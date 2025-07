Goldrake torna in Tv. 5 cose da sapere sul cartone animato

Goldrake torna in televisione, su Rai 2, quasi 50 anni dopo il suo esordio. L’annuncio è arrivato nel giorno della presentazione dei palinsesti della tv pubblica e la cosa non è passata inosservata, anzi, ha suscitato molto interesse. Il cartone animato giapponese è infatti stato il capostipite negli anni ’80 di tutta una serie di produzioni simili che fecero epoca.

Goldrake può quindi essere considerato tranquillamente molto più di un cartone animato, forse il capostipite di una nuova generazione di animazione ed intrattenimento per i bambini ed i ragazzi.

Le 5 cose da sapere si Goldrake

1 – La Storia di Goldrake in Tv

L’esordio di Goldrake in Italia avvenne il 4 aprile del 1978, con la prima puntata trasmessa su Rai 2. Il nome originario non era Goldrake ma “Atlas Ufo Robot. In realtà però in Giappone il cartone animato venne trasmesso tre anni prima e presto divenne un “cult”. Il successo clamoroso che ebbe in patria lo portò ben presto a superare i confini del Sol Levante, arrivando quindi anche in Italia. La puntata conclusiva venne trasmessa il 6 gennaio del 1980.

Goldrake ebbe risultati di ascolti da record dato che, con il passare delle puntate e degli anni, non divenne solo un fenomeno per bambini e ragazzi, ma conquistò anche il pubblico degli adulti al punto che venne messo in fasce televisive di primo piano.

2 – I Personaggi

Protagonista di Goldrake è Actarus, un giovane proveniente dal pianeta “Fleed” da parte delle truppe di Vega. Actarus viene trovato dal Dottor Procton, uno scienziato che lo manda a lavorare in una fattoria di un amico, Rigel, che ha una figlia, Venusia. Le truppe di Vega però lo hanno rintracciato sulla Terra dove comincerà la sua battaglia quotidiana con i mostri delle truppe nemiche.

Il Dottor Procton è uno scienziato esperto di spazio ed è il “Capo di ricerche Spaziali”. È lui a trovare Actarus e sarà lui a costruire i mezzi che aiuteranno Actarus ed il suo robot, Goldrake, a combattere le armate di Vega. Tra questi il Delfino Spaziale, la Trivella Spaziale, il Battiscafo Cosmico ed il Cosmo Spaziale, utilizzato solo nella puntata della battaglia finale nello spazio.

Alcor è il miglior amico di Goldrake e compagno nelle battaglie utilizzando il suo Disco Spaziale che ha costruito e tiene nel Centro di Ricerche del Dottor Procton. È il primo dei terrestri a scoprire il segreto della vita di Actaurs e ne resterà fidato amico ed alleato.

Venusia è il principale personaggio femminile del cartone animato; è figlia di Riegel, il contadino un po’ matto che ha come dipendente proprio Actarus. Venusia, inutile dirlo, si innamora presto di questo uomo misterioso anche se non viene ricambiata (ma non vi spoileriamo il finale…). Da giovane ragazza ingenua si trasforma in guerriera. È lei infatti ad utilizzare nelle battaglie il Delfino Spaziale

Re Vega è il principale “cattivo del cartone. È l’imperatore dell’esercito che ha distrutto e conquistato il pianeta Fleed e che ora attacca la Terra.

Hydargos è il primo Generale delle forze armate di Vega; è lui a scoprire che Actaurs e Goldrake si trovano sul nostro pianeta e sarà lui a coordinare gli attacchi con mostri diversi, ad ogni puntata.

Ci sono poi altre figure minori come Rigel (che vive con la speranza di fare amicizia con glialieni che arrivano dallo spazio), di cui abbiamo già parlato, o il figlio, il piccolo Mizar. Tra i cattivi invece va ricordato il generale Gandall, che vive in simbiosi con la moglie, Minos, che esce saltuariamente fuori dalla sua testa…

3 – Il disegnatore di Goldrake

Il creatore di Goldrake è Go Nagai, disegnatore giapponese che nel suo paese era famosissimo mentre in Italia ancora un mezzo sconosciuto. A soli 30 anni però diventa uno dei principali mangakisti nipponici proprio dando il via al filone dei robot spaziali. Dopo Goldrake infatti ne disegnò molti altri, su tutti Jeeg Robot d’acciaio. Ancora oggi è una delle figure di riferimento del mondo dei cartoon e dell’animazione giapponese.

4 – Il ritorno in Rai

Goldrake verrà trasmesso su Rai 2 a partire dal prossimo lunedì 8 settembre e sarà visibile anche sullo streaming della tv di Stato, attraverso Raiplay. Ovviamente si tratta di una versione restaurata nei disegni e nella produzione. La qualità quindi è assicurata con dettagli sempre più curati, sia video che audio, al passo con la tecnologia attuale.

5 – La sigla

Al successo di Goldrake contribuì anche la sigla che divenne una sorta di inno di una generazione di bambini e ragazzi. Il titolo della sigla è molto semplice: “UFO Robot”. Il testo della canzone (“Si trasforma in un razzo missile, con circuiti di mille valvole, tra le stelle sprinta e va…”) è di Luigi Albertelli con le musiche di Vince Tempera ed Ares Tavolazzi (oltre al coro dello stesso Vince Tempera. Pubblicato da Fonit Cetra divenne un disco di successo finendo anche nella hit parade italiana. Un successo che ancora adesso viene suonato nelle serate in locali e discoteche a tema anni ’80.

Il testo completo:

