure più influenti della teoria critica, della psicoanalisi e dei gender studies. Da Judith Butler a Vittorio Lingiardi, da Nancy Chodorow a Ken Corbett, fino ad Alessandra Lemma e Avgi Saketopoulou, il libro costruisce un dialogo interdisciplinare che attraversa filosofia, psicologia, clinica e cultura contemporanea.

Decostruire il genere, di Guido Giovanardi e Rachele Mariani, Il Saggiatore

Il titolo potrebbe far pensare a un testo destinato esclusivamente agli specialisti, ma il suo obiettivo è molto più ampio. Decostruire non significa demolire o negare l’esistenza del genere. Significa interrogarsi sul modo in cui costruiamo le categorie con cui interpretiamo il mondo e comprendere quanto identità, corpo e relazioni siano influenzati da fattori biologici, culturali, sociali e psicologici.

Il volume invita il lettore a osservare il genere non come una definizione immobile, ma come un processo in continua evoluzione, un intreccio di esperienze individuali e dinamiche collettive. È un esercizio che richiede disponibilità al dubbio e alla riflessione, perché mette in discussione idee che spesso consideriamo naturali semplicemente perché ci accompagnano fin dall’infanzia.

L’approccio scelto dai curatori evita risposte semplicistiche. Al contrario, mostra come le grandi questioni contemporanee possano essere comprese solo accettandone la complessità.

Perché oggi parlare di genere significa parlare anche di società

Negli ultimi vent’anni il dibattito pubblico sul genere è cambiato profondamente. Accanto a importanti conquiste sul piano dei diritti civili sono emerse nuove tensioni politiche e culturali, mentre il tema è diventato sempre più centrale nel confronto pubblico.

Il volume affronta proprio questo scenario. Analizza le resistenze che ancora accompagnano il riconoscimento delle persone LGBTQIA+, il dibattito sulle soggettività trans e intersex, il persistente peso del binarismo e il modo in cui le fake news hanno alimentato paure e incomprensioni attorno ai gender studies.

La prospettiva del libro, però, non è quella dello scontro ideologico. Gli autori cercano piuttosto di comprendere come si siano sviluppati questi conflitti e quali strumenti teorici possano aiutare a interpretarli senza cadere nella semplificazione. È un invito a distinguere tra slogan e ricerca scientifica, tra opinione e studio, tra reazione immediata e riflessione critica.

Da Judith Butler a Vittorio Lingiardi: un dialogo interdisciplinare

Uno degli aspetti più interessanti del volume è la pluralità degli approcci. Non esiste un’unica teoria del genere proposta come definitiva. Il libro mette invece in relazione prospettive differenti, mostrando come filosofia, psicoanalisi, psicologia clinica e studi culturali possano dialogare tra loro.

Tra gli autori presenti spicca Judith Butler, il cui pensiero ha trasformato il dibattito internazionale sul rapporto tra identità e performatività. Accanto a lei trovano spazio studiosi come Vittorio Lingiardi, Nancy Chodorow, Ken Corbett, Muriel Dimen, Alessandra Lemma e Avgi Saketopoulou, ciascuno con un punto di vista specifico sulla costruzione dell’identità, sul desiderio, sul corpo e sulle relazioni.

Questa coralità rende il libro particolarmente prezioso, perché non impone una visione unica, ma restituisce la ricchezza di un confronto ancora aperto.

Un saggio per chi vuole capire, non soltanto schierarsi: la conoscenza come antidoto alla polarizzazione

Decostruire il genere non è una lettura veloce né un manifesto politico. È un saggio che richiede attenzione, ma che ricompensa il lettore offrendo strumenti per comprendere meglio uno dei temi più discussi del nostro tempo.

Il confronto pubblico tende spesso a dividersi tra slogan contrapposti, libri come questo ricordano quanto sia importante recuperare il valore dello studio, della ricerca e della complessità. Non per eliminare il conflitto, ma per affrontarlo con maggiore consapevolezza.

Per chi desidera avvicinarsi ai gender studies attraverso autori di riferimento internazionale e comprendere come identità, corpo e relazioni vengano oggi analizzati dalla teoria critica e dalla clinica contemporanea, Decostruire il genere rappresenta una lettura di grande interesse. Più che offrire certezze, invita a esercitare una forma sempre più rara di libertà: quella di pensare.