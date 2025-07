3 libri da leggere assolutamente questa estate se ami i romance

Volete lasciarvi conquistare da un libro? Facciamo tre libri. L’estate è il momento perfetto per quelle storie che fanno battere il cuore e, perché no, trasportare in mondi lontani e avventurosi.

Se siete alla ricerca di emozioni intense, colpi di scena e personaggi indimenticabili, questi tre titoli sono quello che fa per voi. Dalla magia di un regno pericoloso al ritorno di una delle autrici più amate, fino a una storia di passione e mistero, ecco i romance che dovreste assolutamente mettere in valigia.

“L’ultima speranza” Rachel Howzell Hall

Se amate i romance che non rinunciano a una dose di avventura e mistero, questo libro è quello che fa per voi.

La storia inizia in un bosco, dove Kai si risveglia senza memoria: non sa chi sia, né come sia arrivata lì. È smarrita e confusa. Attorno a lei si estende un paesaggio devastato, un mondo in agonia dove strane creature minacciano ogni suo passo. Kai è una protagonista forte, determinata, pronta a usare la testa ma anche le maniere forti, quando serve.

Incontra Jadon, il fabbro del villaggio, e decide di fidarsi di lui, accettare il suo aiuto per raggiungere il Mare Vorace — unica via di fuga da quella terra ostile. Lui è affascinante, gentile, ma anche enigmatico — il classico tipo che farebbe perdere la testa alle ragazze — e accende in Kai una passione improvvisa, nonostante la diffidenza desti latente dentro di lei.

Tra battaglie, creature oscure e segreti che si infittiscono a ogni capitolo, l’attrazione tra Kai e Jadon cresce in modo irresistibile, alimentando tensioni e dubbi: è possibile fidarsi davvero di qualcuno quando nulla è ciò che sembra? L’ultima speranza è un mix di azione, intrigo e romanticismo, perfetto per chi cerca una lettura che tiene incollati dalla prima all’ultima pagina.

“Finding Perfect” di Colleen Hoover

Quando si parla di romance, Colleen Hoover è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Dopo la famosissima saga che ha fatto tanto parlare di sé, Colleen Hoover torna a raccontare di emozioni forti con “Finding Perfect”, una storia che parla di legami profondi e segreti che mettono alla prova anche l’amore più grande.

Il libro parla di Daniel, Six, Holder, Sky e Breckin, riuniti per festeggiare il Ringraziamento. Ma quello che dovrebbe essere un giorno felice diventa presto un momento di resa dei conti…

Daniel, deciso a parlare finalmente con Six, si trova a fare i conti con un segreto rimasto troppo a lungo nell’ombra: qualcosa che li lega indissolubilmente, ma che potrebbe distruggere la loro storia.

Mentre le domande si moltiplicano e la verità sembra sfuggire, Daniel intraprende una corsa contro il tempo per proteggere la persona che ama. Ma cosa succede quando la risposta che cerchi rischia di cambiare tutto? Finding Perfect è un romanzo intenso, che alterna dolcezza e dolore, speranza e paura. Una lettura imperdibile per chi ama i sentimenti raccontati senza filtri, con quella capacità unica di Colleen Hoover di rendere indimenticabile anche la più semplice delle emozioni.

“The Serpent and the Wolf” di Rebecca Robinson

Se amate i romantasy, “The Serpent and the Wolf” è un’altro libro che dovete mettere in lista.

La protagonista, Vaasalisa Kozár – Vaasa per chi la conosce bene – si trova intrappolata in un destino crudele: alla morte della madre, uccisa da una magia oscura, scopre che lo stesso male vive dentro di lei, pronto a scatenarsi al minimo cedimento. Come se non bastasse, il fratello Dominik, diventato imperatore di Asterya, la condanna a un matrimonio politico con Reid, il temuto Lupo di Mireh.

La speranza di Vaasa è che sia lui a ucciderla, ma la giovane non ha alcuna intenzione di cedere senza combattere.

Così fugge, determinata a scoprire la verità sulla maledizione che la consuma. Quando Reid la rintraccia, però, non si limita a riportarla indietro: le propone un patto: aiutarlo a salire al potere in cambio della libertà e delle risposte che cerca. L’accordo sembra semplice, ma l’attrazione tra loro diventa sempre più difficile da ignorare.

In un mondo di intrighi politici, complotti e magie pericolose, Vaasa dovrà decidere se fidarsi dell’uomo che potrebbe salvarla o condannarla per sempre.

3 libri perfetti per l’estate

Questi libri non si limitano a raccontare una storia d’amore, ma la condiscono con un tocco di mistero, paura, e tanto, tanto desiderio. Sono le scelte impossibili che animano l’estate, che fanno battere il cuore, che c’immedesimano nei personaggi più forti e misteriosi.

Donne forti, uomini complessi, relazioni che non si arrendono alle difficoltà.

Se state preparando la valigia, o volete semplicemente ritagliarvi un momento per sognare a occhi aperti, scegliete uno di queste libri per trascorrere un’estate all’insegna dell’amore, tra mondi oscuri e seconde possibilità.