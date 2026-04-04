L’antichità non è mai davvero passata. Continua a vivere nei gesti quotidiani, nei simboli, nei riti, perfino nei sapori che attraversano il tempo senza perdere significato. Leggere il mondo antico oggi non significa soltanto studiarlo, ma riconoscere quanto di esso sia ancora presente nelle nostre abitudini, nelle nostre credenze e nel nostro modo di stare insieme.

Ci sono libri che riescono a fare proprio questo: non si limitano a raccontare il passato, ma lo rendono vivo, tangibile, quasi familiare. Ci permettono di comprendere che la distanza tra noi e gli antichi è meno ampia di quanto immaginiamo.

I due saggi che seguono offrono prospettive diverse ma complementari. Da un lato, uno sguardo ampio e strutturato sulle religioni del Mediterraneo, culla di civiltà e crocevia di culture. Dall’altro, un viaggio sorprendente nella cucina degli dèi, dove mito e alimentazione si intrecciano in modo inaspettato. Due libri per chi vuole entrare davvero nel cuore dell’antichità.

Antichità e libri: 2 saggi che devi leggere

“Storia delle religioni del Mediterraneo”, di Pedro Giménez de Aragón Sierra e Rocío Gordillo Hervás, Pàtron Editore

“Storia delle religioni del Mediterraneo” è un saggio che affronta uno dei temi più complessi e affascinanti della storia umana: il rapporto tra religione e società. Non si tratta semplicemente di una ricostruzione cronologica delle credenze, ma di un’indagine profonda su come il sacro abbia modellato intere civiltà.

Il Mediterraneo emerge fin dalle prime pagine come uno spazio stratificato, non unitario ma plurale. Non è un unico mondo, ma una costellazione di mondi che si sovrappongono, si contaminano e si trasformano nel tempo. Le religioni non vengono presentate come sistemi chiusi, bensì come organismi vivi, capaci di adattarsi, assorbire influenze e ridefinirsi.

Il testo mette in luce come, nelle società antiche, il sacro non fosse separato dalla vita quotidiana. Ogni aspetto dell’esistenza era attraversato dalla dimensione religiosa: dalla politica all’economia, dalla guerra alla famiglia. Gli dèi non erano entità lontane, ma presenze costanti, interlocutori con cui negoziare il senso dell’esistenza.

Particolarmente interessante è il modo in cui il libro analizza il concetto di obbedienza. Nelle prime grandi civiltà, come quelle mesopotamiche ed egizie, l’ordine sociale si fondava su una struttura sacra che giustificava il potere e ne garantiva la stabilità. Non si trattava solo di timore, ma di una forma di coerenza interna al sistema, una grammatica condivisa che permetteva alla comunità di riconoscersi.

Il Mediterraneo viene così raccontato come una vera e propria “crocevia del sacro”, dove le religioni non si succedono semplicemente, ma si sovrappongono e si intrecciano. Fenicia, Grecia, Roma, Oriente: ogni cultura contribuisce a costruire un patrimonio comune, fatto di simboli, miti e rituali che continuano a influenzarci.

La scrittura è chiara, rigorosa ma accessibile. Il saggio riesce a mantenere un equilibrio tra profondità accademica e leggibilità, rendendolo adatto sia a chi si avvicina per la prima volta al tema, sia a chi cerca un approfondimento più strutturato.

Ciò che resta, alla fine della lettura, è la consapevolezza che il sacro non è solo un elemento del passato, ma una dimensione che continua a vivere, trasformata, nel presente. Questo libro non offre solo conoscenza, ma uno strumento per leggere il mondo.

“La cucina degli dèi. Miti e ricette dall’antica Grecia alla Roma imperiale”, di Anna Ferrari, Lindau

Miti e ricette dall’antica Grecia alla Roma imperiale” è un saggio che sorprende per la sua capacità di unire due dimensioni apparentemente lontane: il mito e la cucina. Eppure, fin dalle prime pagine, diventa evidente quanto il cibo sia stato centrale nella costruzione dell’immaginario antico.

Ferrari parte da un presupposto semplice ma potente: il modo in cui una civiltà mangia racconta molto più di quanto si pensi. Nei miti greci e romani, il cibo non è mai solo nutrimento. È simbolo, rito, offerta, relazione con il divino. I banchetti degli dèi, le offerte votive, i prodotti della terra diventano strumenti attraverso cui leggere la cultura.

Il libro attraversa i grandi miti dell’antichità, mostrando come il cibo sia sempre presente. Le narrazioni omeriche, ad esempio, restituiscono l’immagine di banchetti opulenti, mentre il mito di Demetra lega indissolubilmente il ciclo delle stagioni alla produzione agricola. Il grano, il vino, l’olio non sono semplici ingredienti, ma elementi carichi di significato.

Accanto alla dimensione mitologica, il saggio propone anche una ricostruzione concreta delle abitudini alimentari. Qui emerge uno degli aspetti più interessanti del libro: la possibilità di avvicinarsi davvero alla vita quotidiana degli antichi. Le ricette, tratte dalle fonti o rielaborate sulla base della tradizione, permettono di immaginare sapori, odori, gesti.

Non si tratta di un semplice libro di cucina, ma di un’opera che utilizza il cibo come chiave interpretativa. Attraverso le ricette, il lettore entra in contatto con una cultura che si rivela sorprendentemente vicina. Alcuni ingredienti, alcune preparazioni, alcune ritualità sono ancora oggi parte della nostra esperienza.

La scrittura è fluida e coinvolgente, capace di alternare momenti più narrativi a passaggi di approfondimento. Ferrari riesce a rendere accessibile un tema complesso, mantenendo sempre viva l’attenzione del lettore.

Ciò che rende questo libro particolarmente riuscito è la sua capacità di far dialogare passato e presente. Non si limita a raccontare l’antichità, ma invita a viverla, a sperimentarla, a portarla nella propria quotidianità.

Alla fine della lettura, resta una sensazione precisa: il mondo antico non è così distante. È nei nostri piatti, nei nostri gesti, nelle nostre tradizioni. E questo libro ce lo ricorda con intelligenza e delicatezza.