5 libri in uscita a Luglio 2025 da leggere assolutamente

Luglio è il mese perfetto per scegliere nuove storie da portare in valigia, in spiaggia o semplicemente in quel posto dove il tempo si ferma e il mondo reale lascia spazio alla fantasia. E quest’estate le novità editoriali non deludono: tra ritorni attesissimi, fantasy da batticuore, thriller mentali e love story dark, ce n’è davvero per tutti.

5 libri da leggere a luglio 2025: fantasy, thriller e avventure oltre l’immaginazione

Che siate sotto l’ombrellone, in treno verso qualche capitale europea o semplicemente sul divano con il ventilatore a palla, luglio vi regala cinque libri molto diversi ma accomunati da una cosa: l’impossibilità di smettere di leggere. Dall’epicità di Sanderson alle trame tese di Fitzek, passando per fantasy sensuali e storie d’amore tutte da vivere, l’estate 2025 ha già il suo firmamento di stelle… di carta. E ora tocca a voi scegliere quale far brillare per prima.

Vento e verità di Brandon Sanderson

Il ritorno del Re del fantasy epico. Brandon Sanderson chiude il primo arco narrativo delle Cronache della Folgoluce con un volume colossale e attesissimo. Dalinar e Navani sono alla disperata ricerca di un’arma nascosta nel Reame Spirituale per sconfiggere Odio, incarnato ora nel temibile Taravangian. Intanto, in tutto il mondo si combattono guerre parallele e ogni personaggio, da Kaladin a Szeth, affronta battaglie interiori e scelte impossibili. È la resa dei conti per Roshar, ed è impossibile staccarsene. Epico, intenso e con quella dose di esistenzialismo che solo Sanderson sa infilare tra una battaglia e un colpo di scena.

Mimica di Sebastian Fitzek

Quando il vero mostro… potresti essere tu. Hannah Herbst è un’esperta di mimica facciale, capace di cogliere ogni minuscolo segnale del corpo umano. Dopo un intervento che le ha causato una perdita di memoria, si trova coinvolta in un caso agghiacciante: una donna ha confessato l’omicidio della sua famiglia, ma è riuscita a fuggire. C’è solo un video come prova… e la donna è proprio Hannah. Inizia così una corsa contro il tempo per scoprire la verità prima che la tragedia si ripeta. Fitzek firma un thriller psicologico disturbante e incalzante, in cui identità e colpa si rifrangono come in un labirinto di specchi.

Born of Blood and Ash – Nata da sangue e cenere vol. 2 di Jennifer L. Armentrout

Gli dei si preparano alla guerra. E l’amore sarà la loro arma più pericolosa. Il secondo volume della saga che ha stregato il mondo è un crescendo di tensione, passione e mistero. Sera e Nyktos, sovrani delle Terre d’Ombra, devono decifrare una profezia oscura e affrontare l’imminente scontro con Kolis, il vero Primordiale della Morte. Mentre i regni tremano e gli dei si preparano alla distruzione, i due protagonisti scoprono che l’unica salvezza potrebbe nascondersi nel legame che li unisce. Un fantasy romantico, sensuale e carico di pathos, ideale per chi ama le saghe dense di magia e tormento.

Rose in Chains – Come una rosa senza spine di Julie Soto

Principesse prigioniere, nemici affascinanti, amori impossibili. Briony Rosewood, principessa di Evermore, viene catturata dal nemico dopo l’invasione del suo regno. Venduta all’asta come un trofeo, finisce nelle mani del crudele Toven Hearst… ma è davvero lui il cattivo della storia? Soto rimescola i cliché del dark romance fantasy con maestria: potere, schiavitù, redenzione e attrazione proibita si intrecciano in una favola oscura in cui nulla è come sembra. Perfetto per chi cerca un fantasy romantico ma senza sconti, dove il pericolo è sempre dietro l’angolo e l’amore è una scommessa.

Red di Stefania S.

Un’estate scozzese per ritrovare se stessi. E forse anche l’amore. Scarlett Crimson sogna a occhi aperti in un mondo che sembra troppo grigio per contenerla. Ma quando torna a Edimburgo per un lavoretto estivo, tutto cambia. Tra i profumi dell’infanzia, una nonna saggia e Ace, universitario razionale e affascinante, Scarlett scoprirà che crescere è anche imparare a lasciar andare le illusioni, senza però rinunciare alla magia. Un contemporary young adult dal sapore agrodolce, che mescola introspezione, romance e voglia di libertà.