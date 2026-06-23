Entriamo in un cinema e guardiamo un film convinti di seguire una storia. In realtà, molto prima che un personaggio pronunci la prima battuta, abbiamo già iniziato a interpretare decine di informazioni senza rendercene conto. Un colore, un cappotto, una stanza quasi vuota, la direzione della luce, il modo in cui una macchina da presa…

Entriamo in un cinema e guardiamo un film convinti di seguire una storia. In realtà, molto prima che un personaggio pronunci la prima battuta, abbiamo già iniziato a interpretare decine di informazioni senza rendercene conto. Un colore, un cappotto, una stanza quasi vuota, la direzione della luce, il modo in cui una macchina da presa decide di avvicinarsi a un volto: nulla è casuale.

Il cinema è probabilmente la forma d’arte che più di ogni altra ci educa a guardare il mondo, eppure raramente ci fermiamo a domandarci come riesca a farlo. Per questo leggere di cinema significa imparare a osservare meglio, non soltanto i film, ma anche la realtà che ci circonda. Questi tre volumi affrontano il linguaggio cinematografico da prospettive molto diverse, la moda, David Lynch, l’astrologia come gioco interpretativo, ma condividono la stessa idea.

3 libri sul cinema tra apprendimento e divertimento



“Cinema e moda”, di Sara Martin, Carocci

Prima ancora di raccontare un’epoca, il cinema la veste. Basta pensare al tubino nero di Audrey Hepburn, al trench di Casablanca o agli abiti di Il Gattopardo: spesso ricordiamo un personaggio attraverso ciò che indossa, perché il costume non serve soltanto a renderlo credibile, ma diventa una parte della sua identità narrativa.

Sara Martin parte proprio da questa consapevolezza per ricostruire uno dei dialoghi più fertili della cultura contemporanea. Moda e cinema non vengono trattati come mondi separati che occasionalmente si incontrano, bensì come due linguaggi che si influenzano reciprocamente da oltre un secolo. Se il cinema ha trasformato gli stilisti in icone globali, la moda ha contribuito a costruire l’immaginario visivo di intere generazioni di spettatori.

Il volume affronta questo rapporto con un taglio storico e teorico, senza rinunciare agli esempi concreti che permettono di comprendere come un abito possa raccontare un carattere, un conflitto sociale o perfino un cambiamento culturale. Ampio spazio è dedicato anche ai fashion film e alle nuove collaborazioni tra maison e industria audiovisiva, dimostrando come oggi il confine tra pubblicità, cinema e comunicazione visiva sia sempre più sottile.

Per chi ama sia la moda sia il cinema, questo libro rappresenta un invito a rivedere i grandi classici con occhi completamente nuovi.

“Fuoco cammina con noi. A lezione di cinema con David Lynch”, di Roy Menarini, Mimesis

Di David Lynch si dice spesso che sia incomprensibile. È probabilmente il modo più veloce per rinunciare a guardarlo davvero.

Roy Menarini sceglie una strada diversa. Invece di aggiungere un’altra interpretazione definitiva all’opera del regista americano, propone un metodo per affrontarne il cinema senza la pretesa di risolverne tutti gli enigmi. Lynch diventa così un laboratorio attraverso cui imparare a leggere le immagini, i simboli, i silenzi e le ambiguità che rendono il linguaggio cinematografico infinitamente più ricco della semplice trama.

Ogni capitolo prende in esame una diversa opera del regista, mostrando come analizzare una sequenza, un’inquadratura o una scelta estetica significhi allenare lo sguardo critico prima ancora che accumulare nozioni. Il libro nasce infatti anche con una forte vocazione didattica, offrendo strumenti utili a studenti, insegnanti e appassionati che desiderano approfondire il cinema come linguaggio.

Il merito più grande di Menarini è quello di restituire David Lynch alla curiosità dello spettatore. Non occorre capire tutto per lasciarsi coinvolgere da un film; occorre imparare a osservare.

“Cinezodiaco” Burno

Perché alcune persone amano i thriller psicologici, mentre altre tornano continuamente alle commedie romantiche? È davvero soltanto una questione di gusti?

La collana Cinezodiaco, curata da Sebastiano Barcaroli e Andrea Fiamma e illustrata da Oscar Diodoro, parte da questa domanda trasformandola in un gioco intelligente. I dodici volumi, uno per ciascun segno zodiacale, propongono infatti una mappa cinematografica costruita attorno ai diversi temperamenti dello zodiaco, suggerendo film che dialogano con inclinazioni, paure, desideri e modi di vivere le emozioni.

Naturalmente l’astrologia diventa soprattutto un pretesto narrativo. Il vero interesse della collana sta nel modo in cui invita il lettore a interrogarsi sul proprio rapporto con il cinema. Perché ci identifichiamo sempre con certi personaggi? Per quale motivo alcune storie continuano a emozionarci dopo anni, mentre altre vengono dimenticate appena usciti dalla sala?

Ogni volume mette in relazione opere celebri e film meno conosciuti, costruendo percorsi di visione originali che trasformano il piacere della scoperta in un’esperienza personale. Il risultato è una collana leggera ma tutt’altro che superficiale, capace di avvicinare nuovi spettatori al cinema attraverso un linguaggio ironico, accessibile e sorprendentemente efficace.