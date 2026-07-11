Berserk non è solo un manga dark fantasy: il saggio che racconta perché continua a parlarci dell’essere umano

Per molti lettori Berserk è il manga che ha ridefinito il dark fantasy. Per altri è semplicemente uno dei racconti più duri mai disegnati, fatto di sangue, guerre, demoni e battaglie che sembrano non concedere alcuna speranza. Eppure fermarsi a questa superficie significherebbe perdere ciò che ha reso il capolavoro di Kentaro Miura un’opera capace di attraversare…

Per molti lettori Berserk è il manga che ha ridefinito il dark fantasy. Per altri è semplicemente uno dei racconti più duri mai disegnati, fatto di sangue, guerre, demoni e battaglie che sembrano non concedere alcuna speranza. Eppure fermarsi a questa superficie significherebbe perdere ciò che ha reso il capolavoro di Kentaro Miura un’opera capace di attraversare le generazioni e di continuare a essere discussa anni dopo la sua pubblicazione.

Dietro la violenza che ha reso celebre la storia di Gatsu, Grifis e Caska si nasconde infatti una riflessione complessa sull’amore, sul desiderio, sul dolore, sulla libertà e sulla natura stessa dell’essere umano. È proprio questo il punto di partenza di Un fiore in fondo all’abisso. L’amore e l’inferno in Berserk, il saggio di Andrea Cassini, pubblicato da Moscabianca edizioni, che sceglie di affrontare il manga non come semplice fenomeno editoriale ma come una grande opera letteraria e filosofica.

Più che spiegare Berserk, Cassini prova a dialogare con esso, mostrando come ogni personaggio, ogni simbolo e ogni tragedia raccontino qualcosa che riguarda anche noi.

Berserk: molto più di un racconto di vendetta

Chi non conosce Berserk potrebbe pensare che si tratti della classica storia dell’eroe assetato di vendetta. In effetti il percorso di Gatsu nasce proprio da un trauma devastante e da un desiderio di rivalsa che sembra consumarlo completamente.

Ma Miura costruisce un protagonista molto diverso dagli eroi tradizionali. Gatsu non combatte soltanto contro mostri e demoni. Combatte soprattutto contro ciò che il dolore rischia di trasformare dentro di lui.

Ogni scontro fisico diventa anche uno scontro interiore. La rabbia può offrire la forza per sopravvivere, ma rischia allo stesso tempo di divorare ogni possibilità di amare, fidarsi o costruire un futuro diverso dal proprio passato.

È questo uno degli aspetti che il saggio mette maggiormente in evidenza. L’abisso del titolo non è soltanto quello popolato dagli Apostoli o dalle creature infernali, ma quello che ciascun individuo può portare dentro di sé. L’amore come forza che resiste all’orrore

Il sottotitolo del libro potrebbe sorprendere molti lettori: L’amore e l’inferno in Berserk. Non è una scelta casuale. Se la violenza domina la superficie dell’opera, è proprio l’amore a costituirne il cuore nascosto.

L’amore tra Gatsu e Caska, l’amicizia, il bisogno di appartenenza, la ricerca di una famiglia e perfino il rapporto ambiguo con Grifis diventano le forze che muovono realmente la narrazione.

Miura racconta continuamente quanto sia difficile mantenere vivi i propri legami quando il mondo sembra costruito soltanto sulla sopraffazione. Eppure proprio quei rapporti rappresentano l’unica possibilità di sottrarsi alla logica dell’odio.

Cassini legge questi elementi come il vero centro emotivo dell’opera, mostrando come l’autore giapponese non racconti soltanto la disperazione, ma anche la fragile possibilità della speranza.

Grifis: il fascino del sogno assoluto

Tra i personaggi più affascinanti della narrativa contemporanea, Grifis continua a dividere lettori e studiosi. È un eroe? Un villain? Una vittima? Un uomo disposto a sacrificare tutto pur di realizzare il proprio destino?

La sua forza deriva proprio dall’impossibilità di racchiuderlo in una definizione semplice.

Grifis incarna il sogno assoluto, l’ambizione che diventa totalizzante fino a giustificare qualsiasi scelta. È un personaggio che costringe continuamente il lettore a interrogarsi sul prezzo del successo, sul rapporto tra desiderio personale e responsabilità morale.

Il saggio di Cassini dedica particolare attenzione a questa figura, mostrando come il suo percorso rappresenti una delle più potenti riflessioni moderne sul potere e sull’ossessione.

Il medioevo di Berserk non è soltanto un’ambientazione

L’immaginario medievale di Berserk è diventato uno dei più riconoscibili nella storia del fumetto.

Castelli, eserciti, mercenari, inquisizioni, epidemie e città devastate costruiscono un mondo che richiama l’Europa medievale senza volerla riprodurre fedelmente.

Miura utilizza quell’ambientazione per raccontare qualcosa di universale. La precarietà della vita, la paura della morte, la violenza del potere e la ricerca di significato attraversano ogni epoca della storia umana.

Anche per questo Berserk continua a risultare sorprendentemente contemporaneo. Dietro il fantasy si nasconde infatti una riflessione sul presente, sulle dinamiche del dominio, sul fanatismo e sulla difficoltà di restare umani quando tutto sembra spingere verso la disumanizzazione.

I simboli e il linguaggio dell’inconscio

Uno degli aspetti più affascinanti del manga riguarda la straordinaria ricchezza simbolica delle sue immagini.

Croci, eclissi, sacrifici, armature, marchi, mostri e creature demoniache non rappresentano soltanto elementi spettacolari, ma diventano metafore capaci di parlare direttamente all’inconscio del lettore.

Andrea Cassini affronta questa dimensione interpretativa senza trasformare il saggio in un esercizio accademico. Al contrario, accompagna il lettore attraverso i significati più profondi dell’opera mostrando come Miura abbia costruito un linguaggio visivo capace di dialogare con la filosofia, la religione, la psicologia e la letteratura.

Il risultato è una lettura che restituisce tutta la complessità culturale di un manga spesso ridotto esclusivamente alla sua componente violenta.

Berserk continua a emozionarci

A oltre trent’anni dall’inizio della pubblicazione, Berserk continua a essere letto da nuove generazioni. Non accade soltanto per l’impressionante qualità del disegno di Miura, né esclusivamente per l’influenza che ha esercitato su videogiochi, cinema e altri manga. Continua a essere attuale perché racconta emozioni che appartengono a ogni essere umano. La paura dell’abbandono, Il desiderio di essere riconosciuti, la fatica di fidarsi degli altri dopo il trauma. La tentazione di lasciare che il dolore definisca completamente la propria identità.

Sono temi che superano il genere fantasy e trasformano Berserk in una riflessione universale sulla condizione umana.

Un saggio per chi vuole andare oltre la superficie

Negli ultimi anni sono usciti numerosi libri dedicati ai manga più celebri, ma molti si limitano a raccontarne la storia editoriale o a raccogliere curiosità sulla loro realizzazione.

Un fiore in fondo all’abisso sceglie invece una strada diversa. Andrea Cassini affronta Berserk con lo sguardo di chi considera il fumetto una forma d’arte pienamente matura, degna dello stesso livello di analisi riservato ai grandi romanzi o al cinema d’autore.

Il risultato è una lettura che non impoverisce l’opera cercando interpretazioni definitive, ma ne mette in luce la straordinaria ricchezza simbolica, emotiva e filosofica.

Per chi ha già letto Berserk, questo libro rappresenta l’occasione per riscoprirlo con occhi nuovi, cogliendo connessioni che durante la lettura del manga possono facilmente sfuggire. Per chi invece si avvicina per la prima volta al mondo creato da Kentaro Miura, offre una bussola preziosa per comprendere perché quella storia di spade gigantesche, demoni e guerre sia diventata uno dei racconti più importanti della narrativa contemporanea. Perché, come suggerisce il titolo stesso del saggio, perfino nel luogo più oscuro può sopravvivere un fiore, e perfino nell’abisso più profondo può continuare a esistere qualcosa che merita di essere chiamato umanità.