“Angel Down”, il romanzo horror sulla Prima guerra mondiale che ha vinto il Pulitzer e arriverà in Italia con Ne/oN

La guerra, l’orrore, il soprannaturale. Ma soprattutto il modo in cui gli esseri umani reagiscono quando ogni certezza crolla. “Angel Down” di Daniel Kraus è il romanzo che ha conquistato il Premio Pulitzer per la narrativa 2026, imponendosi come uno dei libri più discussi e sorprendenti dell’anno. La vittoria ha attirato immediatamente l’attenzione internazionale perché…

La guerra, l’orrore, il soprannaturale. Ma soprattutto il modo in cui gli esseri umani reagiscono quando ogni certezza crolla. “Angel Down” di Daniel Kraus è il romanzo che ha conquistato il Premio Pulitzer per la narrativa 2026, imponendosi come uno dei libri più discussi e sorprendenti dell’anno.

La vittoria ha attirato immediatamente l’attenzione internazionale perché il libro rompe diversi confini. È un romanzo di guerra, ma anche horror. È narrativa storica, ma attraversata da elementi visionari e metafisici. Ed è soprattutto un’opera che usa il soprannaturale per parlare della brutalità umana.

In Italia il romanzo arriverà grazie a Ne/oN, la collana che negli ultimi anni ha contribuito a ridefinire il rapporto tra narrativa letteraria, fantastico e horror contemporaneo.

“Angel down”: un angelo caduto nelle trincee della Prima guerra mondiale

“Angel Down” di Daniel Kraus, prossimamente per Ne/oN

Il romanzo è ambientato durante la Prima guerra mondiale, nel fango delle trincee e nel caos del fronte occidentale. Il protagonista, Cyril Bagger, è un soldato sopravvissuto più grazie all’astuzia che al coraggio. Non è un eroe classico. È ambiguo, opportunista, disposto a ingannare gli altri pur di salvarsi.

Quando lui e altri quattro soldati vengono mandati in una missione apparentemente semplice, tutto cambia. Devono attraversare la terra di nessuno per porre fine alle sofferenze di un commilitone ferito. Ma ciò che trovano non è un uomo.

È un angelo.

Un essere celestiale precipitato sulla terra, devastato dalla guerra e apparentemente capace di cambiare il destino del conflitto. Da qui il romanzo si trasforma progressivamente in qualcosa di molto più oscuro. La presenza dell’angelo non porta speranza. Porta paranoia, desiderio, ossessione.

Il gruppo si sgretola lentamente sotto il peso delle proprie paure e delle proprie ambizioni. La guerra esterna si intreccia a quella interiore.

Uno degli elementi che ha colpito maggiormente critica e lettori è proprio la struttura narrativa. Il romanzo utilizza una scrittura che restituisce urgenza e immersione, quasi senza concedere respiro. Alcuni lettori americani hanno descritto l’esperienza come “claustrofobica” e “ipnotica”, sottolineando come la forma stessa del testo contribuisca alla tensione.

Non sorprende che il libro abbia ottenuto un riconoscimento così importante. “Angel Down” riesce infatti a fare qualcosa di raro: unire ambizione letteraria e narrativa di genere senza sacrificare nessuna delle due componenti.

L’horror qui non è semplice intrattenimento. È una lente attraverso cui osservare il collasso morale della guerra. L’angelo caduto diventa simbolo di qualcosa di spezzato. Non solo la fede o la speranza, ma l’idea stessa di umanità.

Il romanzo lavora molto anche sul concetto di desiderio. Ogni personaggio proietta sull’angelo qualcosa di diverso. Salvezza, potere, redenzione, ricchezza. Ma più cercano di avvicinarsi a quella figura, più precipitano verso la distruzione.

È impossibile non pensare ad autori come Stephen Graham Jones o Alma Katsu, spesso citati dalla critica americana per descrivere l’atmosfera del libro. Ma Kraus mantiene una voce personale, fortemente cinematografica.

Non è un caso. L’autore ha collaborato anche con Guillermo del Toro per La forma dell’acqua, e questa sensibilità visiva emerge continuamente nel romanzo. Le immagini sono potenti, disturbanti, quasi tangibili.

Le trincee diventano un inferno fisico e mentale. Il fango, i corpi, il sangue, la fame, il rumore costante della guerra costruiscono un’atmosfera opprimente. E dentro questo scenario compare un elemento impossibile, quasi biblico, che trasforma il romanzo in una riflessione sulla fede e sulla sopravvivenza.

Un altro aspetto interessante è il modo in cui “Angel Down” si inserisce nella nuova stagione dell’horror contemporaneo. Sempre più spesso il genere viene utilizzato per affrontare temi storici, sociali ed esistenziali. Non più solo paura, ma interpretazione del presente e del passato.

Kraus utilizza il soprannaturale per raccontare la violenza collettiva, la fragilità psicologica e il bisogno disperato di trovare un significato anche dentro l’orrore.

La vittoria del Pulitzer dimostra anche un cambiamento importante nel panorama letterario americano. Un romanzo horror, visionario e profondamente speculativo riesce oggi a essere riconosciuto come grande narrativa. Non più un genere marginale, ma uno spazio capace di raccontare il contemporaneo in modo radicale.

Per i lettori italiani, l’arrivo del libro con Ne/oN sarà probabilmente uno degli eventi editoriali più interessanti dei prossimi mesi. Soprattutto per chi ama i romanzi che mescolano guerra, horror psicologico e riflessione filosofica.

“Angel Down” non sembra essere un libro facile. Ma è proprio questo il punto. È un romanzo che trascina il lettore dentro il caos della guerra e lo costringe a restarci. Senza distanza. Senza conforto.

E forse è proprio per questo che ha lasciato un segno così forte. Perché dietro l’angelo caduto, dietro l’orrore soprannaturale, il vero mostro resta sempre l’essere umano.





