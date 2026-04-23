“Come creare una biblioteca”: la graphic novel per tutti gli appassionati di libri

Creare una biblioteca è una delle domande più frequenti tra chi ama leggere. Non è solo una questione pratica. Non riguarda soltanto quali libri comprare o come organizzarli. È qualcosa di più profondo. Significa chiedersi cosa vogliamo conservare, cosa vogliamo diventare attraverso le storie, quali voci sentiamo più vicine. Ogni lettore, prima o poi, si…

Creare una biblioteca è una delle domande più frequenti tra chi ama leggere. Non è solo una questione pratica. Non riguarda soltanto quali libri comprare o come organizzarli. È qualcosa di più profondo. Significa chiedersi cosa vogliamo conservare, cosa vogliamo diventare attraverso le storie, quali voci sentiamo più vicine.

Ogni lettore, prima o poi, si trova davanti a questo desiderio. Da dove si comincia? Si seguono i classici oppure le ossessioni personali? Si costruisce una collezione ordinata oppure si lascia spazio al caos delle scoperte? E ancora, cosa significa davvero possedere dei libri? Tenerli accanto oppure lasciarsi trasformare da loro?

“Come creare una biblioteca” nasce proprio da queste domande. Non offre risposte definitive. Non suggerisce un metodo preciso. E forse è proprio questo il suo punto di forza. Perché ci ricorda che una biblioteca non si costruisce con regole fisse, ma con incontri, intuizioni, errori e desideri.

Una biblioteca è un viaggio, non una regola

“Come creare una biblioteca” di Inês Fonseca Santos e André Letria, tradotto da Enrico Leoni, Becco Giallo

“Come creare una biblioteca” non è un manuale di istruzioni, piuttosto un racconto sulla curiosità, l’immaginazione e la perseveranza. È una graphic novel che si muove tra testo e immagini, costruendo un’esperienza di lettura che è insieme visiva e riflessiva.

Fin dalle prime pagine, il libro ci porta in uno spazio simbolico. Un luogo dove i libri si accumulano, si cercano, si perdono e si ritrovano. Non è una biblioteca nel senso tradizionale. È una dimensione mentale ed emotiva, fatta di scaffali invisibili e incontri inattesi.

“Un giorno, un libro ti troverà”. Questa frase iniziale funziona come una chiave d’accesso. Ribalta completamente il punto di vista. Non siamo solo noi a cercare i libri. Sono anche i libri a cercare noi. È un’idea semplice ma potentissima, perché restituisce alla lettura una dimensione quasi relazionale. Come se ogni libro fosse in attesa del suo lettore.

Il testo di Inês Fonseca Santos si sviluppa come una riflessione aperta. Non impone, non spiega in modo didascalico. Suggerisce. Invita. Lascia spazio al lettore per riconoscersi nelle pagine. E in questo senso diventa universale. Chiunque abbia mai provato il bisogno di entrare in una libreria senza sapere esattamente cosa cercare si ritroverà in queste parole.

Le illustrazioni di André Letria giocano un ruolo fondamentale. Non accompagnano semplicemente il testo. Lo ampliano. Creano atmosfere, aprono significati, aggiungono livelli di interpretazione. Il tratto è essenziale ma evocativo. Ogni immagine sembra suggerire che la biblioteca non è solo un luogo fisico, ma una costruzione interiore.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è il modo in cui affronta il tema della scelta. Costruire una biblioteca significa scegliere. Ma scegliere implica anche rinunciare. Non possiamo leggere tutto. Non possiamo avere tutto. E allora ogni libro che entra nella nostra biblioteca racconta qualcosa di noi. Dei nostri interessi, delle nostre paure, delle nostre trasformazioni.

Allo stesso tempo, il libro insiste sulla necessità di frequentare luoghi dove regna la diversità. Biblioteche e librerie diventano spazi di apertura. Luoghi in cui incontrare storie lontane dalla nostra esperienza. È qui che la lettura assume una dimensione politica e culturale. Non solo intrattenimento, ma possibilità di conoscere l’altro, di uscire da sé.

C’è poi un tema più sottile, ma centrale. Quello della perseveranza. Costruire una biblioteca richiede tempo. Non è un gesto immediato. È un processo. Fatto di accumulo, ma anche di perdita. Ci sono libri che restano, altri che si dimenticano, altri ancora che ci sfuggono. E va bene così. Perché una biblioteca viva non è mai completa. È sempre in trasformazione.

La forza di “Come creare una biblioteca” sta proprio nella sua capacità di parlare a lettori diversi. Può essere letto come un libro illustrato, come una riflessione sulla lettura, come un invito a costruire uno spazio personale fatto di storie. Non dà istruzioni, ma accende domande.

E forse è questo il punto. Una biblioteca non si crea seguendo una lista. Si crea lasciandosi trovare. Dai libri, dalle parole, dalle immagini. Dai momenti in cui qualcosa ci colpisce senza sapere perché.