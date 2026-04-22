3 saggi assolutamente contemporanei per conoscere il presente

I saggi sono fondamentali per capire il presente che è diventato più difficile proprio nel momento in cui sembra tutto accessibile. Abbiamo informazioni ovunque, ma sempre più spesso manca una struttura che tenga insieme ciò che vediamo ogni giorno. È qui che alcuni saggi fanno qualcosa di diverso. Non si limitano a spiegare, ma costruiscono…

I saggi sono fondamentali per capire il presente che è diventato più difficile proprio nel momento in cui sembra tutto accessibile. Abbiamo informazioni ovunque, ma sempre più spesso manca una struttura che tenga insieme ciò che vediamo ogni giorno. È qui che alcuni saggi fanno qualcosa di diverso. Non si limitano a spiegare, ma costruiscono un percorso dentro il nostro tempo.

Sono libri che partono da ambiti specifici, l’editoria, il cinema, la politica, ma finiscono per parlare di qualcosa di molto più ampio. Raccontano come si costruisce il potere, come circolano le idee, come cambiano le forme della cultura. E soprattutto mostrano cosa significa vivere oggi, dentro sistemi che si trasformano continuamente.

Leggerli non è solo un esercizio di comprensione. È un modo per orientarsi

3 saggi sul presente e sulla contemporaneità

“L’editoria è una cosa importante”, di Fabrizio Moscato, Ronzani Editore

“L’editoria è una cosa importante” è un saggio che parte da una constatazione semplice ma spesso sottovalutata. I libri non sono solo oggetti culturali, ma strumenti che incidono direttamente sulla costruzione del pensiero collettivo. Fabrizio Moscato prende questa idea e la sviluppa con un approccio che tiene insieme storia, economia e politica, senza mai perdere chiarezza.

Il libro si muove lungo una linea precisa. Racconta come si è trasformato il mondo editoriale italiano, dalla nascita dei grandi gruppi fino all’impatto delle piattaforme globali. Amazon, Google, i sistemi di distribuzione digitale non sono solo attori economici, ma forze che ridefiniscono il modo in cui il sapere viene prodotto e diffuso.

Quello che rende il saggio particolarmente efficace è la sua capacità di collegare elementi diversi. Le scelte editoriali, le logiche di mercato, le normative non sono trattate come ambiti separati, ma come parti di un sistema che influenza direttamente la qualità e la varietà dei contenuti disponibili.

L’editore emerge come una figura centrale, ma non nel senso romantico del termine. Non è solo colui che pubblica libri, ma chi decide quali voci hanno spazio. E in questo senso il suo ruolo diventa inevitabilmente politico. Moscato insiste su questo punto senza semplificare, mostrando come ogni scelta editoriale abbia conseguenze che vanno oltre il singolo titolo.

Il saggio introduce anche una tensione molto attuale, quella tra indipendenza e concentrazione del potere. Da una parte ci sono i grandi gruppi, dall’altra le realtà più piccole, che cercano di mantenere una propria identità in un contesto sempre più competitivo. L’immagine dell’editore indipendente come capitano in un mare dominato da colossi non è solo evocativa, ma restituisce bene la fragilità e allo stesso tempo la necessità di queste figure.

La scrittura è lineare, ma mai superficiale. Moscato riesce a rendere accessibili concetti complessi senza banalizzarli, accompagnando il lettore dentro un discorso che si costruisce passo dopo passo.

“L’editoria è una cosa importante” funziona perché non resta teorico. Parla di qualcosa che riguarda chiunque legga, anche senza rendersene conto. E alla fine lascia una consapevolezza precisa. I libri che arrivano nelle nostre mani non sono mai neutri. Sono il risultato di scelte, equilibri, rapporti di forza.

Chi è l’autore

Fabrizio Moscato è un esperto del settore editoriale che si occupa di analisi economica e culturale del mondo del libro. Il suo lavoro si concentra sul rapporto tra produzione culturale, mercato e trasformazioni digitali, con uno sguardo attento alle implicazioni politiche e sociali dell’editoria contemporanea.

“Guida per maniaci di film”, di The 88 Fools, Clichy

“Guida per maniaci di film” è il tipo di libro che all’apparenza sembra leggero, quasi ludico, e invece nasconde una struttura molto più complessa. Non è solo una raccolta di curiosità o di liste, ma una vera e propria mappa del cinema contemporaneo e del modo in cui lo viviamo oggi.

Oltre quattrocentocinquanta pagine costruite come un archivio vivo. Nomi, date, premi, citazioni, classifiche, accostamenti improbabili e intuizioni improvvise. Tutto sembra frammentato, ma in realtà segue una logica precisa. Quella della passione cinefila, che non è mai lineare, ma fatta di connessioni, ossessioni, ritorni continui.

Il libro lavora proprio su questo. Non racconta il cinema in modo tradizionale, ma lo attraversa. Mescola generi, epoche, registri, mettendo sullo stesso piano il film d’autore e il blockbuster, il dettaglio tecnico e la scena iconica. Questo crea una lettura dinamica, quasi ipnotica, che spinge a continuare.

C’è anche un elemento fondamentale. Il modo in cui il cinema viene raccontato qui è profondamente contemporaneo. Non è più solo un oggetto da studiare, ma un’esperienza da vivere, condividere, discutere. Le liste, le classifiche, le citazioni non sono solo informazioni, ma strumenti attraverso cui il lettore costruisce il proprio rapporto con il cinema.

Il libro diventa così un dispositivo. Non ti dice solo cosa guardare, ma ti mostra come guardare. Ti invita a collegare, a riconoscere, a ritrovare elementi che magari avevi già visto ma non avevi mai messo in relazione.

Il tono è coinvolgente, diretto, a tratti ironico. Non c’è distanza accademica, ma una partecipazione evidente. Questo rende la lettura accessibile, ma allo stesso tempo ricca. Perché dietro ogni elenco, dietro ogni accostamento, c’è una conoscenza profonda del cinema e delle sue trasformazioni.

“Guida per maniaci di film” seduce perché non si presenta come un saggio tradizionale. E proprio per questo riesce a dire qualcosa di molto preciso sul presente. Il modo in cui consumiamo cultura, il modo in cui costruiamo memoria attraverso immagini, il bisogno continuo di classificare, ricordare, condividere.

Alla fine, il lettore si ritrova dentro un flusso. Non più spettatore passivo, ma parte attiva di un sistema in cui il cinema non finisce mai davvero. Continua, si trasforma, si ricompone.

Chi sono gli autori

The 88 Fools è un progetto collettivo che unisce passione cinefila e divulgazione. Il loro lavoro si muove tra analisi, archivio e cultura pop, con un approccio che privilegia la connessione tra contenuti e la costruzione di un’esperienza di lettura coinvolgente.

“Amori queer contro il fascismo. Manifesto per una democrazia deviante.” di Costanza Spina, tradotto da Collettiva Sabir, Le plurali.

“Amori queer contro il fascismo” è un saggio che parte da una posizione chiara e costruisce un discorso che tiene insieme teoria politica, esperienza personale e proposta concreta. Costanza Spina non si limita a descrivere il presente, ma prova a ridefinirlo, mettendo in discussione le categorie attraverso cui lo interpretiamo.

Il punto di partenza è una lettura del fascismo non come fenomeno isolato o relegato al passato, ma come una struttura che continua a manifestarsi in forme diverse dentro le società contemporanee. Non solo nei movimenti politici espliciti, ma nei linguaggi, nelle gerarchie, nei modelli di relazione che stabiliscono chi ha valore e chi può essere escluso.

Da qui nasce il concetto di “democrazia deviante”. Un’idea che ribalta la prospettiva tradizionale, proponendo una trasformazione radicale basata su pratiche queer, transfemministe e decoloniali. Il termine deviante non viene usato in senso negativo, ma come possibilità di uscire dalle norme imposte e immaginare nuovi modi di stare al mondo.

Il libro si muove tra analisi e proposta. Da una parte c’è una critica lucida dei sistemi di potere, dall’altra un tentativo concreto di costruire alternative. I media, la giustizia, l’educazione, l’organizzazione degli spazi vengono riletti alla luce di questa prospettiva, mostrando come il cambiamento non sia solo teorico ma praticabile.

Uno degli elementi più forti del saggio è il modo in cui l’amore viene riportato al centro del discorso politico. Non come sentimento individuale, ma come pratica collettiva, come forma di resistenza e di costruzione. La gentilezza radicale, l’alleanza tra soggettività diverse, la possibilità di creare comunità diventano strumenti reali di trasformazione.

La scrittura è diretta, ma stratificata. Non semplifica, ma rende leggibile un pensiero complesso, accompagnando il lettore dentro un percorso che richiede attenzione ma restituisce molto. Non è un libro che si limita a convincere, è un libro che sposta.

“Amori queer contro il fascismo” funziona perché non resta neutrale. Prende posizione, espone, propone. E soprattutto mostra come il presente possa essere letto in modo diverso, a partire da chi è stato storicamente marginalizzato.

Alla fine, quello che resta è una consapevolezza precisa. La democrazia non è un dato acquisito, ma qualcosa che si costruisce continuamente. E il modo in cui scegliamo di farlo cambia tutto.

Chi è l’autrice

Costanza Spina è una giornalista e studiosa italo-francese che si occupa di teoria politica, studi queer e femminismo. Il suo lavoro intreccia ricerca, attivismo e scrittura, con un’attenzione particolare alle trasformazioni sociali contemporanee e alle possibilità di costruire modelli alternativi di convivenza.