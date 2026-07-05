5 romance in uscita a luglio che faranno battere il cuore

Luglio porta in libreria una nuova ondata di romance capaci di soddisfare gusti molto diversi tra loro. C’è chi preferisce atmosfere fantasy popolate da maledizioni e creature magiche, chi ama le commedie romantiche ambientate in città da sogno, chi cerca storie intense di rinascita o non rinuncia alle relazioni nate dalla rivalità. Le uscite del mese confermano ancora una volta la straordinaria vitalità del genere, oggi tra i più seguiti dai lettori italiani, grazie a romanzi che mescolano emozione, tensione romantica e protagonisti chiamati a fare i conti con il proprio passato.

Tra le novità di luglio abbiamo selezionato cinque titoli molto diversi fra loro, accomunati dalla volontà di raccontare l’amore attraverso registri differenti: dal romantasy ispirato alle fiabe fino alla rom-com contemporanea, passando per il romance sportivo e quello ambientato nelle città più romantiche d’Europa.

5 romance imperdibili in uscita a Luglio 2026

“Alberi dalle mele d’oro” di Scarlett St. Clair, Traduzione di Rossella Pinto, Ne/oN

Scarlett St. Clair rilegge la fiaba di Cenerentola trasformandola in un romantasy dalle atmosfere oscure. Samara, rimasta orfana e cresciuta sotto il controllo dei suoi crudeli fratelli, vede nella proposta di matrimonio di un principe la possibilità di cambiare vita. Il destino, però, prende una strada diversa quando durante il viaggio viene rapita da Lore, il misterioso principe della Belladonna, convinto che solo lei possa spezzare una maledizione che lo perseguita da anni.

Foreste incantate, magie proibite e creature pericolose fanno da sfondo a una relazione costruita sulla diffidenza, sulla tensione e su un’attrazione impossibile da ignorare. È una delle uscite fantasy romance più attese del mese, pensata per chi ama i retelling in chiave dark e le storie dove il sentimento cresce lentamente tra segreti e antiche maledizioni.

“Un appuntamento da sogno a Parigi” di Kate Clayborn, Newton Compton Editori

Parigi diventa il palcoscenico di una commedia romantica fatta di seconde occasioni. Layla Bailey arriva nella capitale francese convinta di essersi lasciata il passato alle spalle, ma il matrimonio dell’ex cognata la costringe a confrontarsi nuovamente con il suo ex marito. Nel caos dell’organizzazione delle nozze incontra Griffin, migliore amico dello sposo, uomo riservato e affidabile con cui stringe un’improbabile alleanza per salvare il matrimonio.

Tra passeggiate sui tetti della città, brunch improvvisati e imprevisti dell’ultimo minuto, il romanzo costruisce un romance adulto che parla anche della capacità di ricominciare quando si pensa che tutto sia ormai perduto. L’ambientazione parigina aggiunge fascino senza oscurare la crescita emotiva dei protagonisti.

“Ci vediamo a casa” di Erika Pomella, Triskell Edizioni

Più che un semplice romance, questo romanzo racconta il percorso di due persone profondamente ferite. Elisa torna a Venezia molti anni dopo la morte dei genitori, mentre Matthias arriva dal Belgio portando con sé il peso di un’infanzia segnata dalla violenza. Costretti a condividere la stessa casa al Lido di Venezia, imparano lentamente a riconoscere nelle fragilità dell’altro qualcosa di familiare.

Il loro rapporto cresce senza forzature, attraverso piccoli gesti, paure condivise e il difficile percorso verso il perdono. Venezia, lontana dagli stereotipi turistici, diventa il luogo dove affrontare il passato e immaginare finalmente un futuro diverso.

“Cleat Cute” di Meryl Wilsner, Mondadori

Lo sport romance incontra il romance saffico in una storia che mette al centro la competizione e il desiderio. Grace Henderson è una veterana della nazionale statunitense di calcio femminile, mentre Phoebe Matthews è la giovane promessa destinata a prenderne il posto. La rivalità iniziale lascia spazio a una crescente attrazione che mette entrambe davanti a una scelta difficile: difendere la propria carriera o lasciarsi andare ai sentimenti.

Ironico, dinamico e ricco di dialoghi brillanti, il romanzo utilizza il mondo dello sport per raccontare temi come la pressione del successo, la paura di essere sostituiti e la possibilità di trovare nell’altra non un’avversaria, ma una compagna di squadra anche fuori dal campo.



“Destino letale. Between Two Kings” di Lindsay Straube, Newton Compton Editori

Secondo volume della serie Kiss of the Basilisk, questo romantasy riprende la storia di Tem, giovane donna divisa tra due sovrani e un destino sempre più complesso. Dopo aver scoperto la propria natura di basilisco, la protagonista si trova coinvolta in un conflitto politico che rischia di travolgere l’intero continente. Tra matrimoni, legami magici e desideri contrastanti, dovrà decidere chi vuole davvero essere.

Il romanzo intreccia intrighi di corte, magia e passione, sviluppando una storia in cui il conflitto sentimentale si fonde con quello politico. È una lettura ideale per chi cerca fantasy romantici ricchi di tensione, worldbuilding e personaggi moralmente sfaccettati.