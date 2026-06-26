5 fumetti da leggere in estate. Storie perfette per bambini, ragazzi e adulti

I fumetti sono perfetti da leggere in estate. L’estate è il momento ideale per rallentare il ritmo e ritrovare il piacere della lettura. Accanto ai grandi romanzi, però, esiste un universo che riesce a parlare con la stessa intensità a bambini, adolescenti e adulti: quello del fumetto. Le graphic novel contemporanee hanno ormai superato da…

I fumetti sono perfetti da leggere in estate. L’estate è il momento ideale per rallentare il ritmo e ritrovare il piacere della lettura. Accanto ai grandi romanzi, però, esiste un universo che riesce a parlare con la stessa intensità a bambini, adolescenti e adulti: quello del fumetto. Le graphic novel contemporanee hanno ormai superato da tempo l’idea di essere soltanto una lettura veloce. Oggi raccontano l’amicizia, l’identità, la crescita, l’amore, la natura e la fantasia con una sensibilità che unisce immagini e parole in un linguaggio capace di coinvolgere lettori di ogni età.

Le proposte scelte attraversano mondi molto diversi. Alcune sono pensate per i più piccoli, altre affrontano temi profondi come l’identità di genere o il primo amore, mentre altre ancora costruiscono universi fantasy ricchi di magia e avventura. Tutte hanno però qualcosa in comune: sono letture che fanno sorridere, emozionano e lasciano il desiderio di voltare ancora una pagina.

5 letture che non puoi perdere se ami i fumetti

“Miao Miao Magic School. Lezioni di ronron”, di Guillaume Bianco e Miss Paty, Tunué

Come si insegna a un gatto a comportarsi come un essere umano? È questa la domanda da cui parte Miao Miao Magic School, una delle proposte più divertenti per i lettori dai sette anni in su.

La giovane strega Miao Miao ha il compito di trasformare una classe di gatti dispettosi in autentici gatti magici. Il problema è che i suoi allievi sembrano molto più interessati a fare scherzi che a seguire le lezioni. Parlare, camminare su due zampe e perfino cucinare diventano così occasioni per una lunga serie di gag irresistibili.

Il tratto morbido e coloratissimo di Miss Paty accompagna una storia piena di ritmo, umorismo e tenerezza. Gli animali parlanti, le piccole magie e i personaggi buffi costruiscono un universo accogliente che ricorda i cartoni animati più amati. È una lettura ideale da condividere in famiglia, perché diverte i bambini senza rinunciare a un umorismo capace di conquistare anche gli adulti.

“Bribiss. Le piccole streghe del bosco”, di Katja Centomo e Michela Naldi, Tunué

Per chi ama le storie immerse nella natura, Bribiss rappresenta una piccola favola ecologica che parla di collaborazione, amicizia e responsabilità.

Nel sottobosco di una foresta vivono minuscole fate che dedicano ogni giornata alla cura dell’ambiente e degli animali. Tutte rispettano con entusiasmo questo compito, tranne Fifou, Tincelle e Petolline, tre combinaguai che preferiscono divertirsi piuttosto che seguire le regole. Quando devono occuparsi della piccola Briby, però, saranno costrette a crescere.

Le illustrazioni trasformano il bosco in un luogo ricco di dettagli, colori e creature minuscole, nel quale ogni pagina invita a osservare con attenzione. Il fumetto trasmette ai lettori più giovani il valore del rispetto per la natura senza assumere toni didascalici e dimostra come anche gli errori possano diventare occasioni per imparare.

“I Shall Never Fall in Love. Io non mi innamorerò mai”, di Hari Conner, Midnight

Ispirato ai romanzi di Jane Austen, questo graphic novel reinventa il romance storico attraverso una prospettiva queer sorprendentemente naturale.

George deve salvare il patrimonio della famiglia mentre cerca di nascondere la propria identità in una società piena di convenzioni. Eleanor, invece, è convinta di conoscere perfettamente le regole dell’amore finché l’arrivo di un nuovo corteggiatore mette in discussione tutte le sue certezze.

Hari Conner costruisce una storia delicata, romantica e profondamente inclusiva, nella quale il desiderio di essere sé stessi conta più delle aspettative sociali. Il fascino dei romanzi ottocenteschi si intreccia con personaggi moderni, dialoghi brillanti e tavole eleganti che ricordano le grandi commedie romantiche inglesi. Una lettura ideale per adolescenti e adulti che cercano una storia d’amore capace di emozionare senza rinunciare alla leggerezza.

“Beetle. L’apprendista strega”, di Aliza Layne, Tunué

Magia, amicizia e crescita personale si incontrano in una delle graphic novel fantasy più interessanti dedicate ai giovani lettori.

Beetle è una dodicenne che vive nella misteriosa città di Allows e sta cercando di imparare a usare la magia. Il ritorno dell’amica Kat, brillante e popolare, riporta però a galla vecchie insicurezze. Nel frattempo una minaccia incombe sulla città e Beetle dovrà trovare il coraggio di affrontare paure che aveva sempre evitato.

Aliza Layne racconta con grande sensibilità quel momento delicato in cui si cerca di capire chi si è davvero. L’amicizia, l’autostima e il confronto con gli altri diventano parte integrante di un’avventura fantasy ricca di creature fantastiche, humor e ambientazioni suggestive. Il risultato è una storia che parla soprattutto del coraggio di accettarsi.

“Noi due”, di Sara Soler, Tunué

Tra le proposte più emozionanti della selezione c’è Noi due, graphic novel autobiografica che racconta una storia d’amore capace di affrontare con sincerità il tema della transizione di genere.

Sara e Diana vivono una relazione stabile e felice. Quando Diana decide di iniziare il proprio percorso di affermazione di genere, il loro rapporto cambia profondamente, ma non si spezza. Al contrario, entrambe imparano a conoscersi di nuovo e a costruire un equilibrio ancora più autentico.

Sara Soler racconta questa esperienza con grande delicatezza, alternando momenti di ironia, paure quotidiane, dubbi e tenerezza. Il fumetto evita qualsiasi tono didattico e lascia spazio soprattutto alle emozioni delle protagoniste, mostrando quanto il dialogo e l’empatia possano rafforzare un legame. È una lettura importante per chi desidera comprendere meglio le esperienze transgender attraverso una storia vera, ma anche per chi cerca semplicemente un racconto d’amore sincero.

Perché leggere fumetti durante l’estate

Il fumetto contemporaneo possiede una caratteristica preziosa: riesce a coinvolgere lettori molto diversi tra loro. I bambini trovano mondi fantastici in cui identificarsi, gli adolescenti incontrano personaggi che vivono le loro stesse emozioni e gli adulti scoprono storie capaci di affrontare temi complessi con uno sguardo originale.

Queste letture dimostrano come il linguaggio della graphic novel sia ormai uno dei più versatili della narrativa contemporanea. Che si tratti di una piccola strega, di un gatto pasticcione, di una storia d’amore queer o di un’avventura fantasy, ogni titolo offre un modo diverso per trascorrere qualche ora lontano dalla quotidianità e ricordare che leggere significa, prima di tutto, lasciarsi sorprendere.