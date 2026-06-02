I 3 libri che ogni amante della letteratura dovrebbe leggere quest’estate: dall’Inghilterra al Giappone fino al bisogno umano di raccontare storie

Dietro ogni romanzo amato si nasconde una tradizione letteraria. Dietro ogni genere che conquista milioni di lettori esiste una storia lunga decenni o secoli. E dietro il bisogno di leggere, forse, si nasconde qualcosa di ancora più profondo: la necessità di dare un senso alla nostra esperienza nel mondo.

I tre libri che proponiamo oggi affrontano la letteratura da prospettive molto diverse. Mario Praz accompagna il lettore lungo i secoli della produzione letteraria inglese. Massimo Soumaré entra nel vastissimo universo del fantasy giapponese, spesso poco conosciuto in Occidente. Maura Gancitano, infine, si pone una domanda che riguarda tutti: perché continuiamo ad avere bisogno delle storie?

Tre libri differenti tra loro, ma accomunati dalla capacità di allargare lo sguardo e trasformare la lettura in uno strumento di conoscenza.

“Storia della letteratura inglese”, di Mario Praz, La nave di Teseo

Alcuni libri attraversano le generazioni senza perdere autorevolezza. Non perché siano diventati monumenti da venerare, ma perché continuano a offrire strumenti utili per orientarsi.

La Storia della letteratura inglese di Mario Praz appartiene a questa categoria. Pubblicata per la prima volta nel 1937 e continuamente aggiornata dall’autore nel corso degli anni, rimane ancora oggi una delle opere più importanti dedicate alla letteratura britannica.

Ciò che colpisce immediatamente è la capacità di Praz di trasformare una materia immensa in un racconto coerente. Dalle origini medievali fino alla modernità, gli autori non appaiono come nomi isolati da memorizzare, ma come figure che dialogano tra loro, si influenzano, si contraddicono e contribuiscono a costruire una tradizione.

Shakespeare, Milton, Swift, Austen, Dickens, le sorelle Brontë, Wilde, Conrad e molti altri trovano posto all’interno di una narrazione che non si limita a elencare opere e date. Praz prova a comprendere il modo in cui la letteratura inglese si è sviluppata nel tempo, individuando correnti, sensibilità e trasformazioni culturali.

Per chi, come molti lettori italiani, si avvicina alla letteratura inglese attraverso singoli autori, questo volume rappresenta una bussola preziosa. Permette di collocare ogni opera all’interno di un quadro più ampio e di cogliere collegamenti che spesso sfuggono durante una lettura isolata.

La qualità più sorprendente del libro resta però la lucidità critica. Praz non si nasconde dietro un’apparente neutralità. Formula giudizi, prende posizione, valorizza autori spesso trascurati e propone interpretazioni che ancora oggi alimentano il dibattito.

Chi ama la letteratura inglese troverà un compagno di viaggio rigoroso ma appassionato. Chi la conosce poco scoprirà invece una porta d’ingresso ideale verso una delle tradizioni più influenti della cultura occidentale.

“Il fantasy nella letteratura giapponese”, di Massimo Soumaré, Lindau

Quando si parla di fantasy, il pensiero corre quasi sempre verso Tolkien, George R.R. Martin o i grandi autori anglosassoni. Eppure il Giappone ha costruito nel corso degli ultimi decenni un immaginario fantastico straordinariamente ricco e originale.

Massimo Soumaré accompagna il lettore dentro questo universo mostrando come il fantasy giapponese non sia una semplice imitazione di modelli occidentali, ma una tradizione autonoma, capace di sviluppare temi, figure e atmosfere proprie.

Il libro parte dagli anni Ottanta, periodo in cui videogiochi, romanzi illustrati e nuove forme narrative iniziano a ridefinire il genere, per arrivare fino alle produzioni contemporanee che hanno conquistato lettori e spettatori in tutto il mondo.

La forza del volume risiede nella sua capacità di collegare mondi che spesso vengono studiati separatamente. Letteratura, anime, manga, videogiochi e folklore dialogano continuamente, mostrando quanto sia difficile tracciare confini rigidi all’interno della cultura giapponese.

Soumaré mette in evidenza il ruolo dei miti tradizionali, delle creature soprannaturali e delle leggende popolari che continuano a influenzare la narrativa contemporanea. Accanto a queste radici antiche emergono però temi modernissimi: identità, tecnologia, trasformazione sociale e rapporto tra individuo e comunità.

Per chi segue il Giappone attraverso anime e manga, il libro offre una prospettiva nuova e più profonda. Per chi ama il fantasy rappresenta invece un’occasione per scoprire una tradizione spesso ignorata dai percorsi più canonici.

La lettura restituisce l’immagine di un laboratorio creativo capace di assorbire influenze esterne e trasformarle in qualcosa di completamente diverso. Un fenomeno culturale che continua a esercitare un’enorme influenza anche sull’immaginario globale.

“Animali narrativi. Perché non possiamo smettere di credere alle storie”, di Maura Gancitano, Marsilio

Siamo circondati da storie. Le incontriamo nei romanzi, nelle serie televisive, nei film, nei social network, nella politica, nella pubblicità. Eppure, nonostante questa abbondanza, la sensazione di smarrimento sembra aumentare.

Da questa apparente contraddizione prende avvio il nuovo saggio di Maura Gancitano.

Animali narrativi affronta una questione che riguarda chiunque legga, scriva o semplicemente cerchi di comprendere il presente: perché le storie continuano a essere così importanti?

L’autrice intreccia filosofia, critica letteraria e scienze cognitive per indagare il rapporto profondo che lega gli esseri umani alla narrazione. Raccontare e raccontarsi non è soltanto un passatempo culturale. È un bisogno antico, radicato nella nostra natura.

La riflessione di Gancitano acquista particolare forza quando osserva il presente. Viviamo circondati da narrazioni, eppure fatichiamo sempre più a trovare racconti capaci di offrire orientamento, significato e appartenenza. Le storie si moltiplicano, ma spesso sembrano perdere profondità.

Il libro non indulge nel pessimismo. Al contrario, cerca di comprendere cosa stia accadendo e quali possibilità possano emergere da questa trasformazione.

Pagina dopo pagina prende forma una domanda essenziale: forse non abbiamo fame di nuove storie, ma desideriamo sentirci parte di una storia più grande di noi.

È una riflessione che riguarda la letteratura, ma anche la vita quotidiana. Per questo il saggio supera i confini dell’analisi culturale e diventa una meditazione sul bisogno umano di costruire significato.

Una lettura che parla ai lettori forti, agli appassionati di filosofia e a chiunque si sia chiesto almeno una volta perché un romanzo, una poesia o un racconto riescano ancora a cambiare il modo in cui guardiamo il mondo.