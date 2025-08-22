5 libri gialli imperdibili in uscita a settembre 2025

Abbiamo consigliato tanti libri questa estate, ma è il momento di anticiparvene qualcuno in prossima uscita e prepararvi psicologicamente all’assalto delle librerie.

Siccome siamo sul finire di agosto, questo significa soltanto una cosa: si riprende la routine, le giornate si accorciano e il bisogno di storie avvincenti si fa più forte.

Questo settembre è davvero il mese del ritorno! Ci sono tantissimi grandi autori che bussano alle porte dell’editoria italiana con dei titoli pazzeschi… e noi lettori (non) siamo pronti per tutti loro — forse.

5 libri gialli e thriller in arrivo

Cominciamo con cinque uscite che dimostrano quanto il giallo sia un genere vivo e in continua trasformazione, capace di spaziare dall’intrattenimento puro alla riflessione sociale: trame fitte di mistero, colpi di scena, investigatori iconici e atmosfere che sanno catturare il lettore fin dalla prima pagina.

Settembre ci regala un ventaglio di uscite che spaziano dal thriller internazionale ai noir italiani, passando per i romanzi corali ambientati nei condomini cittadini e i giochi letterari.

Che siate amanti delle atmosfere cupe o delle sfide intellettuali, troverete in questi romanzi il compagno ideale per affrontare l’autunno con il fiato sospeso.

“L’ultimo segreto” di Dan Brown

Il ritorno di Robert Langdon è uno degli eventi editoriali più attesi dell’anno. A otto anni da “Origin”, Dan Brown riporta in scena il professore di simbologia più famoso al mondo, pronto a confrontarsi con nuove sfide e con forze oscure che affondano le radici nella storia.

Ci troviamo a Praga, città di alchimisti e misteri. Langdon è in viaggio con Katherine Solomon, compagna e studiosa di scienze noetiche, quando di colpo la donna scompare dall’albergo in cui alloggiano. Ma non si tratta di una sparizione volontaria, né un rapimento qualunque: ad averla catturata sono state delle forze ancestrali, sopravvissute nei secoli, che trovano nella capitale boema il loro epicentro.

Tra cattedrali gotiche, castelli che custodiscono leggende e cunicoli sotterranei, Langdon si lancia in una corsa contro il tempo per salvare Katherine. Tuttavia, questa volta la posta in gioco è più alta del solito: non c’è solo la vita della donna, ma il destino tutto umanità.

Con il suo stile serrato, che intreccia enigmi storici e suspence contemporanea, Brown promette un’avventura che conquisterà ancora una volta i suoi milioni di lettori.

“A esequie avvenute. Una storia dell’Alligatore” di Massimo Carlotto

Nel panorama del noir italiano, il nome di Massimo Carlotto è una garanzia. A trent’anni dalla prima comparsa, torna l’Alligatore, Marco Buratti: investigatore senza licenza, ex cantante di blues e figura di culto per chi ama i romanzi duri e senza compromessi.

Questa volta la vicenda prende forma in un inverno gelido nelle paludi del Nordest. Anche qui c’è una donna rapita, ma non parliamo di una studiosa di scienze umane: è l’amante di un noto criminale; e presto il sospetto che sia già stata uccisa diventa concreto. Buratti, insieme agli inseparabili soci Max la Memoria e Beniamino Rossini, si ritrova coinvolto in un gioco sporco, incaricato di consegnare il riscatto.

Quando l’operazione fallisce, l’Alligatore decide di indagare per conto suo, rischiando la pelle pur di restituire giustizia a una vittima dimenticata.

Parallelamente, Rossini libera una giovane ucraina sfruttata dalla mafia, scatenando una spirale di violenza che porta la resa dei conti a livelli mai visti prima. È il Carlotto più cupo e struggente: un blues narrativo che parla di crimine, di ingiustizie e di chi sceglie di stare sempre e comunque dalla parte dei perdenti.

“Il mostro del Casoretto. Sei storie della casa di ringhiera” di Francesco Recami

Francesco Recami torna con una nuova incursione nella sua amatissima “casa di ringhiera”, un microcosmo milanese che negli anni è diventato un vero e proprio teatro della commedia umana. Sotto la lente dello scrittore troviamo personaggi stravaganti, piccoli imbrogli quotidiani, pettegolezzi di condominio: un universo domestico che diventa laboratorio narrativo in cui si riflettono i vizi e le virtù dell’Italia contemporanea.

Ne “Il mostro del Casoretto” ci sono sei racconti che mescolano ironia e tensione, costruendo una sorta di grande giallo corale: la psicosi generata dai genitori attorno alla scuola — di cui ha parlato anche Galimberti —, i segreti economici che scatenano paure, la violenza nascosta nel calcio e i misteri che emergono durante viaggi lontani da casa.

Il tappezziere in pensione Amedeo Consonni e gli altri inquilini vivono avventure che oscillano tra il grottesco e il drammatico, restituendo un affresco impietoso ma divertente della società di oggi.

Recami gioca con i registri, alternando sarcasmo e comprensione, ma sempre con un occhio ironico che rende irresistibili le sue storie. Un giallo “di quartiere”, dove il delitto si intreccia con la vita quotidiana.

“Miss Winter in biblioteca con un coltello” di Martin Edwards

Con Martin Edwards si entra in un gioco letterario che sembra uscito direttamente dall’epoca d’oro del giallo inglese. Sei persone, tutte legate al mondo della scrittura e in difficoltà professionale, vengono invitate dalla misteriosa Fondazione Midwinter a partecipare a un esperimento natalizio: risolvere un finto omicidio ambientato in un villaggio remoto dei Pennini.

La competizione, che dovrebbe essere solo un intrattenimento, si trasforma presto in qualcosa di più serio. Tra regole imposte da enigmatici supervisori, enigmi da decifrare e il rischio costante di essere isolati da una tempesta di neve, i partecipanti iniziano a capire che non si tratta più di un gioco. Chi mente? Chi ha davvero qualcosa da nascondere? E soprattutto, chi sarà disposto a barare pur di vincere?

Edwards costruisce una trama raffinata e ingegnosa, un omaggio al giallo classico che mescola l’atmosfera natalizia con il brivido del mistero. Perfetto per chi ama Agatha Christie e i “murder party” in stile inglese.

“Le voci intorno a me” di Natalie Chandler

Tra i titoli più inquietanti del mese, questo thriller psicologico parte da un’idea claustrofobica e sconvolgente. La protagonista, Tamsin Shaw, è una psichiatra criminale che da tre anni giace immobile in un letto d’ospedale, in stato vegetativo dopo un misterioso incidente. Tutti credono che sia priva di coscienza, ma in realtà Tamsin sente ogni parola, ogni rumore, ogni segreto sussurrato accanto al suo corpo inerme.

È così che scopre verità inconfessabili: le bugie del marito, i tradimenti degli amici, i piani nascosti di chi la circonda. Ma il tempo stringe, perché la clinica vuole “staccare la spina”, decretando la sua morte definitiva. Per Tamsin comincia una corsa disperata contro se stessa: deve ricordare cosa è accaduto quella notte, deve trovare un modo per farsi sentire, deve salvarsi prima che sia troppo tardi.

Chandler firma un thriller intenso e originale, in cui la voce narrante è quella silenziosa di una coscienza prigioniera: un’esperienza di lettura che mette a nudo le paure più intime, dall’impotenza fisica al tradimento degli affetti più vicini.