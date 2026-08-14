5 libri da leggere a Ferragosto per un’estate che lascia il segno

Ferragosto è quel momento dell’estate in cui tutto sembra sospeso e leggere dei libri sembra perfetto. Le città si svuotano, il tempo rallenta e finalmente ci si concede qualche ora senza fretta. È il giorno ideale per iniziare un libro capace di accompagnarci tra spiagge, isole, ricordi e nuovi inizi, con storie che fanno respirare…

Ferragosto è quel momento dell’estate in cui tutto sembra sospeso e leggere dei libri sembra perfetto. Le città si svuotano, il tempo rallenta e finalmente ci si concede qualche ora senza fretta. È il giorno ideale per iniziare un libro capace di accompagnarci tra spiagge, isole, ricordi e nuovi inizi, con storie che fanno respirare il profumo del mare ma che, allo stesso tempo, invitano a riflettere.

Abbiamo scelto cinque romanzi molto diversi tra loro, accomunati da un elemento: trasformano il viaggio estivo in un’occasione per guardare più a fondo dentro se stessi.

5 libri perfetti per Ferragosto

Ferragosto è spesso associato al rumore delle spiagge affollate e alle tavolate con gli amici, ma può diventare anche un piccolo spazio tutto per sé. Bastano una sedia all’ombra, una finestra aperta o il rumore delle onde per scoprire che leggere è un altro modo di viaggiare.

Questi cinque libri portano il lettore tra isole mediterranee, coste inglesi, deserti californiani, foreste del Maine e città attraversate da nuove identità. Cinque destinazioni diverse, accomunate dalla capacità di trasformare il tempo sospeso di Ferragosto in un’esperienza che continua ben oltre l’ultima pagina.

“L’ultima acqua. Il sogno perduto di Los Angeles” di Chiara Barzini, Einaudi

Tutto comincia con un misterioso manuale originale dell’acquedotto di Los Angeles del 1913, ricevuto in dono durante il tour di presentazione del primo romanzo dell’autrice. Da quell’oggetto prende forma un viaggio tra California, deserto e memoria, seguendo il percorso dell’acqua che ha reso possibile la nascita della metropoli americana.

Più che un reportage o un memoir, L’ultima acqua è un racconto sul rapporto tra paesaggio e identità. Chiara Barzini attraversa luoghi simbolo come il Salton Sea e l’acquedotto progettato da William Mulholland, interrogandosi sul sogno americano, sulla crisi ecologica e sul significato del creare. È il libro perfetto per Ferragosto se amate viaggiare anche con il pensiero, lasciandovi guidare da una scrittura curiosa e profondamente personale.

“Ricordo di un’isola” di Ana María Matute, Ilide Carmignani, Fazi Editore

Matia viene mandata dalla nonna nella Maiorca del 1936. Quella che dovrebbe essere un’estate di vacanza diventa invece il momento in cui scopre la complessità del mondo adulto, tra amicizie, primi sentimenti e le tensioni della guerra civile spagnola che iniziano ad avvicinarsi all’isola.

Ana María Matute costruisce un grande romanzo di formazione in cui la luce del Mediterraneo convive con l’ombra della Storia. L’isola è bellissima, ma anche inquieta, attraversata da antichi rancori e profonde divisioni sociali. È una lettura intensa, ideale per Ferragosto perché ricorda come l’estate possa essere anche il tempo delle scelte che cambiano una vita.

“L’estate dei mirtilli” di Amanda Peters, Velia Februari, Solferino

Nel 1962 una famiglia della comunità Mi’kmaq arriva nel Maine per la raccolta stagionale dei mirtilli. La piccola Ruthie scompare improvvisamente e quella perdita segna il destino di tutti. Cinquant’anni dopo, tra segreti e ricordi, la verità comincia finalmente a emergere.

Amanda Peters racconta una storia familiare che affronta il tema dell’identità indigena, della memoria e delle ferite lasciate dalla separazione. Il titolo richiama un’estate, ma il romanzo mostra come alcuni giorni possano continuare a vivere dentro una persona per tutta la vita. È una lettura coinvolgente, emozionante e perfetta per chi cerca una storia che sappia unire suspense, affetto e speranza.

“Due settimane in settembre” di R.C. Sherriff, Silvia Castoldi, Fazi Editore

Ogni anno la famiglia Stevens trascorre due settimane di vacanza nella stessa pensione sulla costa inglese. Nulla di straordinario sembra accadere: passeggiate, silenzi, letture, tramonti e piccoli rituali che scandiscono giornate sempre uguali.

Ed è proprio questa apparente semplicità a rendere il romanzo speciale. R.C. Sherriff osserva con delicatezza la vita quotidiana, mostrando come la felicità possa nascondersi nei gesti più ordinari. È il classico libro che invita a rallentare e ad assaporare il presente, qualità che lo rendono una compagnia ideale per il pomeriggio di Ferragosto, quando il tempo sembra dilatarsi.

“La ragazza d’aria” di Andreea Simionel, Rizzoli

Aryna ha quindici anni ed è arrivata in Italia dalla Romania. Vive sospesa tra due lingue, due culture e due modi di guardare il mondo. Il suo corpo, la sua identità e il rapporto con gli altri diventano il terreno su cui affrontare la difficile ricerca di un posto da chiamare casa.

Con una scrittura intensa e sensibile, Andreea Simionel racconta l’adolescenza, l’immigrazione, il legame tra sorelle e il desiderio di appartenere a qualcosa senza rinunciare alle proprie radici. È un romanzo che parla di rinascita e di futuro, perfetto per Ferragosto perché ricorda che ogni viaggio, anche quello più difficile, può diventare un nuovo inizio.