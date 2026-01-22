Bridgerton 4: curiosità e nuove indiscrezioni sulla serie tv

La famiglia più chiacchierata dell’Inghilterra Regency sta per tornare. Dopo il successo travolgente delle prime tre stagioni, Bridgerton si prepara a incantare ancora una volta gli spettatori di tutto il mondo. La quarta stagione, attualmente in lavorazione, si concentra su Benedict Bridgerton e promette una storia d’amore che saprà sovvertire ogni convenzione.

Lui è il secondogenito dei Bridgerton, l’artista ribelle, l’anima inquieta che ha sempre sfidato i rigidi schemi sociali del suo tempo. In questa stagione, Benedict (interpretato da Luke Thompson) sarà al centro di un’appassionante love story ispirata al mito di Cenerentola.

Accanto a lui ci sarà Sophie Beckett, una giovane donna di umili origini, intrappolata in una vita di servitù dalla sua crudele matrigna. Durante un lussuoso ballo in maschera, Benedict verrà catturato dal suo fascino senza conoscerne la vera identità. Un incontro destinato a cambiare il destino di entrambi.

La serie sarà suddivisa in due parti, mossa ormai conclamata da parte di Netflix per quanto riguarda le serie di punta. La prima parte uscirà il 29 Gennaio i primi 4 episodi, mentre la seconda parte con gli ultimi 4 sarà disponibile a partire dal 26 febbraio 2026.

Qualche curiosità sulla serie:

Un debutto da record. La prima stagione di Bridgerton, uscita su Netflix a dicembre 2020, è stata una delle serie più viste nella storia della piattaforma, superando i 82 milioni di visualizzazioni nei primi 28 giorni.

Musica moderna in abiti Regency.n Anche se è ambientata nell’Inghilterra del 1800, Bridgerton usa nelle sue colonne sonore cover di canzoni pop moderne (come Thank U, Next di Ariana Grande e Girls Like You dei Maroon 5) suonate in stile quartetto d’archi. Un tocco anacronistico amatissimo dal pubblico.

Costumi da capogiro. Ogni stagione utilizza oltre 7.500 capi di abbigliamento tra abiti, cappelli, guanti e accessori. I costumi sono un mix di stile Regency autentico e interpretazioni fantasiose più moderne, per creare un’estetica vibrante e glamour.

Julia Quinn, l’autrice dei romanzi originali. La serie è ispirata alla saga letteraria della scrittrice americana Julia Quinn, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. I suoi romanzi sono diventati ancora più celebri grazie al successo della serie.

La scelta rivoluzionaria del casting. Bridgerton ha scelto un casting inclusivo senza badare al colore della pelle, ricreando un’Inghilterra Regency più diversificata e moderna. Un’idea voluta fortemente da Shonda Rhimes e Chris Van Dusen, i produttori della serie.

La regina Charlotte non è un’invenzione. Il personaggio della regina Charlotte, interpretata da Golda Rosheuvel, ha radici storiche reali: alcuni storici ritengono infatti che la vera regina Charlotte potesse avere ascendenze africane.

Il mistero di Lady Whistledown. Il personaggio di Lady Whistledown, la misteriosa voce narrante della società londinese, è doppiato da Julie Andrews (sì, proprio la leggendaria attrice di Mary Poppins e Tutti insieme appassionatamente).

Gli omaggi nascosti. Nelle scenografie e negli arredi delle case, si trovano omaggi nascosti alla cultura pop moderna, come piccoli riferimenti visivi a serie iconiche come Grey’s Anatomy (sempre prodotta da Shonda Rhimes).

Un fenomeno anche nella moda. Dopo l’uscita della serie, si è parlato di un vero e proprio “Bridgerton effect” sulla moda: corsetti, perle, abiti in stile impero e colori pastello sono tornati prepotentemente di tendenza nel fashion mondiale.

La stagione 4 sarà una sorpresa. È già stato annunciato che la quarta stagione seguirà nuove dinamiche rispetto ai romanzi originali. Anche se la serie si ispira ai libri, gli sceneggiatori non seguono sempre pedissequamente l’ordine o le trame.

Bridgerton 4: maschere, scandali e una Cenerentola moderna nella stagione più attesa

Le riprese della quarta stagione sono iniziate nel settembre 2024 negli studi di Shepperton, vicino a Londra, e proseguiranno fino alla primavera 2025.

Netflix ha confermato che la stagione sarà composta da otto episodi, con un debutto previsto nel corso del 2026.

Secondo le prime anticipazioni, Bridgerton 4 metterà in scena una moderna rivisitazione della fiaba di Cenerentola, raccontando non solo un amore proibito ma anche il desiderio di emancipazione personale. Sophie sarà infatti ben lontana dalla classica fanciulla in attesa di salvezza: sarà una protagonista forte, intelligente, capace di sfidare le regole del mondo che la imprigiona.

Jess Brownell, showrunner della serie, ha descritto questa stagione come “la più romantica, ma anche la più sovversiva”, sottolineando come i temi della differenza di classe e dell’identità personale saranno centrali nella narrazione.

Oltre a Luke Thompson nei panni di Benedict, torneranno gli amatissimi protagonisti delle stagioni precedenti: Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Simone Ashley (Kate Sharma), Luke Newton (Colin Bridgerton) e Nicola Coughlan (Penelope Featherington).

Tra i nuovi ingressi spiccano i nomi di Katie Leung, Michelle Mao e Isabella Wei, che interpreteranno rispettivamente la matrigna e le sorellastre di Sophie. Un’aggiunta che promette di regalare nuove rivalità, intrighi e tensioni nella società londinese.

Inoltre, la quarta stagione approfondirà anche il mondo “invisibile” della servitù, offrendo uno sguardo inedito sulle vite delle persone che lavorano dietro le quinte delle grandi famiglie nobiliari.

Con la sua miscela irresistibile di romanticismo, intrighi e atmosfere sontuose, Bridgerton 4 si preannuncia come una delle stagioni più emozionanti della serie.

Benedict, da sempre il personaggio più enigmatico e anticonvenzionale, guiderà una storia che parlerà di libertà, sogni infranti e coraggio. Un amore ostacolato non solo dalla società, ma anche dai dubbi interiori di chi non si sente mai davvero “all’altezza”.

E se nelle stagioni precedenti la questione era il matrimonio conveniente o il desiderio proibito, questa volta la posta in gioco sarà ancora più alta: la conquista di sé stessi.

Il ballo in maschera, immagine iconica di questa stagione, diventa il simbolo perfetto: un luogo dove ognuno può essere chi vuole, almeno per una notte.

Bridgerton 4 non sarà soltanto la storia di un amore impossibile. Sarà una riflessione, vestita di seta e diamanti, su chi siamo e su chi desideriamo essere.

In un’epoca in cui ogni gesto era scandagliato, giudicato, approvato o condannato, il coraggio di Benedict e Sophie nel seguire il cuore diventa il più rivoluzionario degli atti.

Aspettiamoci dunque una stagione fatta di passioni travolgenti, travestimenti rivelatori e colpi di scena… senza mai perdere quel tocco di audacia e ironia che ha reso Bridgerton una leggenda moderna.