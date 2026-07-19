6 romance spicy da leggere quest’estate. Storie che fanno salire la temperatura

C’è stato un momento in cui il romance veniva identificato quasi esclusivamente con storie d’amore dal lieto fine e qualche bacio rubato. Oggi il genere è molto più sfaccettato e tra i suoi filoni più apprezzati c’è quello dei romanzi spicy, in cui il desiderio e l’intimità non sono semplici elementi accessori, ma strumenti attraverso cui…

C’è stato un momento in cui il romance veniva identificato quasi esclusivamente con storie d’amore dal lieto fine e qualche bacio rubato. Oggi il genere è molto più sfaccettato e tra i suoi filoni più apprezzati c’è quello dei romanzi spicy, in cui il desiderio e l’intimità non sono semplici elementi accessori, ma strumenti attraverso cui i personaggi si conoscono, si mettono in discussione e costruiscono relazioni spesso complesse.

Il successo di questi libri dimostra che i lettori non cercano soltanto scene ad alta tensione, ma storie capaci di intrecciare passione, conflitto e crescita emotiva. Dal fantasy al contemporary romance, passando per lo sport romance e i retelling mitologici, ecco sette romanzi tradotti in italiano che hanno conquistato milioni di lettori e che sapranno far salire la temperatura anche delle vostre letture estive.

6 romance bollenti che faranno salire ancora di più la temperatura estiva

Icebreaker di Hannah Grace, Mondadori

Il fenomeno BookTok per eccellenza. Anastasia è una pattinatrice artistica, Nathan è il capitano della squadra di hockey. La convivenza forzata, le schermaglie iniziali e una chimica che cresce pagina dopo pagina rendono questo romance contemporaneo uno dei più consigliati a chi cerca scene spicy ben integrate nella costruzione della relazione. Non è soltanto la passione a funzionare, ma il modo in cui i protagonisti imparano a fidarsi l’uno dell’altra.

Quello che nasce come un rapporto fatto di battibecchi e incompatibilità si trasforma lentamente in un legame costruito sulla fiducia, sul sostegno reciproco e sulla scoperta delle fragilità dell’altro. Hannah Grace gioca con alcuni dei trope più amati del romance contemporaneo, come enemies to lovers, forced proximity e college romance, ma riesce a dare loro nuova freschezza grazie a dialoghi brillanti e a un gruppo di personaggi secondari che contribuisce a rendere vivo il campus universitario.

Le scene spicy sono numerose e rappresentano una componente importante della relazione tra Anastasia e Nate, ma non oscurano mai il percorso emotivo dei protagonisti. È proprio questo equilibrio tra ironia, romanticismo, crescita personale e forte chimica ad aver trasformato Icebreaker in un bestseller internazionale e in uno dei romanzi simbolo del successo del romance su BookTok.

Twisted Love di Ana Huang, Mondadori

Un billionaire romance con il trope del fratello della migliore amica. Alex è un uomo freddo e controllato, Ava il suo opposto. La tensione romantica cresce lentamente fino a diventare uno degli elementi centrali del romanzo, che ha conquistato milioni di lettori sui social grazie al perfetto equilibrio fra suspense sentimentale e scene sensuali.

Things We Never Got Over di Lucy Score, Newton Compton

Piccola cittadina, protagonista in fuga e un uomo burbero che sembra voler tenere tutti a distanza. Lucy Score costruisce una relazione fatta di battibecchi, ironia e un’intensa attrazione fisica, senza rinunciare allo sviluppo emotivo dei personaggi. È uno degli esempi più riusciti del trope grumpy x sunshine.

Fourth Wing di Rebecca Yarros, Sperling & Kupfer

Il romantasy che ha ridefinito il genere negli ultimi anni. Draghi, accademia militare e una protagonista costretta a sopravvivere in un mondo letale. La storia d’amore tra Violet e Xaden cresce insieme all’intreccio fantasy e le scene spicy arrivano dopo una lunga costruzione della tensione romantica, senza oscurare la trama principale.

I peccati degli dei, Katee Robert, Newton Compton

Una rivisitazione moderna del mito di Ade e Persefone ambientata in una Olimpo contemporanea dominata da intrighi politici e lotte di potere. Katee Robert unisce atmosfera dark, sensualità e una riscrittura del mito che ha conquistato gli appassionati del romance spicy.

It Ends with Us – Siamo noi a dire basta di Colleen Hoover, Sperling & Kupfer

Pur affrontando temi molto delicati, il romanzo contiene una componente romantica e passionale che ha contribuito al suo enorme successo internazionale. Hoover alterna momenti di forte intensità emotiva a una relazione che mette continuamente alla prova la protagonista, ricordando come il desiderio e l’amore non siano sempre sinonimi della stessa cosa.