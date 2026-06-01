2 libri perfetti per capire il cinema dall’adattamento letterario ai film che hanno cambiato il nostro modo di guardare il mondo

Il cinema è una delle poche arti capaci di accompagnarci per tutta la vita. Lo incontriamo da bambini, quando scopriamo le prime avventure sullo schermo, e continuiamo a frequentarlo da adulti, quando iniziamo a riconoscere nelle immagini qualcosa di più complesso: idee, paure, desideri, visioni del mondo. Eppure, proprio perché il cinema è così presente…

Il cinema è una delle poche arti capaci di accompagnarci per tutta la vita. Lo incontriamo da bambini, quando scopriamo le prime avventure sullo schermo, e continuiamo a frequentarlo da adulti, quando iniziamo a riconoscere nelle immagini qualcosa di più complesso: idee, paure, desideri, visioni del mondo.

Eppure, proprio perché il cinema è così presente nelle nostre vite, spesso lo diamo per scontato. Guardiamo un film, ci emozioniamo, lo consigliamo agli amici e passiamo oltre. Più raramente ci chiediamo come quella storia sia arrivata sullo schermo o perché certe opere continuino a sembrarci vive anche decenni dopo la loro uscita.

“L’adattamento cinematografico” di Frédéric Sabouraud e “Cinema e bizzarria” di Goffredo Fofi affrontano queste domande da due punti di vista completamente diversi ma sorprendentemente complementari. Il primo prova a spiegare come nasce il passaggio dalla pagina alle immagini. Il secondo invita invece a esplorare quei film che hanno avuto il coraggio di uscire dalle strade più battute.

2 libri sul cinema diversi quanto indispensabili

“L’adattamento cinematografico”, di Frédéric Sabouraud, Lindau

Quando un romanzo diventa film, la prima domanda che emerge quasi sempre è la stessa: il film è fedele al libro?

Frédéric Sabouraud parte proprio da questo interrogativo per mostrarne i limiti. La fedeltà, infatti, è soltanto una piccola parte di una questione molto più ampia. Un romanzo e un film non parlano la stessa lingua. Possono raccontare la medesima storia, ma lo fanno attraverso strumenti differenti.

La forza di questo volume sta nella sua capacità di spiegare concetti complessi senza trasformarli in una lezione accademica. Sabouraud accompagna il lettore dentro il laboratorio dell’adattamento cinematografico, mostrando come una narrazione letteraria venga smontata, reinterpretata e ricostruita attraverso immagini, montaggio, dialoghi e scelte visive.

Chi lavora con i libri, chi ama gli adattamenti e chi segue con interesse il rapporto tra letteratura e cinema troverà qui numerosi spunti di riflessione. Il testo affronta questioni che ogni lettore si è posto almeno una volta: perché alcuni adattamenti sembrano tradire l’opera originale? Perché altri riescono addirittura a superarla? Quali elementi di un romanzo possono essere trasferiti sullo schermo e quali, invece, restano inevitabilmente legati alla parola scritta?

Particolarmente interessante è il modo in cui l’autore evita qualsiasi gerarchia tra cinema e letteratura. Non esiste un’arte superiore all’altra. Esistono due linguaggi differenti che possono dialogare, scontrarsi e arricchirsi reciprocamente.

Per chi si occupa di critica culturale, il libro offre anche una chiave di lettura preziosa per comprendere un fenomeno sempre più centrale nell’industria contemporanea. Molte delle produzioni cinematografiche e televisive più importanti degli ultimi anni nascono infatti da romanzi, fumetti, manga e opere letterarie. Comprendere il meccanismo dell’adattamento significa quindi comprendere una parte significativa della cultura popolare contemporanea.

Nelle sue appena novantasei pagine, Sabouraud riesce a condensare un tema vastissimo senza banalizzarlo. Il risultato è un saggio agile ma estremamente denso, capace di parlare sia agli studiosi sia ai semplici appassionati.

Più che un manuale, appare come un invito a guardare film e libri con occhi nuovi.

“Cinema e bizzarria”, di Goffredo Fofi, La nave di Teseo

Se Sabouraud si concentra sul modo in cui il cinema costruisce le proprie storie, Goffredo Fofi ci porta invece dentro un territorio più libero, imprevedibile e affascinante.

Cinema e bizzarria nasce dall’esperienza di uno dei più importanti critici culturali italiani e raccoglie una lunga serie di riflessioni dedicate a film che hanno qualcosa di insolito, eccentrico e difficilmente classificabile.

La parola “bizzarria” non va intesa come semplice stranezza. Per Fofi è quasi una forma di libertà. È la capacità di un’opera di sottrarsi alle formule già conosciute per cercare percorsi nuovi.

Nel corso del libro il lettore incontra film appartenenti ai generi più diversi: musical, colossal, commedie, melodrammi, avventure e opere difficili da definire. Ciò che li accomuna non è uno stile preciso ma il coraggio di non assomigliare a nessun altro.

La lettura restituisce anche qualcosa di molto prezioso: lo sguardo di un critico che non separa mai il cinema dalla società che lo produce. Ogni film racconta il tempo in cui nasce. Anche le opere apparentemente leggere o popolari possono rivelare desideri, paure e trasformazioni di un’intera epoca.

Fofi scrive con la curiosità di chi continua a lasciarsi sorprendere dalle immagini. Ed è forse proprio questa la qualità più bella del volume. Non c’è nostalgia sterile, non c’è il rimpianto per un passato perduto. C’è invece il desiderio di riscoprire opere che meritano ancora di essere viste e discusse.

Molti dei film citati sono oggi poco frequentati dal grande pubblico, eppure continuano a parlare con straordinaria forza al presente. Attraverso di essi emerge una storia alternativa del cinema, fatta non soltanto di capolavori universalmente riconosciuti, ma anche di opere laterali, eccentriche, difficili da incasellare.

Leggere Cinema e bizzarria significa allora compiere un viaggio nella memoria della settima arte guidati da una delle voci più autorevoli e indipendenti della critica italiana.

Più che un semplice catalogo di film, il libro diventa una dichiarazione d’amore verso il cinema come spazio di scoperta, invenzione e libertà.

Due modi diversi di imparare a guardare

Uno insegna come una storia passa dalla pagina allo schermo. L’altro mostra cosa accade quando un autore decide di allontanarsi dai percorsi più prevedibili.

“L’adattamento cinematografico” e “Cinema e bizzarria” parlano entrambi di cinema, ma soprattutto parlano di sguardo. Del modo in cui impariamo a leggere le immagini e a riconoscere ciò che si nasconde dietro di esse.

Per questo rappresentano due letture preziose non soltanto per chi ama i film, ma anche per chi ama capire come nascono le storie e perché alcune continuano a restare con noi molto tempo dopo la parola “fine”.