3 libri da leggere quest’estate per scoprire qualcosa che ancora non hai scoperto

Possiamo scegliere dei libri perché vogliamo conoscere meglio uno scrittore che abbiamo letto anni fa, capire come nasce una sceneggiatura oppure avvicinarci a una tradizione di pensiero lontana dalla nostra. Ed è proprio in questa libertà che un saggio, una biografia o un libro dedicato a un mestiere possono diventare letture estive sorprendenti quanto un…

Possiamo scegliere dei libri perché vogliamo conoscere meglio uno scrittore che abbiamo letto anni fa, capire come nasce una sceneggiatura oppure avvicinarci a una tradizione di pensiero lontana dalla nostra. Ed è proprio in questa libertà che un saggio, una biografia o un libro dedicato a un mestiere possono diventare letture estive sorprendenti quanto un romanzo.

I tre titoli che abbiamo scelto partono da territori molto differenti, ma condividono proprio questa capacità di aprire una porta. Roberto Mussapi ricostruisce la vita di Robert Louis Stevenson seguendo il legame profondo tra l’uomo, il viaggio e l’immaginazione; Lew Hunter porta il lettore nel laboratorio degli sceneggiatori che hanno costruito alcuni dei film più importanti della storia del cinema; Thamthog Rinpoche accompagna invece alla scoperta del pensiero buddhista tibetano e di un modo diverso di osservare la mente, le emozioni e il nostro rapporto con ciò che accade.

Tre letture per chi, durante le vacanze, vuole concedersi il piacere di scoprire qualcosa semplicemente perché ne è incuriosito.

3 libri da scoprire che forse ancora non hai scoperto

“Tusitàla. Vita di Robert Louis Stevenson“, Roberto Mussapi, Bibliotheka

Robert Louis Stevenson appartiene a quella particolare categoria di scrittori per i quali conoscere la biografia modifica anche il modo in cui leggiamo le opere. Dietro L’isola del tesoro, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, La freccia nera e Il ragazzo rapito esiste infatti una vita segnata dal desiderio di movimento, dall’immaginazione, dalla malattia, dai viaggi e da una concezione della letteratura che difficilmente può essere separata dall’avventura.

In Tusitàla. Vita di Robert Louis Stevenson, pubblicato da Bibliotheka, Roberto Mussapi sceglie di raccontare questa esistenza attraverso una narrazione che procede quasi per immagini. C’è l’infanzia nella casa di famiglia immersa nelle nebbie di Edimburgo, ci sono i giochi nei quali pirati ed esploratori anticipano alcuni dei futuri abitanti dei suoi libri, quindi la giovinezza, i pub, la decisione di diventare scrittore e infine il viaggio, destinato a diventare parte integrante della sua identità.

Il titolo stesso contiene una chiave importante. “Tusitala”, il nome con cui Stevenson era conosciuto a Samoa, significa infatti “narratore di storie”, una definizione che sembra ricondurre tutta la sua esistenza alla necessità del racconto. La scrittura, nella ricostruzione proposta da Mussapi, non appare semplicemente come una professione, ma come un modo di attraversare il mondo e trasformarlo attraverso l’immaginazione.

Per questo il libro può essere interessante anche per chi conosce Stevenson soprattutto attraverso i titoli diventati classici. Ritrovare le nebbie scozzesi accanto ai mari del Sud, il padre costruttore di fari accanto al ricordo della nutrice Cummy, permette di osservare come esperienze, luoghi e memorie abbiano alimentato un immaginario capace di sopravvivere ben oltre la vita del suo autore.

È una lettura che invita anche a tornare ai romanzi con uno sguardo diverso, chiedendosi quanto della nostra idea di avventura nasca proprio da scrittori che, prima di raccontare mondi lontani, hanno fatto del movimento una forma di conoscenza.

“Sceneggiatura senza veli“. Ventidue scrittori da Oscar raccontano i loro segreti, Lew Hunter con Meg Gifford, Minimum Fax

Quando guardiamo un film ricordiamo un volto, una scena, una battuta, forse una scelta di regia. Molto più facilmente dimentichiamo il lavoro che viene prima di tutto questo: qualcuno ha dovuto immaginare quella storia, decidere quando far entrare un personaggio, costruire un conflitto, eliminare una scena che non funzionava e trovare le parole attraverso cui un’idea sarebbe diventata cinema.

Sceneggiatura senza veli. Ventidue scrittori da Oscar raccontano i loro segreti, pubblicato da minimum fax e tradotto da Francesca Montuschi, permette di entrare proprio in questo laboratorio.

Lew Hunter, professore emerito di sceneggiatura alla UCLA, raccoglie ventidue conversazioni con alcuni grandi nomi della scrittura cinematografica, attraversando epoche e metodi differenti. Tra questi troviamo Julius Epstein, sceneggiatore di Casablanca, Billy Wilder, Francis Ford Coppola e Ruth Prawer Jhabvala. Più che consegnare al lettore una formula universale per scrivere un film, il volume mostra qualcosa di forse più interessante: ogni autore costruisce il proprio metodo.

Epstein racconta una scaletta essenziale nella quale una scena può essere condensata in una frase; Coppola parla del taccuino che porta con sé per appuntare idee sui personaggi; Jhabvala racconta la scelta della scrittura a mano, che le permette di accompagnare le parole con schizzi e disegni. Dietro il cinema emerge così un lavoro fatto di abitudini personali, intuizioni, tentativi e soluzioni pratiche.

Ed è proprio questo a rendere il libro interessante anche per chi non vuole diventare sceneggiatore. Imparare come vengono costruite le storie modifica inevitabilmente il nostro modo di guardarle. Cominciamo a riconoscere strutture, passaggi, decisioni narrative e, soprattutto, comprendiamo quanta parte dell’arte cinematografica nasca molto prima dell’arrivo sul set.

Per chi ama il cinema, quindi, questa può diventare una lettura capace di cambiare la domanda: non soltanto “mi è piaciuto questo film?”, ma “come è stata costruita la storia che mi ha fatto provare tutto questo?”.

“La saggezza di Buddha”. Come raggiungere la vera pace, Thamthog Rinpoche

In La saggezza di Buddha. Come raggiungere la vera pace, Thamthog Rinpoche parte dal Lamrim, il “sentiero graduale”, legato all’insegnamento di Lama Tsongkhapa e alla tradizione buddhista tibetana. Il punto di partenza è apparentemente semplice, ma apre una questione molto più ampia: il modo in cui viviamo dipende anche dal modo in cui impariamo a osservare e utilizzare la nostra mente.

La pace di cui parla il libro non coincide quindi con la ricerca di una vita dalla quale eliminare qualsiasi difficoltà. Il percorso proposto passa piuttosto attraverso il riconoscimento dei pensieri e delle emozioni, la comprensione delle motivazioni che guidano le nostre azioni e la consapevolezza delle conseguenze che queste producono anche sugli altri.

Rinuncia, bodhicitta e vacuità diventano tre passaggi fondamentali del sentiero illustrato da Thamthog Rinpoche. Sono concetti che appartengono a una precisa tradizione e che il volume permette di avvicinare senza ridurli a semplici formule motivazionali. Proprio per questo può rappresentare un punto di partenza per chi desidera capire che cosa il buddhismo intenda quando parla di trasformazione della mente e quale relazione stabilisca tra benessere individuale, comportamento e rapporto con gli altri esseri.

In questo senso, leggerlo durante l’estate può significare concedersi un tipo di tempo differente: non soltanto quello del riposo, ma quello necessario a incontrare idee che richiedono di essere assimilate lentamente.

Un’estate può cominciare anche da una curiosità

Non è necessario partire per un luogo lontano per avere la sensazione di essere entrati in un territorio sconosciuto. A volte basta seguire una domanda. Chi era davvero Stevenson dietro i romanzi che conosciamo? Come lavorano le persone che trasformano un’idea in un film? Che cosa significa cercare la pace secondo una tradizione buddhista sviluppatasi secoli fa?

Sono domande molto diverse, e proprio per questo questi tre libri possono accompagnare tre curiosità differenti. L’estate offre forse l’occasione migliore per seguirle senza fretta, passando dalla letteratura al cinema, dalla biografia alla filosofia, e lasciando che una lettura ne suggerisca un’altra.

Perché scoprire qualcosa di nuovo non significa necessariamente trovare una risposta definitiva. A volte significa soltanto chiudere un libro con più domande di quelle che avevamo quando lo abbiamo aperto.