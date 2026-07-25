5 libri da leggere in vacanza se quest’estate vuoi perderti in grandi storie umane

Non è un caso che molti lettori scelgano proprio l’estate per affrontare libri più intensi o per recuperare autori che aspettavano da tempo. Un buon romanzo da vacanza non è necessariamente leggero: è una storia che riesce a portarci lontano, che ci accompagna per giorni e continua a farci riflettere anche quando chiudiamo il volume.…

Non è un caso che molti lettori scelgano proprio l’estate per affrontare libri più intensi o per recuperare autori che aspettavano da tempo. Un buon romanzo da vacanza non è necessariamente leggero: è una storia che riesce a portarci lontano, che ci accompagna per giorni e continua a farci riflettere anche quando chiudiamo il volume.

I cinque libri che seguono hanno molto poco in comune dal punto di vista del genere. Si passa dalla narrativa storica al fantasy Regency, dal romanzo di formazione alla narrativa autobiografica fino alla letteratura queer del Novecento. Eppure condividono un elemento fondamentale: mettono al centro le relazioni umane, la ricerca della propria identità e il modo in cui gli incontri possono cambiare per sempre una vita.

Sono letture capaci di accompagnare lentamente l’estate, perfette per chi non cerca soltanto una trama coinvolgente, ma desidera immergersi in romanzi che lasciano qualcosa anche dopo l’ultima pagina.

5 libri da leggere per 5 grandi storie umane

“L’albero e la vite” di Dola de Jong , La Nuova Frontiera

Pubblicato per la prima volta negli anni Cinquanta e rimasto a lungo poco conosciuto, L’albero e la vite rappresenta una delle riscoperte letterarie più interessanti degli ultimi anni. Dola de Jong racconta una storia ambientata nella Amsterdam del 1938, quando l’Europa è ormai vicina alla guerra e le convenzioni sociali sembrano ancora più rigide.

Bea conduce una vita ordinata, quasi rassegnata, finché non incontra Erica, una giovane donna impulsiva, ribelle e incapace di adattarsi alle regole imposte dagli altri. Tra loro nasce un rapporto difficile da definire, che lentamente supera i confini dell’amicizia fino a trasformarsi in un amore che nessuna delle due riesce davvero a nominare.

La forza del romanzo non risiede soltanto nella relazione tra le protagoniste, ma nella straordinaria capacità di raccontare il desiderio come qualcosa che mette continuamente in discussione le certezze costruite fino a quel momento. Bea osserva se stessa cambiare senza riuscire a spiegare ciò che prova, mentre il mondo intorno continua a pretendere definizioni semplici.

La guerra che incombe rende ancora più fragile ogni equilibrio. Le vicende personali finiscono così per intrecciarsi con la grande Storia, mostrando come anche gli eventi collettivi influenzino profondamente le scelte più intime.

È una lettura elegante, psicologica e sorprendentemente moderna, che affronta identità, amore e libertà con una sensibilità che continua a parlare anche ai lettori contemporanei.

“Amianto” di Sébastien Dulude, La Nuova Frontiera

Alcuni romanzi di formazione raccontano l’infanzia come un tempo felice e altri che la osservano nel momento preciso in cui l’innocenza comincia a incrinarsi. Amianto appartiene decisamente alla seconda categoria.

Siamo nel Québec del 1986, in una città costruita attorno all’industria dell’amianto. Steve ha nove anni e cresce in una famiglia segnata da un padre autoritario, una madre malata e un fratello maggiore che sembra incarnare tutto ciò che lui non sarà mai. L’arrivo dell’amico Poulin cambia improvvisamente il suo modo di guardare il mondo.

I due bambini costruiscono rifugi sugli alberi, collezionano ritagli di giornale sulle grandi tragedie dell’anno e cercano di comprendere una realtà che appare sempre più inquietante. Sullo sfondo scorrono eventi come l’esplosione dello Shuttle Challenger e il disastro di Chernobyl, ma il vero terremoto sarà quello destinato a colpire la loro esistenza privata.

Dulude racconta con estrema delicatezza il momento in cui un bambino scopre che il mondo adulto è molto più complesso e doloroso di quanto immaginasse. Ne nasce un romanzo intenso, capace di parlare di amicizia, paura e crescita senza mai indulgere nel sentimentalismo.

“Longshadow. Il giardino delle ombre” di Olivia Atwater, Rizzoli

Olivia Atwater torna nell’universo fantasy inaugurato con i suoi romanzi Regency, mescolando ancora una volta folklore inglese, magia e mistero.

La protagonista Abigail Wilder vive in una Londra dove le creature fatate convivono silenziosamente con gli esseri umani. Quando alcune giovani debuttanti vengono ritrovate morte in circostanze inspiegabili, Abigail comprende subito che dietro quei delitti si nasconde qualcosa di soprannaturale.

Ad aiutarla ci saranno alleati decisamente insoliti: il fantasma del fratellino Hugh e Mercy, una lavandaia capace di parlare con i morti. Tra corvi, antichi signori delle fate, incantesimi e segreti di famiglia, il romanzo costruisce una storia investigativa dal forte fascino gotico.

Ciò che rende speciale Olivia Atwater è la capacità di utilizzare gli elementi fantastici per parlare di temi molto concreti: il lutto, il coraggio, il peso delle aspettative familiari e la possibilità di scegliere liberamente il proprio destino.

Per chi ama i fantasy eleganti, ricchi di atmosfera e lontani dalle grandi saghe belliche, questa è probabilmente una delle letture più affascinanti dell’estate.

“Glasgow Boys” di Margaret McDonald, Rizzoli

Dopo il successo internazionale ottenuto con Paper Cup, Margaret McDonald torna con un romanzo che mette al centro due ragazzi cresciuti nel sistema di assistenza sociale scozzese.

Banjo e Finlay si incontrano quando sono poco più che adolescenti. Entrambi portano sulle spalle il peso di un’infanzia difficile, dell’abbandono e della paura di affezionarsi a qualcuno. La loro amicizia diventa il primo luogo nel quale sentirsi finalmente al sicuro.

Gli anni, però, li dividono. Quando si ritrovano adulti devono fare i conti con ferite mai rimarginate, relazioni complicate e il bisogno di imparare finalmente a perdonare se stessi.

Pur affrontando temi molto duri, McDonald evita ogni forma di retorica. I suoi personaggi non cercano gesti eroici: provano semplicemente a costruirsi una vita normale dopo essere cresciuti senza averne mai avuta una.

È un romanzo che parla di salute mentale, affetti scelti e seconde possibilità con una sensibilità rara, confermando quanto la narrativa contemporanea scozzese stia vivendo un momento particolarmente felice.

“Né di Eva né di Adamo” di Amélie Nothomb, BUR Rizzoli

Tra tutti i libri di questa lista, quello di Amélie Nothomb è forse il più autobiografico. Sedici anni dopo aver lasciato il Giappone, l’autrice torna nel Paese dove è nata con il desiderio di ritrovare un luogo che continua a considerare casa, pur sapendo di esserne ormai diventata una straniera.

L’incontro con Rinri, uno studente giapponese, dà origine a una relazione fatta di passeggiate, conversazioni, incomprensioni culturali e scoperte reciproche. Ma il vero protagonista del libro è il Giappone stesso, osservato con lo sguardo di chi vi appartiene e, nello stesso tempo, ne resta inevitabilmente ai margini.

Nothomb riflette sul significato dell’identità, sull’amore, sulla lingua e sull’appartenenza senza mai rinunciare alla sua ironia sottile e al suo stile essenziale.

Più che un semplice romanzo sentimentale, Né di Eva né di Adamo è il racconto di una giovane donna che cerca di capire quale posto occupare nel mondo e quale prezzo sia disposta a pagare per restare fedele alla propria vocazione.

Conclusione

I cinque romanzi di questa selezione parlano d’amore, di amicizia, di crescita e di identità, ma lo fanno senza cercare facili risposte, lasciando spazio alle sfumature e alle contraddizioni che rendono credibili i loro personaggi.

Se quest’anno vuoi portare in valigia storie capaci di emozionare e di restare con te anche dopo il ritorno dalle vacanze, questi cinque titoli rappresentano un ottimo punto di partenza. Tra pagine che attraversano il Novecento europeo, il Giappone contemporaneo, la Scozia, il Québec e una Londra popolata da creature fantastiche, il viaggio comincia molto prima della destinazione.