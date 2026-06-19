I saggi in questione, ci rivelano Il fascino del mondo antico e ci mostrano come non dipenda soltanto dai grandi personaggi o dagli eventi che hanno cambiato la storia. Sempre più spesso sono i dettagli della vita quotidiana ad avvicinarci davvero a quelle civiltà: una frase incisa su un muro, il profumo che impregnava un…

I saggi in questione, ci rivelano Il fascino del mondo antico e ci mostrano come non dipenda soltanto dai grandi personaggi o dagli eventi che hanno cambiato la storia. Sempre più spesso sono i dettagli della vita quotidiana ad avvicinarci davvero a quelle civiltà: una frase incisa su un muro, il profumo che impregnava un tempio, una ricetta preparata durante un rituale, un gesto ripetuto ogni giorno da uomini e donne di duemila anni fa.

Negli ultimi anni la ricerca storica ha iniziato a guardare proprio in questa direzione, restituendo un passato meno monumentale e molto più umano. Tre recenti pubblicazioni permettono di compiere questo viaggio attraverso prospettive diverse ma complementari. Dalle iscrizioni di Pompei agli aromi che attraversavano il Mediterraneo, fino al sorprendente rapporto tra alimentazione e pratiche magiche nell’Alto Medioevo, questi volumi dimostrano come la storia possa essere raccontata anche attraverso ciò che normalmente passa inosservato.

3 libri per riscoprire il volto più umano del passato

“Voci di Pompei. Latino e cultura letteraria” di Maria Chiara Scappaticcio, Carocci

Se Pompei continua ad affascinare milioni di visitatori non è soltanto perché conserva edifici, affreschi o oggetti rimasti immobili nel tempo. La città sepolta dall’eruzione del 79 d.C. custodisce soprattutto una quantità straordinaria di parole. Graffiti, iscrizioni elettorali, dichiarazioni d’amore, poesie improvvisate, annunci commerciali e messaggi lasciati sui muri raccontano una comunità viva, lontanissima dall’immagine statica che spesso associamo ai siti archeologici.

Il saggio di Maria Chiara Scappaticcio parte proprio da questa immensa eredità linguistica per costruire un ritratto sorprendentemente moderno di Pompei. Le scritte disseminate negli edifici diventano la voce diretta degli abitanti, permettendo di osservare il latino non come una lingua cristallizzata nei manuali scolastici, ma come uno strumento quotidiano, capace di esprimere ironia, rabbia, propaganda politica, desiderio e perfino umorismo.

Uno degli aspetti più interessanti del volume consiste nel mostrare come la città fosse attraversata da livelli differenti di comunicazione. Le iscrizioni ufficiali convivono con messaggi spontanei, mentre la grande letteratura latina dialoga continuamente con la lingua parlata dalla popolazione. Pompei emerge così come un enorme archivio della comunicazione antica, nel quale convivono cultura alta e cultura popolare senza rigide separazioni.

La ricchezza del libro sta anche nel suo approccio interdisciplinare. L’autrice intreccia archeologia, filologia, storia sociale e letteratura, dimostrando come ogni frammento scritto contribuisca a ricostruire non soltanto una lingua, ma un intero sistema di relazioni umane. Le pareti della città diventano una sorta di social network dell’antichità, uno spazio pubblico nel quale le persone lasciavano tracce di sé, commentavano la vita cittadina, dichiaravano sentimenti o sostenevano candidati politici.

Ne emerge un’immagine di Pompei molto diversa da quella stereotipata delle rovine silenziose. La città torna a essere rumorosa, abitata, piena di conversazioni, trasformandosi in un laboratorio privilegiato per comprendere come il linguaggio contribuisca a costruire una comunità.

Il volume rappresenta quindi una lettura preziosa non soltanto per gli studiosi di latino, ma anche per chi desidera capire come la scrittura possa conservare la memoria più autentica di una civiltà.

“Il profumo degli dèi. Fragranze del Mediterraneo antico” di Silvia Ferrara e Laura Bellinato, il Mulino

La storia viene quasi sempre raccontata attraverso ciò che possiamo vedere. Molto più raramente ci si chiede quale odore avessero le città del passato, quali essenze accompagnassero i riti religiosi, quali aromi identificassero il potere, il prestigio o il sacro.

È proprio questa prospettiva insolita a rendere particolarmente affascinante il volume di Silvia Ferrara e Laura Bellinato. Il libro prende avvio da alcune tavolette in lineare B rinvenute nei palazzi micenei, dove compaiono annotazioni dedicate alla preparazione di oli profumati. Da quelle poche righe gli autori ricostruiscono un universo sorprendentemente ricco, fatto di laboratori, commerci, tecniche artigianali e conoscenze botaniche che collegavano il Mediterraneo orientale all’Egitto, a Cipro e al Vicino Oriente.

Il profumo, nell’antichità, non aveva una semplice funzione estetica. Era un linguaggio sociale, uno strumento religioso, un simbolo politico. Gli oli profumati accompagnavano l’incoronazione dei sovrani, i rituali nei templi, le cerimonie funebri e la cura quotidiana del corpo. Attraverso le fragranze si definivano identità, gerarchie e rapporti di potere.

Uno dei maggiori pregi del volume consiste nella capacità di trasformare dati archeologici e filologici in una narrazione coinvolgente. Le autrici non si limitano a descrivere reperti o ricette antiche, ma restituiscono il profumo come esperienza culturale, mostrando quanto gli odori abbiano contribuito a modellare la sensibilità delle civiltà mediterranee.

Il lettore viene così accompagnato dentro officine dove si lavoravano resine, erbe aromatiche, miele, vino e oli vegetali, seguendo un percorso che attraversa migliaia di anni di storia e mette in luce l’importanza economica di una delle industrie più sofisticate dell’antichità.

Il risultato è un saggio capace di unire divulgazione e rigore scientifico, offrendo un punto di vista originale su un aspetto della storia che raramente trova spazio nei manuali. Leggendolo si comprende come anche un elemento apparentemente impalpabile come il profumo possa raccontare commerci internazionali, innovazioni tecniche, credenze religiose e modelli culturali.

“A tavola con i demoni. Cibo e magia nell’Alto Medioevo” di Andrea Maraschi, Laterza

Mangiare non significa soltanto nutrirsi. In ogni epoca il cibo ha rappresentato anche un linguaggio simbolico, uno strumento di identità e, molto spesso, un ponte tra il mondo terreno e quello soprannaturale.

Andrea Maraschi esplora proprio questo territorio, ricostruendo il complesso rapporto che nell’Alto Medioevo univa alimentazione, religione, medicina e pratiche magiche. Il titolo incuriosisce fin da subito, ma il volume evita qualsiasi sensazionalismo. Al contrario, propone una rigorosa indagine storica basata su un’ampia documentazione, comprendente testi penitenziali, raccolte di incantesimi, agiografie, trattati teologici e fonti mediche.

Il libro mostra come alimenti oggi comuni, latte, farina, erbe aromatiche, miele, vino o carne, assumessero significati completamente diversi a seconda del contesto. Potevano curare, proteggere, favorire la fertilità, allontanare gli spiriti maligni oppure essere impiegati durante rituali destinati a entrare in contatto con il soprannaturale.

Quello che emerge è un mondo nel quale i confini tra medicina, religione e magia risultavano molto più fluidi di quanto immaginiamo oggi. Molte pratiche considerate superstiziose convivevano infatti con la cultura ufficiale, influenzando profondamente la vita quotidiana delle comunità medievali.

Maraschi affronta questi temi con grande equilibrio, evitando letture folkloristiche e preferendo inserirli nel loro contesto storico. Il cibo diventa così una chiave interpretativa privilegiata per comprendere la mentalità medievale, mostrando come ogni gesto quotidiano fosse attraversato da significati simbolici, religiosi e sociali.

Uno degli aspetti più interessanti del volume consiste proprio nella sua capacità di far dialogare discipline diverse. Storia dell’alimentazione, antropologia, storia delle religioni e storia culturale si intrecciano continuamente, offrendo un quadro ricco e articolato che supera molte semplificazioni ancora diffuse sul Medioevo.

Il risultato è una lettura che riesce contemporaneamente a sorprendere e a far riflettere. Dietro una semplice tavola imbandita si nasconde infatti un universo di credenze, paure, speranze e rituali che raccontano molto più di quanto possano fare le cronache dei re o delle grandi battaglie.