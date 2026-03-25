4 saggi attualissimi da recuperare per le vacanze pasquali

Le vacanze pasquali, con il loro tempo sospeso e riflessivo, sono perfette per questo: per scegliere libri che non raccontano solo storie, ma aprono prospettive. I saggi, in questo senso, sono strumenti preziosi. Non offrono risposte semplici, ma domande necessarie. Ci costringono a mettere in discussione ciò che diamo per scontato: il potere, la storia, il corpo, la spiritualità.

Questa selezione raccoglie quattro libri molto diversi tra loro, ma accomunati da un’urgenza: leggere il presente attraverso le sue contraddizioni. Dalla figura di Simone de Beauvoir alla crisi del sistema moda, passando per il bisogno contemporaneo di spiritualità e per le zone più oscure della storia recente, questi saggi sono letture che restano.

4 Saggi per capire il presente: tra politica, identità e società

“Simone de Beauvoir” di Paola Cattani, Carocci editore

Il saggio di Paola Cattani non è una semplice introduzione a Simone de Beauvoir, ma un lavoro critico che restituisce complessità a una figura troppo spesso semplificata o ridotta a simbolo.

Beauvoir è stata molte cose insieme: romanziera, filosofa, insegnante, intellettuale militante. Ma soprattutto è stata una pensatrice che ha attraversato il Novecento interrogando una questione fondamentale: cosa significa essere donna in una società costruita sul primato maschile? Il suo celebre “Il secondo sesso” ha segnato una frattura irreversibile, ma questo libro ci invita ad andare oltre quel testo, a riscoprire una Beauvoir meno cristallizzata, più inquieta e ancora più radicale.

Cattani ricostruisce il percorso della filosofa partendo dalle sue prime opere narrative, mostrando come il tema dell’alterità – dell’essere “altro” rispetto a una norma dominante – attraversi tutta la sua produzione. La riflessione sulla condizione femminile non nasce improvvisamente, ma si sviluppa nel tempo, intrecciandosi con il dialogo filosofico con Jean-Paul Sartre, con il contesto storico e con le tensioni ideologiche del Novecento.

Uno degli aspetti più interessanti del saggio è proprio questo: Beauvoir non viene isolata come icona femminista, ma restituita al suo tempo, alle sue contraddizioni, ai suoi conflitti interiori. Il cattolicesimo, il modernismo, l’esistenzialismo: tutto entra nella sua formazione, anche ciò che apparentemente rifiuta.

Il libro insiste su un punto cruciale: leggere Beauvoir oggi non significa solo studiare una figura storica, ma interrogarsi su questioni ancora aperte. Il corpo, la libertà, il desiderio, il rapporto tra individuo e società. Temi che, a distanza di decenni, restano incredibilmente attuali.

Cattani illumina anche aspetti meno indagati, come l’idea di reciprocità nelle relazioni e la sensibilità verso le contraddizioni interne all’esperienza femminile. Non esiste una donna universale, sembra dirci Beauvoir, ma una pluralità di esperienze che sfuggono a ogni definizione rigida.

Questo rende il saggio estremamente contemporaneo. In un momento storico in cui il dibattito su genere e identità è tornato centrale, tornare a Beauvoir significa recuperare uno sguardo critico, capace di andare oltre le semplificazioni mediatiche.

È un libro che non si limita a spiegare, ma invita a pensare. E forse è proprio questo il suo valore più grande: non offrirci una figura da celebrare, ma una mente con cui continuare a dialogare.

“Il passero buddhista. Meditazioni selvatiche” di Tiziano Fratus, Ubiliber

“Il passero buddhista. Meditazioni selvatiche” non è un manuale di spiritualità né una guida alla meditazione in senso tradizionale, ma un invito a ritrovare un rapporto autentico con il mondo naturale e, di conseguenza, con se stessi.

Fratus, poeta e cercatore di alberi, costruisce un percorso che intreccia esperienza personale, riflessione filosofica e osservazione del paesaggio. La natura non è uno sfondo, ma una presenza viva, interlocutrice silenziosa e maestra discreta. I boschi, i pini, le cascate, gli animali: tutto diventa occasione di ascolto e di consapevolezza.

Il “passero” del titolo non è solo un’immagine evocativa, ma una vera e propria figura simbolica. Rappresenta una forma di umiltà, di leggerezza, di adattamento. In un mondo che spinge verso l’accumulo e la performance, Fratus propone invece una spiritualità minima, essenziale, che si nutre di piccoli gesti e di attenzione.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è il modo in cui rielabora il buddhismo. Non si tratta di una trasposizione ortodossa né di un’esotizzazione superficiale. Piuttosto, Fratus ne coglie alcuni principi, l’impermanenza, la compassione, la consapevolezza, e li innesta in un contesto occidentale, profondamente radicato nei paesaggi europei.

Il risultato è una forma di meditazione “selvatica”, appunto: non disciplinata, non codificata, ma libera, aperta, accessibile. Non serve ritirarsi in un monastero o seguire rituali complessi. Basta fermarsi, osservare, respirare. Ritrovare un ritmo diverso.

Il libro affronta anche un tema molto contemporaneo: la fragilità del nostro tempo. Guerre, crisi ambientali, tensioni sociali. Fratus non ignora questo contesto, ma lo attraversa con uno sguardo che cerca possibilità di resistenza. La natura, pur ferita, continua a offrire uno spazio di verità.

C’è una dimensione profondamente etica in queste pagine. Essere presenti nel mondo significa anche prendersene cura. E la meditazione, in questo senso, non è fuga ma responsabilità. Un modo per restare umani, fallibili, contraddittori, senza rinunciare alla ricerca del bene.

La scrittura di Fratus è lirica ma mai astratta. Alterna momenti di riflessione a immagini concrete, sensoriali, che radicano il pensiero nel corpo e nel paesaggio. Questo rende la lettura fluida, ma anche stratificata: ogni pagina può essere attraversata rapidamente o sostata più a lungo, come si farebbe durante una camminata.

“Il passero buddhista” è quindi un libro che non si limita a essere letto, ma chiede di essere vissuto. Non offre soluzioni immediate, ma apre spazi interiori. E in un periodo come quello delle vacanze pasquali, in cui il tempo sembra dilatarsi, può diventare una lettura particolarmente significativa.

“La trama del lusso” di Audrey Millet, add editore

“La trama del lusso” di Audrey Millet ha il coraggio di seguirlo fino in fondo. Questo saggio è molto più di un’indagine sulla moda: è una dissezione lucida e spietata di un sistema globale che trasforma il desiderio in profitto e i corpi in strumenti.

Millet costruisce il suo discorso a partire da una contraddizione evidente ma spesso rimossa: il lusso, simbolo di eccellenza, artigianalità e bellezza, si regge su meccanismi industriali e finanziari che hanno poco di romantico. Dietro l’immaginario patinato delle grandi maison si nasconde una rete complessa fatta di delocalizzazione, sfruttamento e, in alcuni casi, vere e proprie infiltrazioni criminali.

Il libro segue una traiettoria narrativa precisa, quasi romanzesca. Tutto parte da un incontro apparentemente casuale, una conversazione che apre uno squarcio su una realtà più ampia, e si sviluppa come un viaggio attraverso continenti, economie e sistemi produttivi. Dall’Africa occidentale ai distretti tessili europei, Millet mostra come l’industria della moda sia profondamente intrecciata con dinamiche globali di migrazione, disuguaglianza e potere.

Uno degli aspetti più potenti del saggio è il modo in cui mette al centro il corpo. Non solo il corpo idealizzato che sfila sulle passerelle, ma soprattutto quello reale: il corpo dei lavoratori e delle lavoratrici, spesso invisibili, che rendono possibile il sistema moda. Corpi sfruttati, consumati, disciplinati. In questo senso, il sottotitolo “capitalismo dei corpi” non è una formula teorica, ma una realtà concreta e tangibile.

Millet non si limita a denunciare. Il suo lavoro è anche un’analisi delle responsabilità collettive. Il consumatore, affascinato dall’idea di esclusività e bellezza, diventa parte integrante del sistema. Ogni acquisto, ogni desiderio alimenta una filiera che spesso preferiamo non vedere. È qui che il libro diventa scomodo, perché costringe il lettore a interrogarsi sulle proprie scelte.

Il linguaggio è accessibile ma mai semplificato. L’autrice riesce a tenere insieme rigore giornalistico e tensione narrativa, costruendo un testo che si legge con coinvolgimento ma lascia un segno profondo. Non è un saggio accademico distante, ma un racconto documentato che entra nelle pieghe della realtà.

Per chi, come te, ha studiato moda, questo libro è quasi imprescindibile. Ribalta completamente la prospettiva: non più la moda come superficie estetica, ma come sistema politico ed economico. E lo fa senza perdere di vista la complessità, evitando facili moralismi.

“La trama del lusso” è quindi una lettura necessaria, soprattutto oggi, in un momento in cui l’industria fashion si trova sotto i riflettori per le sue contraddizioni. È un libro che toglie il velo, letteralmente, e mostra cosa si nasconde dietro ogni cucitura.

“I cecchini del weekend. L’inchiesta sui safari umani a Sarajevo” di Ezio Gavazzeni, PaperFIRST

“I cecchini del weekend” di Ezio Gavazzeni è un’inchiesta che costringe a guardare dove normalmente distogliamo lo sguardo.

Il punto di partenza è già di per sé sconvolgente: durante l’assedio di Sarajevo, tra il 1992 e il 1996, alcuni civili stranieri, provenienti anche dall’Europa occidentale, pagarono per partecipare a veri e propri “safari umani”. Non soldati, non combattenti, ma persone comuni che, per denaro e adrenalina, sparavano contro civili inermi.

Gavazzeni ricostruisce questo fenomeno con un lavoro rigoroso, basato su testimonianze, documenti e fonti dirette. Il risultato è un racconto che ha il ritmo di un reportage ma la potenza di un atto d’accusa. Non c’è spettacolarizzazione, non c’è compiacimento: c’è una volontà chiara di portare alla luce una verità rimasta per troppo tempo ai margini.

Uno degli aspetti più inquietanti del libro è la normalità dei protagonisti. Non mostri, non figure eccezionali, ma uomini inseriti nella società, professionisti, imprenditori, persone che tornavano alle loro vite dopo aver trascorso un weekend a uccidere. È questa banalità del male, per usare una formula ormai inevitabile, a rendere il racconto ancora più disturbante.

Il libro non si limita a descrivere i fatti, ma analizza anche il contesto che li ha resi possibili. L’assedio di Sarajevo, con la sua durata e la sua brutalità, ha creato uno spazio sospeso in cui le regole morali sembravano dissolversi. In questo vuoto, si sono inserite dinamiche perverse, alimentate da denaro, impunità e distanza emotiva.

Gavazzeni affronta anche un altro nodo cruciale: quello della responsabilità. Non solo di chi ha partecipato direttamente a questi atti, ma anche di chi ha permesso che accadessero, di chi ha chiuso un occhio, di chi non ha indagato abbastanza. È una riflessione che va oltre il caso specifico e tocca il funzionamento stesso delle nostre società.

Dal punto di vista stilistico, il libro è asciutto, diretto, privo di retorica. Ed è proprio questa scelta a renderlo ancora più efficace. La violenza emerge senza filtri, senza bisogno di enfatizzazioni. Il lettore è chiamato a confrontarsi con i fatti, a elaborarli, a reagire.

“I cecchini del weekend” è una lettura difficile, ma necessaria. Non è il tipo di libro che si legge per intrattenimento, ma per comprendere. Per ricordare che la storia recente non è fatta solo di grandi eventi, ma anche di zone d’ombra che preferiamo ignorare.

Inserito in un percorso di lettura come quello che stai costruendo, questo saggio rappresenta il punto di massima intensità. Dopo aver attraversato religione, potere, moda e politica, qui si arriva al cuore più crudo della realtà: la violenza umana e la sua capacità di normalizzarsi.

E forse è proprio questo il motivo per cui vale la pena leggerlo. Perché ci ricorda che il passato non è mai davvero passato, e che capire certe dinamiche è l’unico modo per evitare che si ripetano.