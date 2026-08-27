10 libri in uscita a settembre 2026: Le novità più succulente da leggere questo mese

Settembre 2026 si presenta particolarmente ricco, con un calendario capace di attraversare generi e sensibilità molto diverse: dalla Prima guerra mondiale reinventata attraverso il soprannaturale di Daniel Kraus alla Roma di Marco Aurelio raccontata da Luca Crovi, dalla Corea contemporanea di Kim Jiyun alle riletture della storia firmate da Gabriela Cabezón Cámara e Silvia Montemurro.…

Settembre 2026 si presenta particolarmente ricco, con un calendario capace di attraversare generi e sensibilità molto diverse: dalla Prima guerra mondiale reinventata attraverso il soprannaturale di Daniel Kraus alla Roma di Marco Aurelio raccontata da Luca Crovi, dalla Corea contemporanea di Kim Jiyun alle riletture della storia firmate da Gabriela Cabezón Cámara e Silvia Montemurro.

Tra le nuove uscite trovano spazio anche il thriller psicologico di Freida McFadden, una nuova distopia italiana, il ritorno di Alberto Rollo e la riscoperta dei racconti di Pia Pera. Sono libri che permettono di entrare nell’autunno attraverso strade differenti, scegliendo tra romanzi storici, fantasy, storie di cura e comunità, avventure letterarie e narrazioni costruite intorno a personaggi che cercano di sottrarsi al ruolo che qualcuno ha deciso per loro.

10 libri in uscita a settembre 2026 da leggere

“Le attitudini” di Alberto Rollo, Neri Pozza – 1 settembre 2026

Un armadio in un antico palazzo del Salento e una cassetta metallica conservata a Dresda custodiscono ciò che il tempo avrebbe potuto cancellare: un carteggio sopravvissuto alle distruzioni della Storia. È da queste lettere che Alberto Rollo costruisce Le attitudini, romanzo che porta il lettore tra l’Italia e la Germania alla fine del Settecento e affida alla storia di Marianna Di Dio, detta Nenna, e Bruno Röder il racconto di una generazione attraversata dalle rivoluzioni politiche, culturali e sentimentali dell’Europa moderna.

Nenna è un’orfana nata nella povertà, una ragazza analfabeta che attraverso una serie di incontri entra progressivamente in un mondo molto più vasto di quello al quale sembrava destinata. Arriva a Napoli, presta servizio presso la marchesa di Scantara e successivamente entra nell’ambiente di Lady Hamilton, mentre intorno a lei si muove una società in trasformazione. Bruno, studente dell’Università di Jena, appartiene invece a quel fermento intellettuale che incontra figure come Schiller, Fichte, Schlegel e Novalis. Le loro esistenze si incrociano e poi si allontanano, ma le lettere consentono al sentimento di continuare a esistere oltre la distanza.

Il romanzo diventa così anche una storia sulla giovinezza e sull’illusione che alcune possibilità possano restare aperte per sempre. Rollo attraversa un’epoca in cui rivoluzione politica e rivoluzione dello spirito sembrano procedere insieme, osservandola però attraverso due destini individuali. L’amore tra Nenna e Bruno cresce tra libri, viaggi, paesaggi e parole scritte, mentre il mondo intorno a loro cambia. Al centro rimane una domanda che appartiene tanto ai personaggi quanto al presente: che cosa resta delle possibilità immaginate quando la giovinezza finisce e la Storia comincia a chiedere di scegliere?

“La bellezza dell’asino e altri racconti” di Pia Pera, Ponte alle Grazie – 4 settembre 2026

Pubblicato originariamente nel 1992 da Marsilio, La bellezza dell’asino segnò l’esordio narrativo di Pia Pera. La nuova edizione in uscita per Ponte alle Grazie recupera quei cinque racconti e li affianca a tre testi inediti, permettendo di osservare insieme due momenti differenti della scrittura dell’autrice: quello più giocoso e irriverente degli inizi e quello più contemplativo della maturità.

La natura, elemento destinato a diventare fondamentale nell’opera di Pera, è già presente, ma assume una forma diversa da quella che molti lettori associano ai suoi libri successivi. Nei primi racconti coincide soprattutto con uno spazio nel quale le convenzioni possono essere temporaneamente sospese e l’essere umano può avvicinarsi al desiderio senza le sovrastrutture dell’apparenza. Amore, sensualità, sogno e immaginazione costruiscono situazioni leggere e surreali, percorse da una libertà che richiama talvolta il gioco teatrale e letterario della commedia.

I tre racconti inediti consentono invece di incontrare una Pia Pera differente. Il tempo ha trasformato lo sguardo e la dimensione ludica lascia maggiore spazio alla riflessione, senza cancellare la ricerca della bellezza che attraversa tutta la raccolta. Il rapporto con piante, giardini e paesaggi diventa una forma di attenzione alla vita e alla sua fragilità. Proprio questa convivenza tra due stagioni della stessa autrice rende particolarmente interessante la nuova edizione: non soltanto una ristampa, dunque, ma l’occasione per seguire l’evoluzione di una voce letteraria attraverso racconti scritti in momenti lontani tra loro e uniti dalla stessa curiosità verso ciò che accade quando l’essere umano abbandona, almeno per qualche istante, le proprie difese.

“L’aquila e i lupi” di Luca Crovi, SEM – 8 settembre 2026

Roma, II secolo d.C. L’impero sembra ancora abbastanza potente da dominare il mondo conosciuto, ma oltre il Danubio qualcosa comincia a incrinare questa certezza. Le tribù dei Marcomanni si sono sollevate e Marco Aurelio, insieme al co-imperatore Lucio Vero, conduce le legioni verso Aquileia. Quella che dovrebbe essere una guerra di frontiera si trasforma però nell’incontro con qualcosa che sfugge alle categorie attraverso cui Roma è abituata a interpretare i propri nemici.

Nelle foreste del Nord si moltiplicano fenomeni inquietanti. Pattuglie scompaiono, vengono ritrovati corpi mutilati e durante la notte si sentono ululati difficili da ricondurre ad animali conosciuti. Contemporaneamente una misteriosa pestilenza comincia a diffondersi tra i soldati romani e nemmeno Galeno riesce a comprenderne l’origine. Un particolare rende la situazione ancora più destabilizzante: i Marcomanni sembrano immuni. La paura, alimentata dalle superstizioni e dalle antiche leggende, diventa così un avversario potente quanto quello che attende le legioni oltre il confine.

Con L’aquila e i lupi Luca Crovi utilizza la cornice delle guerre marcomanniche per costruire un romanzo nel quale ricostruzione storica, epica e suggestioni fantasy convivono. Il confine geografico dell’Impero diventa anche il limite oltre il quale le certezze della ragione romana iniziano a vacillare. Marco Aurelio, l’imperatore filosofo, si trova quindi di fronte a una realtà in cui razionalità, politica, religione e leggenda devono necessariamente confrontarsi. Il risultato promette una Roma antica diversa da quella dei tradizionali romanzi storici, immersa in un’atmosfera oscura dove il mondo conosciuto sembra terminare insieme alle strade dell’Impero.

“Cara Debbie” di Freida McFadden, Newton Compton – 8 settembre 2026

Debbie Mullen ha trascorso anni ad ascoltare i problemi degli altri. Attraverso la rubrica “Cara Debbie” riceve le lettere delle mogli del New England, donne che le raccontano matrimoni infelici, umiliazioni, tradimenti e situazioni nelle quali spesso nessuno sembra disposto ad ascoltarle. Il suo compito consiste nel trovare una risposta ragionevole, offrire comprensione e suggerire una possibile via d’uscita. Poi qualcosa cambia e la donna abituata a dispensare consigli smette di essere soltanto un’osservatrice.

Una lettera misteriosa rischia infatti di riportare alla luce un passato che Debbie preferirebbe lasciare sepolto. Contemporaneamente la stabilità della sua vita comincia a sgretolarsi: perde il lavoro, le figlie adolescenti si comportano in maniera sempre più insolita e alcuni indizi sembrano suggerire che il marito le stia nascondendo qualcosa. Debbie decide allora che essere sempre quella responsabile e ragionevole non è più sufficiente. Se per anni ha spiegato alle altre donne come reagire, è arrivato il momento di applicare quei consigli alla propria vita, anche quando questo significa oltrepassare il confine tra giustizia e vendetta.

In uscita l’8 settembre per Newton Compton, Cara Debbie porta Freida McFadden nuovamente nel territorio del thriller psicologico, questa volta affidandosi a un’antieroina che promette di mettere in discussione continuamente la posizione del lettore.

Il punto di partenza permette inoltre di giocare con una dinamica particolarmente interessante: ascoltare per anni le confessioni degli altri significa conoscere le loro paure, ma anche imparare quanto facilmente una vita apparentemente normale possa nascondere qualcosa di molto diverso.

“L’altra moglie di Garibaldi” di Silvia Montemurro, Edizioni e/o – 9 settembre 2026

Di Giuseppe Garibaldi conosciamo il ruolo nel Risorgimento, le imprese militari, Anita e una biografia entrata stabilmente nell’immaginario nazionale. Molto meno conosciuta è invece Giuseppina Raimondi, la giovane donna che il 24 gennaio 1860 sposò Garibaldi e dalla quale l’eroe dei due mondi si separò praticamente durante la cerimonia, dopo aver ricevuto una lettera che sosteneva che la sposa fosse incinta di un altro uomo. Silvia Montemurro torna su questa figura rimasta ai margini della grande narrazione risorgimentale e la inserisce in un romanzo costruito intorno alla verità, alla reputazione e al destino delle donne.

La storia intreccia infatti due percorsi. Il primo appartiene ad Alma, figlia di una chiromante nomade, dotata fin da bambina di una particolare capacità di osservazione. Il secondo è quello di Giuseppina Raimondi, nata nel 1841 dalla relazione tra il marchese Giorgio Raimondi e Livia Giannoni. Due vite inizialmente lontane che sono destinate a convergere mentre l’Italia preunitaria attraversa una delle fasi decisive della propria storia.

L’altra moglie di Garibaldi sceglie così di guardare il Risorgimento lateralmente, spostando l’attenzione dall’eroe celebrato nei libri di storia alle donne la cui esperienza è stata spesso ridotta a una nota biografica o a uno scandalo. La chiromanzia assume inoltre un valore simbolico: leggere una mano significa cercare una verità già inscritta nel corpo, mentre la Storia dimostra quanto facilmente quella verità possa essere modificata da chi possiede il potere di raccontarla. Il romanzo diventa quindi anche una riflessione sulla reputazione femminile e sulla possibilità di recuperare una voce dopo che il giudizio pubblico l’ha trasformata in una versione più semplice e conveniente di sé.

“I biglietti della fortuna di nonna Geumnam” di Kim Jiyun, traduzione di Mary Lou Emberti Gialloreti, Nord – 15 settembre 2026

Prima dell’alba, mentre Seul comincia lentamente a svegliarsi, Geumnam prepara i dosirak nella sua tavola calda, il Matna Dosirak. Ha settant’anni, mani esperte e una piccola abitudine che trasforma ogni pranzo da asporto in qualcosa di più di un semplice pasto: all’interno delle confezioni nasconde un messaggio scritto a mano, una frase di incoraggiamento che termina sempre con le parole inglesi “See you again”. Un gesto minuscolo, destinato a persone delle quali spesso non conosce neppure la storia.

La routine cambia quando sotto il bancone viene abbandonata una neonata avvolta in una coperta. Accanto alla bambina c’è un biglietto scritto dalla madre e proprio quelle parole convincono Geumnam a non chiamare immediatamente la polizia. La donna è certa di aver già incontrato quella giovane e decide di aspettarne il ritorno. Da quel momento il Matna Dosirak diventa il punto nel quale convergono diverse solitudini: Eunseok, ex cantante lirico che ha rinunciato al proprio sogno; Heungmin, adolescente timido che si sente invisibile; Haeyeong, infermiera che dietro la gentilezza nasconde anni di speranze deluse.

Il nuovo romanzo di Kim Jiyun, già autrice di Una piccola lavanderia a Yeonnam, arriva in Italia il 15 settembre per Nord nella traduzione di Mary Lou Emberti Gialloreti.

Anche questa volta un luogo quotidiano diventa il centro di una piccola comunità e il cibo assume il valore di un linguaggio attraverso il quale le persone riescono a prendersi cura le une delle altre. La domanda che attraversa il romanzo è semplice ma tutt’altro che ingenua: quanto può cambiare una vita quando qualcuno, finalmente, decide di accorgersi della nostra presenza?

“Angel Down” di Daniel Kraus, traduzione di Andrea Cassini, Ne/oN – 16 settembre 2026

Una Terra di Nessuno devastata dall’artiglieria, cinque soldati e una creatura che non dovrebbe trovarsi sul campo di battaglia. Angel Down di Daniel Kraus arriva in Italia il 16 settembre per Ne/oN, nella traduzione di Andrea Cassini, dopo aver vinto il Premio Pulitzer 2026 per la narrativa.

È uno dei titoli più particolari tra le uscite del mese perché prende l’immaginario della Prima guerra mondiale e vi introduce un elemento soprannaturale capace di modificare completamente il significato della missione affidata ai protagonisti.

Cyril Bagger è un soldato semplice che è riuscito a sopravvivere alla guerra facendo affidamento sull’ingegno, sull’istinto e, quando necessario, sull’inganno. Insieme ad altri quattro uomini viene inviato nella No Man’s Land per raggiungere un commilitone gravemente ferito. Quando il gruppo arriva a destinazione, però, non trova il soldato che stava cercando. Davanti agli uomini c’è un angelo caduto, apparentemente abbattuto dal fuoco dell’artiglieria.

La creatura potrebbe possedere qualcosa in grado di mettere fine alla guerra, ma questa possibilità richiede ai cinque uomini una capacità che il conflitto ha progressivamente eroso: fidarsi gli uni degli altri. Gelosia, avidità, paura e desideri individuali cominciano infatti a dividere il gruppo, trasformando la scoperta miracolosa in una nuova forma di minaccia. Kraus utilizza così il soprannaturale per spostare il conflitto dal campo di battaglia all’interiorità dei personaggi. L’angelo diventa una possibilità di salvezza, ma anche ciò davanti a cui ciascun uomo rivela la propria natura. La guerra resta quindi il grande scenario del romanzo, mentre la vera battaglia riguarda ciò che gli esseri umani sono disposti a sacrificare quando credono di avere davanti qualcosa capace di cambiare il mondo.

“Anomaly” di Eleonora Gaggero, Giunti Editore – 23 settembre 2026

Dopo la Grande Guerra, l’umanità sopravvissuta ha costruito un nuovo ordine fondato sul sangue. La genetica stabilisce il posto di ogni individuo nella società: i Puri vivono nel Centro e governano, i Medi abitano nella Cintura e vengono tollerati come forza lavoro, mentre gli Impuri sono confinati ai margini, controllati come anomalie potenzialmente pericolose. È all’interno di questo sistema che Eleonora Gaggero ambienta Anomaly, primo capitolo di una nuova distopia in uscita il 23 settembre per Giunti Editore, nella collana Ember.

Talia Oris ha scoperto molto presto quanto possa essere pericoloso risultare diversa. Durante la Grande Lettura del Sangue, gli esami hanno mostrato in lei una percentuale di anomalia mai registrata prima. Ancora bambina è stata trasformata in una cavia, confinata nel Settore Uno e sottoposta a esperimenti che le hanno insegnato soprattutto una cosa: sopravvivere significa rendersi invisibile. Non fare domande, non attirare l’attenzione, non offrire al regime altri motivi per interessarsi a lei.

A diciotto anni questo equilibrio viene spezzato dall’incontro con Sebastian Vale, erede dello stesso sistema che ha privato Talia della libertà. L’attrazione tra i due introduce una frattura sia nelle loro convinzioni sia nell’ordine politico che li circonda, mentre segreti a lungo nascosti cominciano a riemergere. Il romanzo utilizza quindi alcuni elementi classici della distopia young adult, dalla società rigidamente gerarchica al forbidden love, per costruire una storia nella quale il corpo diventa terreno politico. La caratteristica genetica considerata un errore potrebbe infatti rivelarsi esattamente ciò che serve per mettere in crisi l’intero regime. L’anomalia del titolo smette così di indicare qualcosa da correggere e diventa la possibilità di immaginare un ordine differente.

“Le bambine dell’aranceto” di Gabriela Cabezón Cámara, traduzione di Giulia Zavagna, Sellerio – 29 settembre 2026

Esistono personaggi storici che sembrano già appartenere alla letteratura. Antonio de Erauso è uno di questi. Nato nel 1592 come Catalina de Erauso e destinato alla vita conventuale, fuggì dal convento basco ancora giovane, assunse un’identità maschile e raggiunse l’America spagnola, dove visse come soldato e conquistador. Gabriela Cabezón Cámara prende questa figura controversa e la sottopone a una radicale reinvenzione narrativa in Le bambine dell’aranceto, in uscita il 29 settembre per Sellerio nella traduzione di Giulia Zavagna.

Nel romanzo Antonio si nasconde nella foresta insieme a due bambine Guaraní e a un piccolo gruppo di animali. Da quel rifugio scrive lunghe lettere alla zia priora, ripercorrendo la propria esistenza, mentre le bambine lo interrogano continuamente su ciò che racconta: la violenza, il desiderio, la conquista, le categorie attraverso le quali gli esseri umani pretendono di definire se stessi e gli altri. Il racconto della vita individuale si intreccia così alla storia della colonizzazione e alle sue devastazioni.

Cabezón Cámara lavora proprio sulle categorie, facendo convivere femminismo, critica coloniale, sperimentazione linguistica, memoria e mito. La forma epistolare dialoga con una narrazione più ampia e quasi panoramica, mentre lingue e immaginari differenti entrano continuamente in contatto. Le bambine dell’aranceto, vincitore del National Book Award 2025 per il miglior romanzo in traduzione e finalista al Booker Prize 2026, utilizza quindi una figura del passato per interrogare questioni estremamente contemporanee: l’identità, il genere, il rapporto tra storia ufficiale e voci cancellate, ma soprattutto la possibilità di immaginare forme di esistenza che sfuggano alle categorie imposte dal potere.

“L’aurora del destino. Re Mida e la gabbia dorata” di Raven Kennedy, Armenia – 30 settembre 2026

La saga di Raven Kennedy torna il 30 settembre con L’aurora del destino. Re Mida e la gabbia dorata, nuova uscita pubblicata da Armenia in edizione illustrata.

Il mondo di Orea e Annwyn è ormai attraversato dalla guerra, ma il conflitto politico e magico rappresenta soltanto una parte della battaglia che coinvolge la protagonista. Auren deve infatti confrontarsi con qualcosa che riguarda la propria identità, i ricordi e il controllo esercitato su di lei.

Un re ha imprigionato il suo corpo, un altro è riuscito a intrappolarne la mente. Nel frattempo il legame con Slade continua a rappresentare il punto attraverso cui Auren cerca di ritrovare se stessa. La loro connessione supera infatti la semplice relazione sentimentale e appartiene a una magia antica, capace di attraversare separazioni e vite differenti. Proprio mentre qualcuno cerca di distruggere la sua eredità e manipolare la sua memoria, la protagonista deve quindi comprendere che cosa di lei possa sopravvivere anche quando tutto ciò che la definiva sembra essere stato sottratto.

Il nuovo capitolo prosegue così una saga che ha trasformato il mito di Re Mida e dell’oro in un romantasy costruito intorno al potere, alla prigionia e alla riconquista della propria autonomia. L’immagine della gabbia, centrale fin dall’inizio della serie, continua a cambiare significato: la libertà non coincide più soltanto con l’uscita da una prigione fisica, ma con la possibilità di riconoscersi anche quando qualcun altro tenta di riscrivere la nostra storia. Guerra, magia, legami e memoria convergono quindi verso una nuova fase della vicenda di Auren e Slade, in un volume particolarmente corposo che nell’edizione italiana conta quasi settecento pagine.