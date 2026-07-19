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6 romance spicy da leggere quest’estate. Storie che fanno salire la temperatura

Alessia Alfonsi

C’è stato un momento in cui il romance veniva identificato quasi esclusivamente con storie d’amore dal lieto fine e qualche bacio rubato. Oggi il genere è molto più sfaccettato e tra i suoi filoni più apprezzati c’è quello dei romanzi spicy, in cui il desiderio e l’intimità non sono semplici elementi accessori, ma strumenti attraverso cui…


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6 romance spicy da leggere quest'estate. Storie che fanno salire la temperatura

C’è stato un momento in cui il romance veniva identificato quasi esclusivamente con storie d’amore dal lieto fine e qualche bacio rubato. Oggi il genere è molto più sfaccettato e tra i suoi filoni più apprezzati c’è quello dei romanzi spicy, in cui il desiderio e l’intimità non sono semplici elementi accessori, ma strumenti attraverso cui i personaggi si conoscono, si mettono in discussione e costruiscono relazioni spesso complesse.

Il successo di questi libri dimostra che i lettori non cercano soltanto scene ad alta tensione, ma storie capaci di intrecciare passione, conflitto e crescita emotiva. Dal fantasy al contemporary romance, passando per lo sport romance e i retelling mitologici, ecco sette romanzi tradotti in italiano che hanno conquistato milioni di lettori e che sapranno far salire la temperatura anche delle vostre letture estive.

6 romance bollenti che faranno salire ancora di più la temperatura estiva

Icebreaker di Hannah Grace, Mondadori

Il fenomeno BookTok per eccellenza. Anastasia è una pattinatrice artistica, Nathan è il capitano della squadra di hockey. La convivenza forzata, le schermaglie iniziali e una chimica che cresce pagina dopo pagina rendono questo romance contemporaneo uno dei più consigliati a chi cerca scene spicy ben integrate nella costruzione della relazione. Non è soltanto la passione a funzionare, ma il modo in cui i protagonisti imparano a fidarsi l’uno dell’altra.  

Quello che nasce come un rapporto fatto di battibecchi e incompatibilità si trasforma lentamente in un legame costruito sulla fiducia, sul sostegno reciproco e sulla scoperta delle fragilità dell’altro. Hannah Grace gioca con alcuni dei trope più amati del romance contemporaneo, come enemies to lovers, forced proximity e college romance, ma riesce a dare loro nuova freschezza grazie a dialoghi brillanti e a un gruppo di personaggi secondari che contribuisce a rendere vivo il campus universitario.

Le scene spicy sono numerose e rappresentano una componente importante della relazione tra Anastasia e Nate, ma non oscurano mai il percorso emotivo dei protagonisti. È proprio questo equilibrio tra ironia, romanticismo, crescita personale e forte chimica ad aver trasformato Icebreaker in un bestseller internazionale e in uno dei romanzi simbolo del successo del romance su BookTok.

Twisted Love di Ana Huang, Mondadori

Un billionaire romance con il trope del fratello della migliore amica. Alex è un uomo freddo e controllato, Ava il suo opposto. La tensione romantica cresce lentamente fino a diventare uno degli elementi centrali del romanzo, che ha conquistato milioni di lettori sui social grazie al perfetto equilibrio fra suspense sentimentale e scene sensuali.  

Things We Never Got Over di Lucy Score, Newton Compton

Piccola cittadina, protagonista in fuga e un uomo burbero che sembra voler tenere tutti a distanza. Lucy Score costruisce una relazione fatta di battibecchi, ironia e un’intensa attrazione fisica, senza rinunciare allo sviluppo emotivo dei personaggi. È uno degli esempi più riusciti del trope grumpy x sunshine.  

Fourth Wing di Rebecca Yarros, Sperling & Kupfer

Il romantasy che ha ridefinito il genere negli ultimi anni. Draghi, accademia militare e una protagonista costretta a sopravvivere in un mondo letale. La storia d’amore tra Violet e Xaden cresce insieme all’intreccio fantasy e le scene spicy arrivano dopo una lunga costruzione della tensione romantica, senza oscurare la trama principale.  

I peccati degli dei, Katee Robert, Newton Compton

Una rivisitazione moderna del mito di Ade e Persefone ambientata in una Olimpo contemporanea dominata da intrighi politici e lotte di potere. Katee Robert unisce atmosfera dark, sensualità e una riscrittura del mito che ha conquistato gli appassionati del romance spicy.  

It Ends with Us – Siamo noi a dire basta di Colleen Hoover, Sperling & Kupfer

Pur affrontando temi molto delicati, il romanzo contiene una componente romantica e passionale che ha contribuito al suo enorme successo internazionale. Hoover alterna momenti di forte intensità emotiva a una relazione che mette continuamente alla prova la protagonista, ricordando come il desiderio e l’amore non siano sempre sinonimi della stessa cosa.  