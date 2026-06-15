I libri dell’estate entrano nel vivo con una settimana particolarmente ricca di novità. Tra il 15 e il 21 giugno arrivano in libreria thriller capaci di tenere il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina, romanzi storici che riportano alla luce figure e vicende dimenticate, storie di formazione che affrontano il passaggio all’età adulta…

I libri dell’estate entrano nel vivo con una settimana particolarmente ricca di novità. Tra il 15 e il 21 giugno arrivano in libreria thriller capaci di tenere il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina, romanzi storici che riportano alla luce figure e vicende dimenticate, storie di formazione che affrontano il passaggio all’età adulta con delicatezza e profondità, ma anche fantasy originali e opere che guardano al presente attraverso prospettive insolite.

Dalla Corea del Sud arriva una sorprendente reinterpretazione del mito delle ragazze magiche, mentre il Giappone di Masako Togawa torna a raccontare i suoi misteri inquietanti. Non mancano le grandi vicende del Novecento italiano, dal Vittoriale di Gabriele d’Annunzio alle donne confinate durante il fascismo, accanto a storie contemporanee che parlano di relazioni, identità, amicizia e seconde possibilità.

10 libri in uscita dal 15 al 21 giugno da recuperare

Le uscite dal 15 al 21 giugno dimostrano ancora una volta la straordinaria varietà della narrativa contemporanea. Dai thriller giudiziari alle storie di formazione, dai romanzi storici ai fantasy più originali, questi dieci libri offrono percorsi molto diversi ma accomunati dalla capacità di raccontare il presente, le sue inquietudini e le sue speranze. Un’occasione perfetta per trovare la lettura giusta con cui inaugurare la stagione estiva.

“Anatomia di un omicidio”, di Jo Murray, Bompiani

Tra i thriller più interessanti della stagione spicca il romanzo d’esordio di Jo Murray, già noto ai lettori internazionali per aver ispirato la seconda stagione della serie televisiva Presunto innocente. Al centro della vicenda c’è Leila Reynolds, avvocata che vede finalmente arrivare l’occasione professionale che ha sempre atteso. Il caso che le viene affidato riguarda però l’omicidio di un celebre giudice e si trasforma immediatamente in una tempesta mediatica.

A complicare ulteriormente la situazione c’è un dettaglio tutt’altro che trascurabile: l’accusa è rappresentata da suo marito. L’imputato, Jack Millman, pretende che sia proprio Leila a difenderlo, ma rifiuta di collaborare e non fornisce alcuna spiegazione. Tra colpi di scena, segreti e tensioni processuali, il romanzo promette di conquistare gli amanti del legal thriller più classico.

“Anche le ragazze magiche vanno in pensione”, di Park Seolyeon, Mondadori

Una ragazza disoccupata, sommersa dai debiti e intenzionata a farla finita viene salvata da un’aspirante ragazza magica. È l’inizio di uno dei romanzi più originali provenienti dalla Corea del Sud negli ultimi anni.

Park Seolyeon prende l’immaginario delle majokko, amatissime protagoniste di manga e anime, e lo trasforma in una satira brillante sulla precarietà economica, sul cambiamento climatico e sulle difficoltà della generazione millennial. In questo mondo diventare una ragazza magica non significa vivere avventure scintillanti, ma affrontare burocrazia, problemi lavorativi e responsabilità ambientali.

Il risultato è un urban fantasy ironico e intelligente che utilizza il linguaggio della cultura pop per riflettere su alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo.

“Anita de Monte ride per ultima”, di Xochitl Gonzalez, Fazi Editore

Arte, mistero e critica sociale si intrecciano nel nuovo romanzo di Xochitl Gonzalez. La storia prende avvio nella New York del 1985, quando Anita De Monte, giovane artista cubana in piena ascesa, muore precipitando da una finestra in circostanze mai del tutto chiarite.

Anni dopo, una studentessa di storia dell’arte di origine latina scopre la sua vicenda e inizia a interrogarsi su quanto sia realmente accaduto. Attraverso due linee temporali, Gonzalez costruisce una riflessione sulle disuguaglianze, sul privilegio e sul modo in cui il sistema culturale decide chi merita di essere ricordato e chi invece può essere dimenticato.

Un romanzo che unisce suspense, storia dell’arte e riflessione sociale.

“Un bacio di fuoco”, di Masako Togawa, Marsilio

Masako Togawa torna nelle librerie italiane con un romanzo che mescola mistero, memoria e inquietudine. Tutto comincia con la morte di un pittore in un incendio. Nella casa si trovano tre bambini che raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello sputare fuoco.

Ventisei anni dopo Tokyo è nuovamente sconvolta da una serie di incendi e le vite di quei tre bambini, ormai adulti, tornano a incrociarsi. Tra ricordi frammentati e verità nascoste, i protagonisti cercano di comprendere cosa sia realmente accaduto quella notte.

Con il suo stile raffinato e disturbante, Togawa conferma ancora una volta il proprio talento nel trasformare il mistero in un viaggio dentro le ossessioni e le paure dell’animo umano.

“La ballata di Ronan McCoy”, di Colin Morgan, Mondadori

Doloroso e luminoso allo stesso tempo, il romanzo di Colin Morgan racconta il difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta attraverso l’amicizia tra due ragazzi.

Brendan ha sempre vissuto all’ombra del suo migliore amico Ronan McCoy, brillante, popolare e ammirato da tutti. Quando un incidente lascia Ronan gravemente disabile, Brendan si trova improvvisamente costretto a ridefinire se stesso e il proprio posto nel mondo.

Tra prime esperienze sentimentali, lutti, paure e desideri di emancipazione, il romanzo affronta temi delicati come la disabilità, l’identità e la crescita personale con una sensibilità rara.

“L’acqua amara”, di Maria Costanza Di Croce, Astoria

Il Vittoriale degli Italiani e la figura magnetica di Gabriele d’Annunzio fanno da sfondo a questo intenso romanzo storico.

La protagonista, Nina De Lellis, ha quindici anni quando viene strappata alla sua vita in Abruzzo e catapultata nell’universo costruito dal Vate sul lago di Garda. Qui dovrà imparare a sopravvivere in un ambiente dominato da gerarchie, ambizioni e giochi di potere.

Attraverso gli occhi della giovane Nina, Maria Costanza Di Croce racconta il rapporto tra conoscenza, libertà e autodeterminazione femminile, offrendo un ritratto originale di una delle figure più controverse del Novecento.

“Ai confini del vento”, di Nina Quarenghi, Mondadori

Con una scrittura intensa e coinvolgente, Nina Quarenghi riporta alla luce la storia delle donne confinate durante il fascismo.

La protagonista Ines viene allontanata dalla propria vita e spedita a Ponza, dove dovrà affrontare l’isolamento e la durezza della repressione politica. Tuttavia, proprio sull’isola nasceranno legami di solidarietà femminile destinati a cambiare profondamente il suo destino.

Un romanzo che intreccia memoria storica, amicizia e resistenza quotidiana, ricordando una pagina spesso trascurata della storia italiana.

“Ali e ombre. The Hidden Society. Vol. 4”, di Lou Archer, Il Castoro

Prosegue la serie fantasy romance ambientata nell’universo della Hidden Society.

Velia Matai arriva a Bologna per ricominciare dopo una relazione tossica, ma l’incontro con il misterioso Ravel la trascina in una rete di segreti, creature soprannaturali e omicidi che stanno terrorizzando la città.

Tra atmosfere dark, misteri da risolvere e una storia d’amore destinata a mettere in discussione ogni certezza, questo quarto volume si rivolge agli appassionati di fantasy romance contemporaneo.

“L’altrove è un cane bianco”, di Carla Fiorentino, Fandango Libri

Carla Fiorentino torna a Carloforte, l’isola che da anni rappresenta il cuore della sua narrativa.

La giornalista Violetta, detta Vetta, raggiunge nuovamente la Sardegna per l’inaugurazione di un ristorante che unisce tradizione sarda e cucina giapponese. Quello che dovrebbe essere un viaggio sereno si trasforma però in un’occasione per rimettere in discussione relazioni, progetti e desideri.

Un romanzo delicato che parla di cambiamento, appartenenza e ricerca di un luogo capace di farci sentire a casa.

“L’amore o l’arte della manutenzione della bicicletta”, di Andrea Genzone, Bompiani

Chiude la nostra selezione un romanzo di formazione che utilizza la manutenzione delle biciclette come metafora della vita e delle relazioni.

Vic vive in un camper sulle rive del Ticino e ripara biciclette. Dietro la sua apparente tranquillità si nasconde però una ferita mai rimarginata. Il rapporto con il fratello Filippo, affetto da sindrome di Down, e l’incontro con Chiara lo costringeranno a confrontarsi con il passato e con la possibilità di immaginare un futuro diverso.

Andrea Genzone costruisce una storia tenera e profonda sul perdono, sull’amore e sulla capacità di trovare il coraggio di ripartire.