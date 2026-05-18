3 classici della letteratura da leggere per scoprire 3 paesi diversi

La letteratura ha sempre avuto un potere straordinario: permettere di attraversare continenti, epoche e civiltà semplicemente aprendo un libro. Alcuni romanzi, più di altri, riescono a diventare veri e propri ritratti culturali, opere capaci di raccontare non solo una storia, ma anche il cuore profondo di un Paese, le sue contraddizioni, le sue tradizioni e…

La letteratura ha sempre avuto un potere straordinario: permettere di attraversare continenti, epoche e civiltà semplicemente aprendo un libro. Alcuni romanzi, più di altri, riescono a diventare veri e propri ritratti culturali, opere capaci di raccontare non solo una storia, ma anche il cuore profondo di un Paese, le sue contraddizioni, le sue tradizioni e il suo immaginario collettivo.

Dalla Sardegna arcaica e inquieta di Grazia Deledda al Giappone modernissimo e spaesato di Mori Ōgai, fino all’India mistica e poetica del “Padmāvat”, questi tre classici rappresentano tre modi diversi di intendere la letteratura e il rapporto tra individuo e società. Tre opere lontanissime tra loro, ma unite dalla capacità di trasformare la memoria culturale in narrazione universale.

3 classici della letteratura per viaggiare nel mondo attraverso i libri

“Cosima”, di Grazia Deledda, Mondadori

La Sardegna di Grazia Deledda non è mai soltanto uno sfondo. In “Cosima” diventa un organismo vivo, duro, ancestrale, fatto di silenzi, codici morali e paesaggi che sembrano scolpire il carattere delle persone. Pubblicato postumo e incompiuto, questo romanzo autobiografico è una delle opere più intime della scrittrice premio Nobel.

La protagonista, Cosima, è una bambina che cresce in una realtà provinciale e rigidamente tradizionale, ma dentro di sé sente già nascere qualcosa di incompatibile con il mondo che la circonda: il desiderio di scrivere, di osservare, di trasformare la vita in racconto. È una ribellione silenziosa, quasi sotterranea, che passa attraverso l’immaginazione e la cultura.

La forza del romanzo sta proprio nel modo in cui Deledda racconta la nascita di una vocazione artistica femminile in un contesto che sembra negarla continuamente. La Sardegna diventa così il simbolo di tutte le periferie culturali e sociali da cui qualcuno tenta di fuggire senza mai riuscire davvero a tagliare il cordone con le proprie origini.

“Cosima” è anche un libro sul tempo perduto, sulla memoria e sulla costruzione dell’identità. La scrittura di Deledda conserva un’eleganza classica ma riesce ancora oggi a trasmettere un senso di inquietudine modernissima. Leggerlo significa entrare in un’Italia lontana e insieme attualissima, dove il conflitto tra libertà personale e appartenenza sociale continua a esistere.

“Il giovane Jun’ichi”, di Mori Ōgai, Marsilio

Se “Cosima” racconta il rapporto tormentato con la provincia italiana, “Il giovane Jun’ichi” porta il lettore nel Giappone del passaggio tra tradizione e modernità. Mori Ōgai, uno dei grandi nomi della letteratura giapponese, costruisce qui un romanzo di formazione raffinato e profondamente introspettivo.

Jun’ichi arriva a Tokyo dalla provincia con il sogno di diventare scrittore. All’inizio appare spaesato, quasi travolto dall’enormità della capitale, ma presto inizia ad assorbire tutto ciò che la città può offrirgli: nuovi riferimenti culturali, incontri, desideri, modelli letterari e inquietudini esistenziali.

Il romanzo racconta il momento delicatissimo in cui un giovane cerca di capire chi vuole diventare. Non si tratta soltanto di una crescita artistica, ma di una trasformazione identitaria più profonda. Tokyo diventa il luogo della possibilità e insieme della perdita delle certezze.

Mori Ōgai riesce a descrivere con grande precisione il conflitto tra aspirazione individuale e aspettative sociali, tema centrale nella letteratura giapponese moderna. Allo stesso tempo, il libro offre uno sguardo prezioso su un Giappone attraversato da cambiamenti rapidissimi, dove il fascino dell’Occidente si mescola a una sensibilità ancora profondamente orientale.

“Il giovane Jun’ichi” colpisce anche per il suo tono malinconico e sospeso. È il ritratto di un artista da giovane, ma anche la fotografia di una generazione che percepisce il futuro come qualcosa di vertiginoso e instabile. Un romanzo elegante, colto e sorprendentemente contemporaneo.

“Il poema della donna di loto (Padmāvat)”, di Malik Muhammad Jayasi, Marsilio

Con “Il poema della donna di loto” il viaggio si sposta in India, dentro uno dei grandi capolavori della tradizione indo-islamica. Scritto nel XVI secolo dal poeta sufi Malik Muhammad Jayasi, il “Padmāvat” è molto più di una semplice storia d’amore: è un poema simbolico, spirituale e filosofico che fonde leggenda, misticismo e riflessione sull’anima umana.

Al centro del racconto c’è Padmavati, principessa dalla bellezza leggendaria, amata dal sovrano Ratan’sen e desiderata dal sultano Alauddin. Ma dietro la vicenda romantica e tragica si nasconde un significato più profondo: l’amore come percorso spirituale, come tensione verso qualcosa di assoluto e irraggiungibile.

Jayasi utilizza la materia narrativa per costruire un universo poetico densissimo, dove convivono guerre, corti regali, ascetismo, desiderio, fede e simbolismo mistico. Il poema restituisce tutta la complessità culturale dell’India medievale, crocevia di tradizioni hindu e musulmane.

La grandezza del “Padmāvat” sta nella sua capacità di trasformare una leggenda in una riflessione universale sulla bellezza e sull’illusione. Padmavati non è soltanto una donna, ma una figura quasi metafisica, una manifestazione del desiderio umano di perfezione.

Leggere questo testo oggi significa entrare in contatto con una tradizione letteraria ancora poco conosciuta in Occidente, ma capace di parlare con forza anche ai lettori contemporanei. Tra spiritualità, eros e tragedia, “Il poema della donna di loto” dimostra quanto la letteratura possa diventare un ponte tra culture lontanissime.

Tre paesi, tre mondi interiori

Italia, Giappone e India. Tre tradizioni narrative diversissime, tre modi di raccontare la crescita, il desiderio e il rapporto con il proprio destino. Eppure questi libri hanno qualcosa in comune: mostrano come la letteratura riesca sempre a superare i confini geografici.

“Cosima”, “Il giovane Jun’ichi” e “Il poema della donna di loto” non sono soltanto classici da studiare, ma opere vive, capaci ancora oggi di interrogare il lettore sul significato dell’identità, della memoria, dell’amore e dell’appartenenza.