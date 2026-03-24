10 film divertenti e non banali da vedere su Netflix

Non tutte le commedie sono uguali. Ce ne sono alcune costruite per strappare una risata immediata, e altre che riescono a fare qualcosa di più raro: divertire mentre raccontano il nostro tempo, le nostre contraddizioni, le nostre fragilità.

Negli ultimi anni, Netflix ha investito molto in questo tipo di cinema, portando sullo schermo storie capaci di unire leggerezza e complessità. Il risultato è una nuova generazione di film divertenti ma non superficiali, in cui l’ironia diventa uno strumento per osservare il mondo.

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Questi film dimostrano che la commedia, oggi, può ancora essere uno spazio creativo vitale. Non solo evasione, ma anche osservazione, critica, racconto. Ridiamo, sì. Ma nel frattempo riconosciamo qualcosa di noi. Ed è forse proprio questo il segreto delle commedie migliori: farci sorridere mentre ci costringono a guardare più da vicino la realtà.

“Hit Man – Killer per caso” di Richard Linklater

Una delle commedie più brillanti e stratificate degli ultimi anni. Il protagonista è un professore universitario che collabora con la polizia fingendosi un sicario, assumendo ogni volta un’identità diversa. Il gioco si complica quando una delle sue “missioni” diventa personale. Linklater costruisce un film elegante, pieno di dialoghi vivaci e riflessioni sottili sul concetto di identità. Si ride, ma ci si interroga anche su quanto siamo davvero noi stessi.

“No Hard Feelings” di Gene Stupnitsky

Con Jennifer Lawrence in stato di grazia, questa commedia parte da una premessa volutamente provocatoria per raccontare qualcosa di molto più universale: il senso di inadeguatezza, il passaggio all’età adulta, la difficoltà di crescere davvero. Il film alterna momenti esilaranti a una malinconia inattesa, dimostrando che la comicità può convivere con una profonda umanità.

“They Cloned Tyrone” di Juel Taylor

Una commedia che sorprende fin dal tono. Tra fantascienza, mistero e satira sociale, il film racconta la scoperta di una cospirazione nel cuore di un quartiere apparentemente ordinario. L’ironia qui diventa uno strumento politico, capace di mettere in discussione stereotipi e dinamiche di potere. È divertente, ma anche inquietante, e proprio per questo resta.

“You People” di Kenya Barris

Una commedia sulle relazioni e sulle differenze culturali che evita, almeno in parte, la banalità. Il film mette in scena l’incontro tra due famiglie molto diverse, tra tensioni, incomprensioni e tentativi goffi di dialogo. Il risultato è un racconto ironico ma anche molto attuale su come oggi si affrontano temi come identità, appartenenza e convivenz

“Glass Onion – Knives Out” di Rian Johnson

Non è solo un giallo, ma una vera e propria commedia sofisticata travestita da mystery. Con una scrittura brillante e un ritmo impeccabile, il film prende di mira il mondo dei privilegiati, smontandone le dinamiche con ironia tagliente. Ogni personaggio è una caricatura lucida del presente, e proprio per questo il divertimento si accompagna a una critica sociale molto precis

“Murder Mystery 2” di Jeremy Garelick

Una commedia più leggera, ma comunque efficace. Adam Sandler e Jennifer Aniston costruiscono un duo credibile proprio perché imperfetto. Il film gioca con i cliché del giallo internazionale, senza prendersi troppo sul serio, ma riuscendo comunque a intrattenere con ritmo e spontaneità.

“The Wonderful Story of Henry Sugar” di Wes Anderson

Un piccolo gioiello visivo e narrativo. Anderson trasforma il racconto di Roald Dahl in un’esperienza stilistica unica, dove la comicità è sottile, quasi nascosta. Non è un film che fa ridere a voce alta, ma uno che diverte con intelligenza, giocando con la forma e con il linguaggio.

“Do Revenge” di Jennifer Kaytin Robinson

Una dark comedy che rilegge il teen movie in chiave contemporanea. Tra vendette, tradimenti e giochi di potere, il film costruisce un universo estetico curatissimo, dove nulla è davvero innocente. Divertente, ma anche sorprendentemente lucido nel raccontare le dinamiche sociali e digitali delle nuove generazion

“The Out-Laws – Suoceri fuorilegge” di Tyler Spindel

Una commedia che parte da una situazione familiare per trasformarla in un’avventura surreale. Il tono è volutamente sopra le righe, ma il film funziona proprio grazie alla sua capacità di non prendersi troppo sul serio. Dietro l’assurdità, resta però una riflessione leggera ma sincera sui legami familiari.

“Old Dads” di Bill Burr

Una commedia generazionale che affronta il tema del cambiamento con ironia e un pizzico di provocazione. Il protagonista si confronta con un mondo che non riconosce più, tra nuove regole sociali e nuove sensibilità. Il film riesce a essere divertente senza risultare superficiale, proprio perché non ha paura di essere scomodo.