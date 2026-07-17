Negli ultimi anni la narrativa asiatica ha conquistato un numero crescente di lettori italiani. Se il successo di autori come Han Kang, Sayaka Murata o Banana Yoshimoto ha contribuito ad avvicinare il grande pubblico alle letterature dell’Estremo Oriente, esiste un patrimonio narrativo ancora poco conosciuto che merita di essere esplorato. Sono romanzi che non cercano…

Negli ultimi anni la narrativa asiatica ha conquistato un numero crescente di lettori italiani. Se il successo di autori come Han Kang, Sayaka Murata o Banana Yoshimoto ha contribuito ad avvicinare il grande pubblico alle letterature dell’Estremo Oriente, esiste un patrimonio narrativo ancora poco conosciuto che merita di essere esplorato. Sono romanzi che non cercano facili effetti, ma costruiscono storie dense, capaci di intrecciare le vicende individuali con i grandi cambiamenti politici e sociali del Novecento e del nuovo millennio.

Tra le pubblicazioni più interessanti arrivate recentemente nelle librerie italiane spiccano Come ciliegie su un melograno di Li Er e Memorie di un oriolo di Su Tong, entrambi pubblicati da Orientalia. Due libri molto diversi tra loro per stile e costruzione narrativa, ma accomunati dalla capacità di raccontare la Cina attraverso le vite delle persone, mostrando come le grandi decisioni della Storia finiscano sempre per riflettersi nella quotidianità.

2 romanzi di narrativa asiatica che devi conoscere

“Come ciliegie su un melograno” di Li Er, Orientalia

Come ciliegie su un melograno scritto da Li Er. L’autrice ambienta la sua storia nella Cina della politica del figlio unico, uno dei capitoli più controversi della storia recente del Paese. Tutto prende avvio quando una gravidanza clandestina rischia di compromettere l’equilibrio di un intero villaggio. A dover affrontare le conseguenze della vicenda è Kong Fanhua, unica donna alla guida della comunità, chiamata a gestire contemporaneamente le pressioni della burocrazia statale, le tensioni interne al paese, i problemi economici e le difficoltà della propria vita privata.

Il punto di forza del romanzo è proprio la figura della protagonista. Kong Fanhua non viene mai trasformata in un’eroina esemplare, ma rimane una donna concreta, costretta ogni giorno a mediare tra responsabilità pubbliche e fragilità personali. Attraverso di lei Li Er riflette sul potere, sul ruolo delle donne nelle strutture amministrative e sull’impatto che le decisioni politiche esercitano sulla vita quotidiana.

Pur affrontando temi complessi, il romanzo evita qualsiasi tono saggistico. La narrazione procede con grande naturalezza alternando momenti ironici, situazioni paradossali e riflessioni profonde. L’autore osserva i propri personaggi con uno sguardo lucido ma mai giudicante, mostrando una comunità fatta di compromessi, ambizioni, paure e piccoli egoismi che finiscono per restituire un’immagine sorprendentemente autentica della società contemporanea.

La politica del figlio unico non rappresenta soltanto il contesto storico della vicenda, ma diventa il simbolo di un sistema capace di entrare nelle scelte più intime delle persone, modificandone i rapporti familiari, le relazioni sociali e perfino il modo di immaginare il futuro. È proprio in questa dimensione privata che il romanzo trova la sua forza maggiore.

Anche lo stile contribuisce al fascino della lettura. Li Er costruisce una prosa ricca ma scorrevole, capace di alternare dialoghi vivaci e descrizioni puntuali senza mai perdere ritmo. Il risultato è un romanzo corale che racconta una Cina lontana dagli stereotipi, popolata da uomini e donne pieni di contraddizioni e, proprio per questo, profondamente umani.

Come ciliegie su un melograno è una lettura consigliata a chi desidera avvicinarsi alla narrativa cinese contemporanea andando oltre le immagini più conosciute del Paese. Attraverso una storia apparentemente locale, Li Er costruisce infatti una riflessione universale sul rapporto tra individuo e potere, sulla responsabilità collettiva e sulla capacità delle persone di continuare a cercare un equilibrio anche quando ogni certezza sembra destinata a vacillare.

“Memorie di un oriolo” di Su Tong, Orientalia

Se Come ciliegie su un melograno racconta il presente della Cina attraverso il realismo sociale, Memorie di un oriolo sceglie invece la strada della memoria e dell’introspezione. Su Tong, considerato uno dei maggiori scrittori cinesi contemporanei e già noto ai lettori italiani per Mogli e concubine, firma un’opera di grande respiro che nel 2015 è stata insignita del Premio Mao Dun, il più prestigioso riconoscimento letterario della Cina, assegnato ogni quattro anni ai migliori romanzi del Paese.

Il romanzo segue le vite di Baorun, Liu Sheng e Divina, personaggi uniti da un evento oscuro che continua a influenzare le loro esistenze anche molti anni dopo. Il passato riaffiora continuamente, intrecciandosi con il presente e rendendo sempre più difficile distinguere il ricordo dalla realtà.

L’ambientazione, che comprende via Xiangchunshu e l’ospedale psichiatrico Jingting, contribuisce a creare un’atmosfera sospesa, nella quale il tempo sembra piegarsi su sé stesso. La memoria non viene raccontata come semplice ricostruzione dei fatti, ma come forza viva che modifica continuamente il presente e ridefinisce l’identità dei personaggi.

È proprio questa la qualità più affascinante della scrittura di Su Tong. L’autore costruisce una narrazione stratificata, ricca di richiami simbolici e di rimandi che il lettore è chiamato a ricomporre lentamente. Nulla viene spiegato in maniera didascalica e ogni dettaglio acquista significato soltanto procedendo nella lettura.

Allo stesso tempo il romanzo diventa anche una riflessione sulla storia della Cina contemporanea. Le trasformazioni del Paese rimangono spesso sullo sfondo, ma influenzano profondamente le vicende individuali, dimostrando come nessuna esistenza possa davvero separarsi dal contesto storico in cui si sviluppa.

La scrittura di Su Tong mantiene un equilibrio raro tra eleganza letteraria e intensità emotiva. Le immagini si susseguono con naturalezza, i dialoghi sono essenziali e ogni personaggio conserva una complessità che impedisce qualsiasi lettura semplicistica. Colpa, innocenza, desiderio, follia e possibilità di redenzione convivono all’interno di un romanzo che non offre risposte facili, ma invita il lettore a interrogarsi continuamente.

Il riconoscimento del Premio Mao Dun non rappresenta soltanto un’importante consacrazione critica, ma testimonia anche il valore di un’opera destinata a diventare uno dei punti di riferimento della narrativa cinese del XXI secolo. L’edizione italiana offre quindi l’occasione di scoprire un romanzo che ha già lasciato un segno profondo nel panorama letterario del suo Paese.

Memorie di un oriolo è una lettura impegnativa ma estremamente appagante, ideale per chi ama la narrativa psicologica e i grandi romanzi che intrecciano memoria personale e storia collettiva. È uno di quei libri che continuano a risuonare anche dopo l’ultima pagina, perché ricordano quanto il passato, individuale o condiviso, continui a modellare il nostro modo di guardare il presente.