Riscoprire Lalla Romano: la scrittrice che ha trasformato la memoria in letteratura

Lalla Romano occupa un posto particolare nella letteratura italiana del Novecento. Pur avendo ricevuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui il Premio Strega nel 1969, la sua opera continua a essere meno frequentata rispetto a quella di altri grandi nomi della sua generazione. Eppure poche scrittrici hanno saputo trasformare la vita quotidiana, i ricordi familiari e le…

Lalla Romano occupa un posto particolare nella letteratura italiana del Novecento. Pur avendo ricevuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui il Premio Strega nel 1969, la sua opera continua a essere meno frequentata rispetto a quella di altri grandi nomi della sua generazione. Eppure poche scrittrici hanno saputo trasformare la vita quotidiana, i ricordi familiari e le relazioni più intime in materia letteraria con la stessa intensità.

Nei suoi libri non accadono eventi clamorosi. Non ci sono avventure spettacolari né grandi colpi di scena. Eppure il lettore viene trascinato dentro una dimensione emotiva profondissima, dove ogni gesto, ogni parola e ogni silenzio acquistano un peso enorme. La sua scrittura, limpida e rigorosa, riesce a scavare nella memoria senza indulgere alla nostalgia, restituendo tutta la complessità dei legami umani.

Due opere in particolare permettono di comprendere la grandezza della sua narrativa: Le parole tra noi leggere e La penombra che abbiamo attraversato. Due libri diversi, ma uniti dalla stessa capacità di interrogare il passato per comprendere il presente.

2 libri per scoprire la grandezza di Lalla Romano

Riscoprire Lalla Romano significa tornare a una letteratura che non ha bisogno di artifici per colpire il lettore. I suoi romanzi dimostrano che i grandi temi della narrativa possono nascondersi nei luoghi più quotidiani: una casa, una famiglia, un ricordo, una conversazione.

Per chi non ha mai letto Lalla Romano, rappresentano probabilmente il punto di partenza migliore per incontrare una delle voci più originali, sensibili e profonde della narrativa italiana del Novecento.

“Le parole tra noi leggere”, di Lalla Romano, Einaudi

Pubblicato nel 1969 e vincitore del Premio Strega nello stesso anno, Le parole tra noi leggere è probabilmente il romanzo più celebre di Lalla Romano, ma ridurlo a una semplice storia familiare sarebbe profondamente ingiusto.

Al centro del libro si trova il rapporto tra una madre e un figlio durante gli anni più delicati della crescita. Un tema che potrebbe apparire universale e persino consueto, ma che nelle mani di Lalla Romano diventa qualcosa di straordinariamente complesso. La scrittrice osserva il figlio con uno sguardo insieme amorevole e spietato, cercando di comprenderlo senza mai idealizzarlo.

Il romanzo nasce infatti da una domanda difficile e spesso dolorosa: fino a che punto un genitore può davvero conoscere il proprio figlio? E quanto del suo destino dipende dalle scelte, dalle attenzioni e persino dagli errori compiuti durante l’educazione?

La forza del libro sta proprio nell’onestà con cui affronta queste questioni. Lalla Romano non costruisce una maternità rassicurante o esemplare. Al contrario, mostra tutte le incertezze, le incomprensioni e le zone d’ombra che attraversano ogni relazione familiare autentica.

Il figlio diventa progressivamente una presenza misteriosa, quasi indecifrabile. Cresce, cambia, si allontana. La madre cerca di seguirne i movimenti interiori, ma comprende che esiste sempre una distanza impossibile da colmare completamente. È proprio in questo spazio di incomprensione che nasce il cuore del romanzo.

La scrittura di Romano colpisce per la sua precisione. Non cerca mai effetti spettacolari. Ogni frase appare necessaria, ogni osservazione sembra scolpita con pazienza. Il risultato è una prosa che raggiunge una rara intensità emotiva senza mai diventare sentimentale.

A distanza di decenni dalla pubblicazione, Le parole tra noi leggere conserva una sorprendente attualità. In un’epoca in cui il rapporto tra genitori e figli continua a essere oggetto di dibattito e riflessione, il libro offre uno sguardo profondo e universale sulle difficoltà dell’amore familiare.

Più che raccontare una storia, Lalla Romano mette in scena un confronto tra generazioni, un dialogo spesso impossibile ma sempre necessario. È un romanzo che parla di educazione, libertà, identità e responsabilità, temi che riguardano ogni essere umano.

Leggerlo oggi significa scoprire una delle voci più lucide e coraggiose della narrativa italiana del Novecento.

“La penombra che abbiamo attraversato”, di Lalla Romano, Einaudi

Se Le parole tra noi leggere esplora il rapporto tra madre e figlio, La penombra che abbiamo attraversato compie un viaggio ancora più radicale: quello verso l’infanzia.

Pubblicato originariamente nel 1964 e recentemente riproposto da Einaudi, questo libro rappresenta una delle più alte espressioni della poetica di Lalla Romano. La scrittrice torna infatti ai luoghi e ai ricordi della propria giovinezza, ma lo fa in un modo che supera completamente l’autobiografia tradizionale.

Non si tratta semplicemente di raccontare ciò che è stato. Romano cerca piuttosto di comprendere come il passato continui a vivere dentro di noi, modellando la nostra sensibilità, le nostre paure e il nostro modo di guardare il mondo.

L’infanzia descritta nel libro si svolge in una piccola realtà piemontese, apparentemente lontanissima dalla contemporaneità. Tuttavia, proprio attraverso questa dimensione privata e circoscritta, la scrittrice riesce a raggiungere qualcosa di universale.

Le persone, le case, gli oggetti e i paesaggi che popolano il racconto diventano frammenti di una memoria collettiva. Chi legge finisce inevitabilmente per riconoscere qualcosa della propria esperienza, anche se completamente diversa da quella narrata.

La grandezza del romanzo risiede nella sua capacità di trasformare il dettaglio in simbolo. Un gesto familiare, una stanza, una voce o una luce osservata durante l’infanzia acquistano un significato che va ben oltre il semplice ricordo personale.

Lalla Romano evita accuratamente qualsiasi forma di nostalgia compiacente. Non idealizza il passato e non cerca rifugio nella memoria. Al contrario, guarda ai ricordi con lucidità, accettandone le contraddizioni e le inevitabili perdite.

La “penombra” evocata dal titolo diventa allora una metafora della memoria stessa. Non una luce piena e rassicurante, ma una zona intermedia dove il passato continua a esistere in forme sfuggenti e mutevoli.

Anche sul piano stilistico il libro rappresenta uno dei risultati più alti della sua produzione. La lingua è essenziale, elegante e profondamente evocativa. Ogni pagina sembra costruita per trattenere ciò che normalmente sfugge: il passaggio del tempo, la fragilità dei ricordi, il mistero delle emozioni infantili.

Leggere La penombra che abbiamo attraversato significa confrontarsi con una domanda che riguarda tutti: quanto di ciò che siamo oggi nasce da quel territorio lontano e spesso indecifrabile che chiamiamo infanzia?