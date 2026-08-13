5 classici contemporanei da leggere in estate

L’estate è il momento ideale per recuperare quelli che possiamo già considerare dei classici contemporanei: opere pubblicate negli ultimi decenni che, pur essendo relativamente recenti, hanno già dimostrato di saper superare il tempo grazie alla forza della loro scrittura e dei temi che affrontano. Sono libri che parlano di famiglie, identità, perdite, paesaggi e ricordi.…

L’estate è il momento ideale per recuperare quelli che possiamo già considerare dei classici contemporanei: opere pubblicate negli ultimi decenni che, pur essendo relativamente recenti, hanno già dimostrato di saper superare il tempo grazie alla forza della loro scrittura e dei temi che affrontano.

Sono libri che parlano di famiglie, identità, perdite, paesaggi e ricordi. Romanzi che fanno dell’estate non solo un’ambientazione, ma uno stato dell’anima, il momento in cui le persone cambiano davvero.

5 classici contemporanei da portare con te in vacanza

L’estate ci porta spesso a scegliere libri leggeri, da leggere tra un bagno e una passeggiata. Eppure è anche il periodo in cui abbiamo finalmente il tempo per dedicarci a romanzi più ambiziosi, quelli che chiedono attenzione ma restituiscono molto di più.

Tatiana Țîbuleac, Gerbrand Bakker, Margarita Liberaki, Eleonora Lombardo e Federica Manzon raccontano stagioni diverse della vita, ma hanno una caratteristica comune: trasformano l’estate in uno spazio di cambiamento. Le vacanze, il mare, i viaggi o il ritorno nei luoghi dell’infanzia diventano occasioni per interrogarsi sul rapporto con la famiglia, con il passato e con la propria identità.

Sono libri che difficilmente si dimenticano una volta chiusi. E forse è proprio questa la definizione migliore di un classico contemporaneo: un romanzo che continua ad accompagnarci molto tempo dopo l’ultima pagina.

“L’estate in cui mia madre ebbe gli occhi verdi” di Tatiana Țîbuleac, Alisa Di Dio, Keller

Alcuni romanzi sembrano scritti per dimostrare che il tempo, da solo, non basta a guarire le ferite. Quello di Tatiana Țîbuleac è uno di questi. Aleksy, pittore ormai adulto, viene invitato dal suo terapeuta a ripercorrere l’ultima estate trascorsa con la madre, un periodo che credeva di aver sepolto insieme ai ricordi più dolorosi della propria vita.

In un piccolo paese francese, madre e figlio si ritrovano costretti a convivere mentre la malattia avanza e il passato continua a reclamare spazio. Quello che all’inizio sembra un rapporto fatto soltanto di rabbia e incomprensioni si trasforma lentamente in un percorso di riconciliazione, nel quale il dolore non scompare ma cambia forma.

La forza del romanzo risiede nella sua lingua, intensa e poetica, capace di raccontare contemporaneamente amore e crudeltà. L’estate diventa il tempo in cui è ancora possibile chiedere perdono, comprendere ciò che sembrava incomprensibile e guardare finalmente una persona con occhi diversi. È uno di quei libri destinati a lasciare un segno profondo, perfetto per chi cerca una lettura emotivamente intensa.

“Quelli che restano” di Gerbrand Bakker, Claudia Cozzi, Iperborea

Simon conduce una vita silenziosa ad Amsterdam. Fa il parrucchiere come il padre e il nonno, riceve pochi clienti e dedica gran parte del suo tempo al nuoto, una disciplina che gli permette di mettere ordine nei pensieri. Dietro quella routine apparentemente immobile si nasconde però un’assenza mai elaborata: il padre è morto prima che lui nascesse nel disastro aereo di Tenerife del 1977.

Quando uno scrittore decide di raccontare proprio quella vicenda, Simon è costretto a riaprire una storia familiare che tutti hanno sempre preferito evitare. Nel frattempo nasce un’attrazione inattesa per un ragazzo con disabilità intellettiva conosciuto in piscina, un legame che lo costringe a confrontarsi con il desiderio, la fragilità e la paura dell’intimità.

Gerbrand Bakker costruisce un romanzo delicato, fatto di silenzi più che di grandi eventi. È una riflessione sulla memoria, sulla solitudine e sul bisogno umano di appartenere a qualcuno. Come accade ai veri classici contemporanei, la sua forza non dipende dalla trama, ma dalla profondità con cui osserva la vita quotidiana.

“Tre estati” di Margarita Liberaki, Viviana Sebastio, Crocetti

Pubblicato per la prima volta nel 1946 e amato anche da Albert Camus, Tre estati è uno di quei romanzi che continuano a essere scoperti da nuove generazioni di lettori.

Le protagoniste sono tre sorelle, Maria, Infanta e Caterina, che nell’arco di tre estati attraversano il passaggio dall’adolescenza alla maturità. Attorno a loro si apre una Grecia luminosa, fatta di paesaggi assolati, mare, alberi, negozi di Atene e lunghe giornate in cui il futuro sembra ancora tutto da inventare.

Ma sarebbe riduttivo definirlo soltanto un romanzo di formazione. Liberaki racconta il momento esatto in cui l’innocenza lascia spazio alla complessità della vita adulta, con i primi amori, le illusioni e le inevitabili delusioni. La natura accompagna ogni trasformazione interiore, fino a diventare essa stessa un personaggio.

È il libro ideale per chi cerca un’estate letteraria nel senso più pieno del termine: una stagione che coincide con la giovinezza e con quella sensazione irripetibile di avere ancora tutto davanti.

“Sea Paradise” di Eleonora Lombardo, Sellerio

Una crociera destinata agli anziani, completamente gratuita, organizzata da uno Stato che promette un’esperienza perfetta prima della fine della vita. È questa l’idea di partenza di Sea Paradise, uno dei romanzi italiani più originali degli ultimi anni.

Elvira e Amanda, due amiche settantenni, salgono a bordo della Sea Paradise convinte di vivere un viaggio indimenticabile. Tutto sembra impeccabile: lusso, comfort, assistenza continua, uguaglianza assoluta tra i passeggeri. Nessuno usa denaro, nessuno sembra escluso. Eppure, dietro quella perfezione si intravede lentamente qualcosa di inquietante.

Eleonora Lombardo utilizza una cornice estiva fatta di mare, sole e crociere per riflettere sul controllo sociale, sull’invecchiamento, sul valore della libertà e sul prezzo delle utopie. Il risultato è un romanzo elegante, sospeso tra narrativa psicologica e distopia, capace di intrattenere ma anche di porre domande profonde sul nostro futuro.

“Alma” di Federica Manzon, Feltrinelli

Vincitore del Premio Campiello, Alma è uno dei romanzi italiani più importanti degli ultimi anni. La protagonista torna a Trieste per raccogliere l’eredità del padre, un uomo enigmatico che ha sempre vissuto attraversando il confine tra Italia e Jugoslavia, lasciando dietro di sé più domande che risposte.

Quel ritorno diventa anche un viaggio nella propria infanzia, nella memoria familiare e nella storia di una città che da sempre vive tra lingue, culture e identità differenti. Trieste non è soltanto uno sfondo, ma un luogo simbolico in cui il passato continua a dialogare con il presente.

Federica Manzon racconta la difficoltà di capire chi siamo attraverso la ricerca delle nostre radici. Lo fa con una scrittura raffinata e insieme estremamente coinvolgente, trasformando la vicenda privata di Alma in una riflessione universale sull’identità, sulla memoria e sul significato della parola “casa”. È il romanzo ideale per chi desidera un’estate di letture capaci di lasciare domande, più che offrire risposte.