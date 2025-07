Le serie tv da guardare nell’autunno 2025

L’autunno 2025 è pronto ad offrire ai telespettatori una vasta gamma di serie tv da non perdere. Che siano nuove uscite o nuove stagioni di serie tv già esistenti, ce n’è davvero per tutti i gusti.

L’autunno, si sa, è la stagione del rilancio dei palinsesti della tv dopo la calma (e spesso le repliche) con cui si riempie l’estate e non è un caso che nessuno osi lanciare cose nuove tra giugno ed agosto. Ma con settembre cambierà tutto. Tv generaliste e soprattutto le piattaforme streaming hanno già presentato le loro novità.

Queste le novità delle serie tv che ci attendono nell’autunno 2025.

Le serie Tv dell’autunno 2025

Stranger Things 5

Netflix cala subito il suo Jolly. C’è infatti una grandissima attesa per la quinta stagione della serie tv, che sarà anche l’ultima. Si ricomincia dal 1987, dall’ultima battaglia contro Vecna. L’obiettivo dei cinque ragazzi sarà ancora una volta sconfiggere il nemico, cercando allo stesso tempo di proteggere Undici, la protagonista, ricercata dal governo della città al grido di “l’unione fa la forza”. Dopo anni, una delle serie più amate di Netflix arriverà a una fine. Fan da tutto il mondo aspettano l’ultima stagione dal 2022, l’attesa sta per finire e le aspettative sono alte, per come in questi anni la serie è riuscita a catturare milioni di persone.

Alcune anticipazioni, ed il trailer ufficiale, sono online da settimane ma c’è il sospetto (ed un po’ anche la speranza) che le novità più interessanti arriveranno a sorpresa. E c’è anche chi è pronto a scommettere in un prossimo sequel.

Mercoledì 2

Torna lo “spin off” della Famiglia Addams con la seconda stagione della serie che vede Jenna Ortega nei panni della ragazzina terribile. Ed è proprio il successo tra i giovani (lo chiamano infatti “teen-trama”) a stupire della prima stagione di Mercoledì, del 2022. Così, Tim Burton, ci riprova e proprio in Italia, al Giffoni Film festival, presenterà la sua nuova creatura. Netflix ha appena rilasciato il trailer ufficiale in cui già si scopre qualcosa, non tutto… Ci sono nel cast personaggi nuovi, sorprese, in tipico “Burton Style”

Slow Horses 5

Apple TV+ dal 24 settembre manderà in onda gli episodi della nuova stagione di Slow Horses che segue il quinto libro della saga creata dallo scrittore Mick Herron, “Le regole di Londra”. Il team di spie si troverà davanti ad una serie di strani e misteriosi eventi che si concatenano nella capitale inglese e che paiono legati all’arrivo di una nuova ragazza, la fidanzata di uno dei protagonisti. In tipico Spy Style tutto quello che sembra vero non lo è e soprattutto saremo costretti da continui colpi di scena.

Hotel Costiera

Girata ed ambientata in Italia “Hotel Costiera” racconta le vicende (complicate) che ruotano dentro un albergo di lusso della costiera Amalfitana. Protagonista (ed anche produttore esecutivo) Jesse Williams, l’attore diventato famoso sia per gli occhi azzurri che hanno fatto strage di donne in Grey’s Anatomy che, ex soldato di origini italiane, viene inviato in questo Hotel di Positano per risolvere i problemi che lo attanagliano. In tutto questo avrà a che fare con Alice, la figlia del proprietario, con cui nascerà il più classico dei rapporti di amore-odio.

All’s Fair

Basterebbe fare il nome di una delle protagoniste, Kim Kardashian, per capire quanto negli Stati Uniti ma anche in Europa questa serie sia molto attesa. Se poi si pensa che a crearla c’è quel Ryan Murphy, uno che difficilmente sbaglia un colpo in questo nuovo ramo della tv, ecco che la serie di Disney+ sembra pronta per non tradire le attese e regalare grosse soddisfazioni.

All’s Fair racconta la storia di un team di facoltose e molto agguerrite avvocate divorziste di Los Angeles, nato dalla rottura con vecchi studi legali tutti al maschile. Potere alle donne, quindi…

I Cesaroni 7

Dopo 10 anni Mediaset richiama all’ordine il team condotto da Claudio Amendola, intoccabile nel ruolo del capofamiglia, Giulio, in quella che è la settima stagione di una delle serie tv (o fiction…) più amate della tv generalista. Una sfida che fa parte del nuovo progetto del Biscione di rifare il look soprattutto a Canale 5, la sua rete ammiraglia. Al netto della polemica della vigilia con Elena Sofia Ricci, che non farà parte del cast, c’è molta curiosità per capire come potrà essere attuale un progetto di 10 anni fa…

Blanca 3

La Rai cala il suo tris di 3, di terze stagioni. Si comincia con Cuori 3, fiction di ambientazione ospedaliera, si prosegue con Il Commissario Ricciardi 3, con il grande Lino Guanciale e si chiude il cerchio con Blanca 3, la serie che racconta le vicende di questa donna, non vedente che con l’aiuto del suo cane Linneo, è preziosa consulente e collaboratrice della Polizia. E non mancheranno novità nel rapporto con l’ispettore Michele Liguori… se son rose…