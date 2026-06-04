I 4 saggi più sorprendenti del momento da leggere per comprendere le paure dell’umano

Alcuni saggi sembrano non avere nulla in comune. Uno racconta Adolf Hitler e il modo in cui costruì la propria immagine pubblica. Un altro porta il lettore tra le rovine dell’antica Ninive. Un terzo segue il lungo viaggio delle medicine che hanno cambiato la storia dell’umanità. Un quarto si addentra nel territorio sfuggente del misticismo.…

Alcuni saggi sembrano non avere nulla in comune. Uno racconta Adolf Hitler e il modo in cui costruì la propria immagine pubblica. Un altro porta il lettore tra le rovine dell’antica Ninive. Un terzo segue il lungo viaggio delle medicine che hanno cambiato la storia dell’umanità. Un quarto si addentra nel territorio sfuggente del misticismo.

Eppure, pagina dopo pagina, emerge un filo invisibile che li unisce. Tutti parlano del modo in cui gli esseri umani cercano di interpretare la realtà. Talvolta attraverso la propaganda e la manipolazione. Talvolta attraverso la memoria storica. Talvolta grazie alla scienza. Talvolta attraverso la spiritualità.

Sono libri che non si limitano a trasmettere informazioni. Costringono a cambiare prospettiva, invitano a mettere in discussione convinzioni consolidate e mostrano come dietro ogni epoca, ogni civiltà e ogni idea si nascondano domande che continuano a riguardarci.

4 saggi diversi ma si accomunano

“Le interviste dimenticate di Hitler (1923-1940)”, di Éric Branca, Lindau

Parlare di Hitler significa spesso concentrarsi sugli anni della guerra, sulle atrocità del nazismo e sulla tragedia che travolse l’Europa. Éric Branca sceglie invece una strada diversa e per molti versi più inquietante.

In Le interviste dimenticate di Hitler (1923-1940) raccoglie e analizza sedici interviste concesse dal Führer alla stampa internazionale. Molte di queste erano ormai difficili da reperire e sono state a lungo ignorate dagli studi più divulgativi. Il risultato non è un libro sul dittatore in senso tradizionale, ma un’indagine sul modo in cui egli riuscì a costruire la propria immagine pubblica.

La lettura sorprende perché mostra un Hitler molto diverso dalla caricatura che spesso viene tramandata dalla memoria collettiva. Non perché fosse meno pericoloso, ma perché era perfettamente consapevole del valore della comunicazione. Ogni risposta, ogni ambiguità, ogni rassicurazione apparentemente innocua diventava uno strumento per conquistare consenso e disarmare gli interlocutori.

Branca evidenzia come molti giornalisti, politici e opinion leader occidentali abbiano sottovalutato i segnali che avevano davanti agli occhi. L’illusione che il nazismo potesse essere contenuto o addirittura normalizzato emerge con forza da queste pagine.

Ciò che rende il volume particolarmente attuale è la riflessione sul rapporto tra informazione e potere. Le strategie comunicative analizzate dall’autore non appartengono soltanto agli anni Trenta. Parlano anche del presente, dei meccanismi della propaganda contemporanea, delle mezze verità e della costruzione di narrazioni capaci di orientare l’opinione pubblica.

La lettura lascia una consapevolezza importante: le dittature non si impongono soltanto con la forza, molto spesso iniziano con le parole.

“Ninive. Mito e realtà”, di Paolo Brusasco, La nave di Teseo

Alcune città continuano a vivere anche dopo la loro scomparsa. Ninive appartiene a questa categoria.

Paolo Brusasco accompagna il lettore in un viaggio che attraversa millenni di storia, archeologia, mito e letteratura. L’antica capitale assira emerge come una presenza quasi leggendaria, sospesa tra realtà storica e immaginazione.

Per secoli Ninive è stata raccontata come la città della corruzione, della violenza e della superbia. La Bibbia, i cronisti antichi e numerose tradizioni culturali hanno contribuito a costruire questa immagine. Brusasco sceglie però di andare oltre gli stereotipi.

Attraverso documenti, reperti archeologici e testimonianze storiche restituisce il volto complesso di una delle più straordinarie metropoli del mondo antico. Non soltanto capitale imperiale, ma anche centro di conoscenza, luogo di produzione culturale e crocevia di saperi.

Particolarmente affascinante è il racconto della sua riscoperta nell’Ottocento. Le spedizioni archeologiche che riportarono alla luce i palazzi assiri assumono quasi il ritmo di un romanzo d’avventura, popolato da esploratori, studiosi e collezionisti.

Il libro offre inoltre una riflessione più ampia sul modo in cui costruiamo il passato. Ogni civiltà lascia dietro di sé racconti, simboli e interpretazioni che spesso sopravvivono più a lungo dei fatti stessi.

Leggere Ninive. Mito e realtà significa comprendere quanto la storia non sia mai qualcosa di immobile. È un dialogo continuo tra ciò che è accaduto e ciò che scegliamo di ricordare.

“Pillole di pillole. Racconti e curiosità dietro le medicine che ci curano”, di Jonathan Granatieri, Apogeo

Dietro una compressa che assumiamo quasi senza pensarci si nascondono spesso secoli di tentativi, intuizioni, errori e scoperte.

Jonathan Granatieri racconta la storia della medicina attraverso i farmaci che hanno cambiato la vita di milioni di persone. Lo fa con un linguaggio accessibile ma rigoroso, trasformando un tema apparentemente tecnico in un racconto umano sorprendentemente coinvolgente.

Dal papavero da oppio all’aspirina, dalla penicillina ai vaccini più recenti, ogni capitolo mostra come la ricerca scientifica sia stata guidata da un desiderio profondamente umano: alleviare la sofferenza.

Uno degli aspetti più interessanti del volume riguarda proprio il carattere imprevedibile delle scoperte scientifiche. Molte innovazioni decisive non nascono da percorsi lineari. Sono il risultato di intuizioni casuali, osservazioni inattese e perfino errori che si rivelano fortunati.

Granatieri riesce inoltre a mostrare come ogni farmaco abbia avuto conseguenze che vanno ben oltre l’ambito medico. Alcune scoperte hanno modificato l’organizzazione della società, cambiato l’aspettativa di vita e trasformato il rapporto dell’uomo con la malattia.

Il libro diventa così una riflessione sulla fragilità e sulla resilienza umana. Perché la storia dei medicinali coincide, in fondo, con la storia del tentativo di convivere con i limiti imposti dal corpo.

La lettura lascia il lettore con uno sguardo nuovo su oggetti che fanno parte della quotidianità, ma che raramente vengono osservati nella loro straordinaria complessità.

“Misticismo”, di Simon Critchley, tradotto da Massimo De Pascale, Ponte alle Grazie

Simon Critchley parte da una domanda semplice e al tempo stesso vertiginosa: è ancora possibile parlare di esperienza spirituale in un mondo dominato dalla razionalità?

La risposta prende forma attraverso un percorso che attraversa secoli di pensiero, letteratura, religione e arte. Il filosofo britannico non propone una difesa della fede tradizionale né un trattato teologico. Cerca piuttosto di comprendere perché l’essere umano continui a desiderare esperienze capaci di trascenderlo.

Le figure che popolano il libro sono straordinariamente diverse. Mistici medievali, poeti, filosofi, musicisti e scrittori convivono in un dialogo che attraversa il tempo.

Critchley mostra come il misticismo non sia soltanto una pratica religiosa. Può diventare una forma di apertura radicale al mondo, un modo di percepire la realtà con intensità diversa.

Uno degli aspetti più affascinanti del volume riguarda il rapporto tra esperienza estetica ed esperienza spirituale. La musica, la poesia e l’arte diventano territori in cui il confine tra razionalità ed estasi appare meno netto di quanto siamo abituati a pensare.

Il libro non offre risposte definitive e probabilmente è proprio questa la sua forza. Invita il lettore a interrogarsi sul significato della trascendenza, del desiderio e della ricerca di senso.

Critchley ricorda che alcune delle domande più importanti della vita continuano a sfuggire alle spiegazioni immediate.

Quattro strade diverse verso la stessa domanda

Hitler, Ninive, i farmaci e il misticismo sembrano appartenere a mondi inconciliabili. Eppure questi quattro saggi condividono una stessa ambizione: aiutare il lettore a comprendere meglio l’essere umano.

Che si tratti della capacità di manipolare le masse, della memoria delle civiltà scomparse, della lotta contro la malattia o della ricerca di qualcosa che trascenda l’esistenza quotidiana, ogni libro illumina una parte diversa della nostra esperienza. Proprio per questo, letti insieme, compongono una mappa sorprendente delle paure, delle aspirazioni e delle domande che continuano ad accompagnare l’umanità.