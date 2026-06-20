L’horror italiano non coincide più soltanto con case infestate, serial killer o antiche maledizioni. Negli ultimi anni molti autori hanno iniziato a utilizzare il fantastico per affrontare temi profondamente umani, trasformando mostri, fantasmi e distopie in metafore del presente e della memoria. È una narrativa che dialoga con la letteratura contemporanea, con la storia e…

L’horror italiano non coincide più soltanto con case infestate, serial killer o antiche maledizioni. Negli ultimi anni molti autori hanno iniziato a utilizzare il fantastico per affrontare temi profondamente umani, trasformando mostri, fantasmi e distopie in metafore del presente e della memoria. È una narrativa che dialoga con la letteratura contemporanea, con la storia e persino con la filosofia, senza rinunciare alla capacità di sorprendere e inquietare.

La casa editrice Lumien sta contribuendo a questa evoluzione attraverso una collana di novelle che permette agli autori di sperimentare linguaggi, atmosfere e contaminazioni. In poche pagine trovano spazio ucronie, horror psicologico, body horror, fantascienza e satira, dimostrando che il fantastico italiano possiede oggi una voce originale e riconoscibile.

3 modi diversi di raccontare il fantastico contemporaneo

“Altra pelle”, di Alice Cervia

Può un’indagine poliziesca trasformarsi in una riflessione sul diritto di esistere?

È la domanda che attraversa Altra pelle, una novella ambientata nel 1939 che intreccia il noir storico con il body horror. Il protagonista è Arrigo, ex segretario comunale, impegnato a risolvere l’omicidio di una contessa legata al regime fascista. Dietro il delitto, però, emerge un universo molto più inquietante fatto di corpi considerati “difettosi”, persecuzioni e ossessioni eugenetiche.

L’elemento fantastico non serve soltanto a creare tensione. Diventa il linguaggio attraverso cui raccontare l’emarginazione, la paura della diversità e la violenza di un sistema che pretende di stabilire quali vite meritino di essere vissute. La componente horror dialoga così con la memoria storica, offrendo una lettura originale degli anni del fascismo e trasformando il corpo nel principale terreno di scontro tra libertà e oppressione.

“Cora”, di Irene L. Visentin

Il ritorno nella casa dell’infanzia è uno dei grandi archetipi della narrativa gotica. In Cora questo viaggio assume però un carattere profondamente emotivo.

Adele torna a Monselice per assistere la madre, ormai in coma irreversibile, ma il passato non è rimasto immobile. La casa continua a custodire presenze, ricordi e silenzi che sembrano possedere una vita propria, mentre il confine tra realtà, magia e memoria diventa sempre più incerto.

L’autrice costruisce un horror intimista, in cui la paura nasce prima di tutto dai rapporti familiari e dai segreti mai affrontati. I mostri non abitano soltanto gli angoli bui delle stanze, ma prendono forma nei traumi, nelle omissioni e nelle ferite che attraversano le generazioni. È una storia che recupera la tradizione gotica italiana e la rinnova attraverso una sensibilità contemporanea, privilegiando l’atmosfera e la dimensione psicologica rispetto allo spavento fine a sé stesso.

“Country Horror Cyber Show”, di Venus Marion

Se i primi due titoli guardano alla memoria e all’interiorità, Country Horror Cyber Show sceglie invece la strada dell’eccesso.

La novella costruisce un universo surreale popolato da rider di tori bionici, androidi, dirigenti ossessionati dall’immortalità e sceneggiatori alle prese con produzioni sempre più assurde. Il tono è volutamente ironico, sopra le righe, quasi grottesco, ma dietro questa esplosione di immagini eccentriche si nasconde una satira feroce del nostro rapporto con la tecnologia, con l’intrattenimento e con il desiderio di superare continuamente i limiti dell’essere umano.

La fantascienza si fonde con l’horror e con la commedia nera, dando vita a una narrazione che ricorda certa speculative fiction contemporanea, dove il divertimento convive con una riflessione sulle contraddizioni della società ipertecnologica.

Il fantastico italiano sta cambiando volto

Queste tre novelle dimostrano come il fantastico italiano stia vivendo una fase di grande vitalità. Pur partendo da registri molto diversi, condividono la stessa ambizione: utilizzare l’horror e la fantascienza non come semplici generi d’intrattenimento, ma come strumenti capaci di interrogare la storia, l’identità, la memoria e il futuro.

In un panorama editoriale spesso dominato dalle traduzioni straniere, opere come Altra pelle, Cora e Country Horror Cyber Show ricordano che anche gli autori italiani possono proporre immaginari originali, contaminando generi diversi e affrontando temi universali attraverso il linguaggio del fantastico. È proprio questa libertà di sperimentazione a rendere la collana Lumien una delle realtà più interessanti per chi desidera scoprire nuove voci dell’horror contemporaneo italiano.