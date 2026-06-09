“L’appuntamento” di Piergiorgio Pulixi: il thriller che trasforma una cena in un incubo psicologico

Con L’appuntamento, in uscita per SEM, Piergiorgio Pulixi dimostra ancora una volta perché il suo nome sia diventato uno dei più apprezzati del thriller italiano contemporaneo. Dopo aver conquistato migliaia di lettori con romanzi capaci di fondere tensione narrativa, profondità psicologica e attenzione per le ombre della società contemporanea, l’autore sardo sceglie qui una formula narrativa…

Con L’appuntamento, in uscita per SEM, Piergiorgio Pulixi dimostra ancora una volta perché il suo nome sia diventato uno dei più apprezzati del thriller italiano contemporaneo. Dopo aver conquistato migliaia di lettori con romanzi capaci di fondere tensione narrativa, profondità psicologica e attenzione per le ombre della società contemporanea, l’autore sardo sceglie qui una formula narrativa sorprendentemente essenziale. Riduce lo spazio, limita il numero dei personaggi e concentra tutto su una situazione apparentemente ordinaria, riuscendo però a generare un senso di inquietudine crescente che accompagna il lettore fino all’ultima pagina.

“L’appuntamento”, di Piergiorgio Pulixi, SEM

Lei arriva all’incontro portando addosso un’eleganza studiata, ma anche il peso di una vita che sembra sfuggirle di mano. Lui si fa attendere, come se il ritardo fosse già una dichiarazione di superiorità. Quando finalmente prende posto al tavolo, diventa subito chiaro che quell’incontro non assomiglia a nessuno degli appuntamenti che i due avrebbero potuto immaginare.

L’uomo non cerca compagnia, non cerca amore e nemmeno desiderio. Cerca qualcosa di molto diverso: il controllo.

Da quel momento ogni frase, ogni domanda e persino ogni pausa assumono un significato nuovo. La conversazione si trasforma lentamente in una partita psicologica nella quale le regole vengono stabilite da una sola persona. Ciò che all’inizio sembra un semplice dialogo diventa un meccanismo sempre più opprimente, capace di mettere a nudo paure, fragilità e segreti.

Pulixi costruisce la tensione con una straordinaria precisione narrativa. Non ha bisogno di inseguimenti o di scene spettacolari per catturare il lettore. Gli basta una stanza, un tavolo e due persone. È proprio questa apparente semplicità a rendere il romanzo così efficace. L’angoscia non esplode mai all’improvviso, ma cresce lentamente, insinuandosi tra le parole e obbligando il lettore a interrogarsi continuamente sulle reali intenzioni dei personaggi.

Man mano che il confronto procede, la donna si ritrova intrappolata in una rete di domande sempre più invasive, di allusioni, di ricatti emotivi e di prove sottili che sembrano studiate per demolire ogni sua certezza. La cena smette così di essere una situazione sociale e diventa un campo di battaglia nel quale ciò che viene messo in discussione non è il corpo, bensì l’identità stessa della persona.

È qui che L’appuntamento trova la sua forza più originale. Pulixi non racconta soltanto una storia di manipolazione individuale, ma costruisce una riflessione molto più ampia sul potere contemporaneo. Viviamo in un mondo nel quale ogni gesto lascia tracce, ogni scelta può essere interpretata e ogni debolezza rischia di diventare un punto d’accesso per chi desidera controllarci. Il romanzo porta questa inquietudine all’estremo e la trasforma in una narrazione avvincente, capace di far sentire il lettore costantemente osservato.

L’atmosfera ricorda per certi aspetti il teatro psicologico più raffinato, quello in cui la violenza non passa attraverso le armi ma attraverso il linguaggio. Le parole diventano strumenti di dominio, mentre il dialogo assume la forma di un duello sempre più feroce. In questo senso il libro si avvicina a quelle opere che mostrano quanto possa essere fragile il confine tra cortesia e crudeltà, tra seduzione e manipolazione.

Perché Piergiorgio Pulixi è uno degli autori più importanti del thriller italiano

Negli ultimi anni Piergiorgio Pulixi è riuscito a conquistare un posto di primo piano all’interno della narrativa di genere italiana grazie a una caratteristica rara: la capacità di coniugare l’efficacia del thriller con una forte attenzione alla dimensione umana.

Nei suoi romanzi il mistero non è mai soltanto un enigma da risolvere. Diventa piuttosto uno strumento per esplorare paure, traumi, desideri e contraddizioni che appartengono a tutti noi. I suoi personaggi non sono semplici pedine all’interno di una trama, ma individui complessi, spesso feriti, costretti a confrontarsi con parti di sé che preferirebbero ignorare.

Anche in L’appuntamento questa sensibilità emerge con forza. L’autore non si limita a costruire una situazione ad alta tensione, ma indaga le dinamiche che regolano i rapporti di potere tra le persone. Ci mostra quanto sia facile esercitare controllo attraverso la parola, quanto sia difficile riconoscere certi meccanismi quando ne siamo coinvolti e quanto spesso il bisogno di essere accettati possa renderci vulnerabili.



Un thriller che lascia il segno

La grande qualità di L’appuntamento sta nel fatto che la sua inquietudine continua a lavorare anche dopo aver chiuso il libro. Il lettore non ricorda soltanto la trama, ma porta con sé le domande che essa solleva.

Quanto siamo davvero liberi nelle nostre scelte? Quanto di ciò che raccontiamo agli altri può essere utilizzato contro di noi? E soprattutto, fino a che punto siamo disposti a spingerci pur di ottenere approvazione, amore o riconoscimento?

Pulixi prende questi interrogativi e li trasforma in una storia tesa, elegante e profondamente contemporanea. Il risultato è un thriller psicologico che dimostra come la paura più autentica non nasca necessariamente dal soprannaturale o dalla violenza esplicita, ma dall’incontro con qualcuno che sa leggere le nostre fragilità meglio di quanto sappiamo fare noi stessi.

Con L’appuntamento l’autore firma probabilmente uno dei suoi romanzi più claustrofobici e disturbanti, un’opera che conferma la sua capacità di reinventare continuamente il genere e di raccontare le inquietudini del presente attraverso storie capaci di coinvolgere, sorprendere e lasciare un segno duraturo nella memoria del lettore.