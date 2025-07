5 libri fantasy da leggere per trascorrere un’estate fantastica

Quanti libri vi abbiamo consigliato finora? Di certo non smetteremo adesso. Sappiamo che a tutti piace viaggiare con la fantasia, abbandonarsi a quelle storie che catturano e portano altrove. Non quelle che semplicemente intrattengono, ma quelle che tolgono il fiato e fanno dimenticare il rumore del mondo.

L’estate è il momento perfetto per farlo, magari con un libro in mano… e noi di Libreriamo ne abbiamo proprio cinque che fanno al caso vostro.

Se siete pronti a varcare confini magici, tra regni in rovina, pirati che sfidano il mare e droghe capaci di spalancare altre dimensioni, leggete questo articolo.

“Dammi un fiume di sangue” di Carlo Vicenzi

Se pensate che il fantasy italiano non sappia essere feroce e potente, “Dammi un fiume di sangue” vi farà cambiare idea.

L’ambientazione è quella di un impero distrutto dal Cataclisma: una città, Alioth, ridotta a un labirinto di rovine e palazzi fortificati. Le famiglie nobili si sono asserragliate, mentre la gente comune affronta un incubo fatto di pioggia incessante e creature mostruose che divorano chiunque dopo il tramonto.

Dentro questo scenario apocalittico, Hein e Déa combattono per sopravvivere. Lui, guerriero dalla velocità sovrumana, incapace di uccidere senza rimorso; lei, donna di ferro che non esita a sacrificarsi per chi ama.

Fratello e sorella uniti da un legame che potrebbe spezzarsi nel momento più tragico.

Vicenzi scrive con ritmo serrato, costruendo un mondo oscuro e brutale in cui ogni scelta costa sangue e affetto. È il libro ideale per chi ama il fantasy cupo, le atmosfere alla “Berserk” e i protagonisti costretti a misurarsi con dilemmi morali insostenibili.

“Il re strega” di Martha Wells

Martha Wells, già amata per la saga “Murderbot Diaries”, ci regala una storia dove la magia non è un dono, ma una ferita che non smette mai di sanguinare.

Kai, il protagonista, si risveglia dopo essere stato assassinato e imprigionato in una trappola acquatica, vittima di un incantesimo crudele. È stato privato del tempo e ora è in balia di un mago che vuole rubargli i poteri per scopi oscuri.

La forza del romanzo sta nella costruzione di un mondo stratificato, governato da alleanze instabili e intrighi politici, dove l’eroismo non è mai puro. Kai deve affidarsi ai suoi alleati e, soprattutto, alla sua magia del dolore per sopravvivere.

Ma più cerca risposte, più scopre che il mondo che conosceva è cambiato per sempre. “Il re strega” è un fantasy adulto, pieno di tensione, tradimenti e domande scomode: fino a che punto siamo disposti a spingerci per sopravvivere?

Una lettura avvincente, consigliata a chi ama le storie dark con personaggi tormentati e mondi che sembrano respirare.

“Il ladro linguanera” di Christopher Buehlman

In questa lista non poteva mancare un romanzo che mescola ironia e brutalità con sorprendente naturalezza: “Il ladro linguanera”.

Kinch Na Shannack è un ladro con una lingua biforcuta e un debito enorme verso la Gilda che lo ha addestrato. Doveva essere una semplice rapina, un colpo contro un viaggiatore solitario. Ma la sua preda è Galva, ancella della dea della morte, guerriera esperta e sopravvissuta alle guerre contro i goblin.

Da questo incontro nasce un’avventura travolgente, tra goblin affamati di carne umana, giganti e mostri marini. Il mondo creato da Buehlman è crudo, sporco, vivo: sa di fango, sangue e mare.

Adatto a chi ama i fantasy avventurosi, ricchi di colpi di scena e personaggi imperfetti, un mix di tensione, risate e magia letale.

“Alla fine John muore” di David Wong

Un horror cosmico con umorismo delirante, ecco cos’è questo libro: un cult fuori da ogni schema.

“Alla fine John muore” inizia con un avvertimento diretto: “Non avresti dovuto toccare questo libro”. Eppure, se lo stiamo leggendo, siamo già coinvolti.

La storia segue David e John, due amici che si imbattono in una sostanza allucinogena chiamata salsa di soia, capace di aprire porte su un’altra dimensione. Non appena le porte si apriranno, la loro vita precipita in un vortice di mostri, invasioni e assurdità esistenziali.

Il romanzo di Wong è una sfida ai generi: horror, fantasy, commedia, tutto fuso in una narrazione che vi farà ridere e rabbrividire nello stesso istante.

Perfetto per chi non ha paura del bizzarro e vuole una lettura che lo sorprenda a ogni pagina.

“Saltblood” di Francesca de Tores

“Saltblood” è un romanzo che profuma di mare, sale e libertà, ispirato alla vera vita di Mary Read, pirata leggendaria del XVIII secolo.

Mary cresce nell’ombra, costretta a vivere sotto il nome del fratellastro morto. Il mare diventa la sua unica via di fuga: prima come marinaio della Royal Navy, poi come pirata al fianco di Anne Bonny, amica e amante.

È una storia che parla di metamorfosi, desiderio e identità, in cui il mare è simbolo di liberazione e condanna. De Tores intreccia avventura, storia e riflessione di genere, creando un romanzo che è insieme epico e intimista.

Se amate i libri che sfidano le convenzioni e raccontano personaggi complessi, “Saltblood” sarà la vostra rotta verso un’estate indimenticabile.

Un’estate tutta da leggere, cinque libri fantasy diversi dal solito

Cinque libri, cinque mondi radicalmente diversi: dalle città devastate dal Cataclisma alle acque infestate di pirati, dalle foreste oscure alle dimensioni proibite. Ognuno di questi romanzi vi offrirà più di una semplice fuga: vi porterà a riflettere, a sorridere, a restare col fiato sospeso.

Qualunque sia la vostra meta estiva, portate con voi almeno uno di questi titoli… per viaggiare due volte.