Marked Man, il film tratto dal romanzo di Jay Crownoder

L’11 luglio 2025, gli amanti del romance contemporaneo hanno un appuntamento imperdibile su Prime Video: arriva Marked Men: Rule + Shaw, adattamento cinematografico del romanzo Oltre le regole di Jay Crownover, primo volume della celebre Tattoo Trilogy.

Il film, già attesissimo dalla community BookTok internazionale, porta sullo schermo una storia d’amore intensa, tatuata nella pelle e nell’anima, tra due protagonisti agli antipodi, eppure inevitabilmente attratti l’uno dall’altra. Ma non è solo una questione di attrazione fisica: Marked Man esplora il desiderio di appartenere a sé stessi, di rompere i confini familiari e sociali, e di ricucire ferite emotive che sembrano impossibili da sanare.

Un mix perfetto di drama, romance e crescita personale che, a partire dal suo esordio in libreria, ha fatto breccia nel cuore di lettori e lettrici in tutto il mondo. Oggi, quella storia trova una nuova vita sullo schermo. Marked man è un titolo che ha segnato un’epoca.

Marked man: un viaggio attraverso il dolore e l’amore

Marked Men: Rule + Shaw è più di un film tratto da un bestseller: è il ritratto di una generazione che ama senza filtri, che cerca di costruirsi un’identità fuori dalle gabbie sociali, che non ha paura di mostrare le proprie crepe. Se amate le storie di redenzione, passione e crescita personale, non perdetevi questo film. Perché, a volte, l’amore arriva dove meno te l’aspetti: sotto la pelle, come un tatuaggio indelebile.

Jay Crownover è una delle voci più amate del contemporary romance americano. Con il suo stile schietto, diretto ma carico di pathos, ha dato vita a una saga di romanzi ambientati nel mondo dei tatuatori e dei ragazzi “sbagliati” che, in realtà, cercano solo di sopravvivere a ciò che la vita ha loro inflitto.

Oltre le regole ( Rule , nell’originale inglese), pubblicato in Italia da Newton Compton nella nuova traduzione di Cecilia Pirovano, è il primo capitolo della Tattoo Trilogy, a cui seguono Oltre noi l’infinito e Oltre l’amore.

La saga racconta le vicende intrecciate di un gruppo di amici, ognuno con una storia difficile alle spalle, cicatrici interiori e inchiostro che diventa simbolo d’identità.

Non è un caso che ogni personaggio della trilogia porti tatuaggi: segni che non sono solo estetici, ma che rappresentano il dolore, la trasformazione e l’amore.

Una coppia agli antipodi Al centro di Marked Men: Rule + Shaw ci sono Rule Archer (interpretato da Chase Stokes) e Shaw Landon (Sydney Taylor), due personaggi tanto diversi da sembrare incompatibili. Lui è un tatuatore dall’animo tormentato, allergico alle regole e alle aspettative. Lei è una studentessa di medicina proveniente da una famiglia benestante, che ha sempre cercato di seguire la strada tracciata dai genitori.

Eppure, sotto la superficie ordinata della vita di Shaw si nasconde un amore mai confessato. Per anni ha guardato Rule da lontano, fingendo che fosse solo l’amico di famiglia, il fratello del suo ex ragazzo.

Quando una notte di confidenze e alcol rompe gli argini, i due devono fare i conti con una verità che non si può più ignorare. Nel film, la tensione tra i due viene resa con forza e intensità: Shaw non è la solita ragazza “perbene” e Rule non è solo un ribelle.

Sono due anime ferite che cercano rifugio l’una nell’altra, nonostante le differenze, i giudizi esterni e i fantasmi del passato.

Il cast e la regia

Uno dei motivi per cui Marked Men è già considerato un fenomeno riguarda la scelta del cast, che strizza l’occhio ai fan delle serie più seguite degli ultimi anni. Chase Stokes, volto amatissimo di Outer Banks , veste i panni di Rule, mentre Sydney Taylor ( American Born Chinese ) interpreta Shaw con delicatezza e intensità.

Accanto a loro, Natalie Alyn Lind, Ella Balinska e Alexander Ludwig arricchiscono un ensemble giovane, ma di grande impatto.

La regia è firmata da Nick Cassavetes, già noto per Le pagine della nostra vita, e la sua impronta emotiva si sente. Cassavetes sa raccontare l’intimità, le cicatrici interiori, le relazioni complesse con uno sguardo che oscilla tra passione e malinconia.

È lo sguardo giusto per portare sullo schermo una storia che, pur partendo da una premessa semplice, parla di qualcosa di più grande: il bisogno di sentirsi accettati, amati, visti davvero. Tatuaggi, famiglia e perdite Uno degli aspetti più riusciti del romanzo, e del film, è l’approfondimento psicologico dei personaggi.

Rule ha perso il fratello gemello, e quella perdita ha segnato un solco profondo nella sua relazione con la famiglia. La madre, in particolare, lo accusa di non essere mai stato “abbastanza”, colpevole di esistere in modo troppo disallineato dalle aspettative borghesi.

Shaw, dal canto suo, è una ragazza che ha sempre compiaciuto gli altri: i suoi genitori, la società, il suo ex. Ma quando si avvicina a Rule, scopre per la prima volta cosa significa scegliere per sé stessa.

Il loro amore non è una favola a lieto fine, ma una battaglia: contro i pregiudizi, contro la paura di soffrire di nuovo, contro l’idea che ci sia un solo modo giusto per essere felici.

Dalla carta allo schermo: un fenomeno crossmediale

Il successo del film è già annunciato dai numeri sui social: TikTok è invaso da fan edit, reaction, anticipazioni, e video dedicati alla Tattoo Trilogy.

Rule è diventato l’ennesimo “book boyfriend” virale, amato per la sua rudezza che nasconde fragilità. E Shaw è l’eroina moderna: imperfetta, determinata, finalmente libera.

L’adattamento di Marked Men conferma il trend inarrestabile dei romance portati sullo schermo, ma con una marcia in più: qui, la componente estetica (tattoo, musica rock, ambienti urbani) si intreccia a un vero e proprio percorso di trasformazione, in cui anche l’amore richiede impegno e responsabilità.