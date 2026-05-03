Ti insegnerò a volare di Vecchioni: l’inno alla forza di volontà di Alex Zanardi

Ti insegnerò a volare di Roberto Vecchioni non è solo una canzone, ma è il manifesto alla forza di volontà che tutti dovremmo condividere e fare nostro. Un canto poetico dedicato ad un uomo, Alex Zanardi, che ha intrapreso l’ennesimo viaggio, quello più difficile e misterioso, quello che porta oltre la vita.

Questa canzone-poesia è diventata il simbolo della capacità di reagire, un testo che tutti dovremmo imparare a memoria e fare nostro per affrontare a testa alta anche i peggiori torti che la vita purtroppo riesce a fare.

I versi di Vecchioni non celebrano le gesta di un campione, ma sono il racconto della grande forza di volontà di uno sportivo che malgrado il grave danno subito, la perdita delle gambe, non molla, reagisce e affronta la vita guardandola in faccia senza nessun timore, senza piangersi addosso, diventando di nuovo protagonista di successi che nessuno immaginava.

Il più grande dei suoi risultati l’esser diventato un esempio non solo per chi pratica lo sport, ma per tutti coloro che tutti i giorni appena svegli affrontano la competizione in assoluto più difficile la vita.

Ti insegnerò a volare è la canzone di apertura dell’album L’infinito (2018), ma rappresenta un vero e proprio miracolo discografico. Il brano segna infatti il ritorno al microfono di Francesco Guccini, che si era ufficialmente ritirato dalle scene musicali anni prima, dichiarando che non avrebbe più inciso dischi.

Lo stesso Roberto Vecchioni ha raccontato che la canzone è nata specificamente con l’idea di un duetto. Per convincere l’amico di sempre, Vecchioni si è recato personalmente a Pavana, nella casa di Guccini.

Dopo aver ascoltato l’intero album e, in particolare, il brano dedicato a Zanardi, il “Maestrone” provò commozione e accettò di rompere il silenzio. È stata la prima volta in assoluto che i due giganti della canzone d’autore decisero d’incidere un brano insieme, unendo due stili e due voci che hanno fatto la storia della cultura italiana.

Leggiamo le parole di questa meravigliosa canzone di Roberto Vecchioni per scoprirne il profondo significato.

Ti insegnerò a volare di Roberto Vecchioni

La stanza ad Indianapolis

È buia ma ricordo

Ricordo il tuono e il pubblico

E un universo sordo

Poi che mi vien da ridere

E faccio per alzarmi

Che oggi devo correre

E sto facendo tardi

Poi che mi guardo e vedo ma

Ci son le stelle fuori

E un mare di colori



E se non potrò correre

E nemmeno camminare

Imparerò a volare

Imparerò a volare



Se partirai per Itaca

Ti aspetta un lungo viaggio

E un mare che ti spazza via

I remi del coraggio

La vela che si strappa e il cielo

In tutto il suo furore

Però per navigare solo

Ragazzo, basta il cuore

Qui si tratta di vivere

Non d'arrivare primo

E al diavolo il destino



E se non potrai correre

E nemmeno camminare

Ti insegnerò a volare

Ti insegnerò a volare



Mica si dice inverno se

Vien giù quel po' di neve

Mica finisce il giorno se

Di notte il sogno è breve

Questa vita è una donna che

Ti ama come sei

Questa vita è un amore che

Non ti tradisce mai

Questo venire al mondo è stato

Un gran colpo di culo

Pensa se non nascevi



E se non potrai correre

E nemmeno camminare

Ti insegnerò a volare

Ti insegnerò a volare



Mica sono le stelle a farlo

E i santi men che meno

Te lo fai tu il destino

E se non potrai correre

E nemmeno camminare

Ti insegnerò a volare

Ti insegnerò a volare



Fonte: LyricFind

Tocca agli umani riscrivere le leggi del destino

Il messaggio che pulsa tra le righe di Ti insegnerò a volare è un invito alla metamorfosi. Roberto Vecchioni non scrive per giudicare la fragilità, ma per illuminare la capacità dell’essere umano di fiorire anche quando il terreno si fa arido. Il tema centrale è la scoperta di una libertà interiore che non dipende dalla perfezione del corpo, ma dalla vastità dello sguardo.

Alex Zanardi, in questo racconto in musica, diventa il simbolo dell’uomo che impara a dialogare con la propria ombra. Non è un supereroe, ma un esploratore che, avendo perso la mappa del mondo conosciuto, ne disegna una nuova.

La canzone esplora la bellezza del ricominciare: se la vita chiude un sentiero, non lo fa per fermarci, ma per spingerci a cercare un’altitudine diversa. Il “volo” è dunque la conquista di chi smette di lottare contro ciò che non può cambiare e inizia a costruire con ciò che ha. È l’affermazione che la nostra essenza non risiede nel movimento delle gambe, ma nell’ostinazione del nostro desiderio.

Per questo questa canzone-poesia è una lezione per tutti noi, quando ci fermiamo piangendosi addosso di fronte alla prima difficoltà. È un inno a reagire, a credere che i miracoli possono nascere solo dentro di noi, anche quando tutto sembra indirizzare al peggio.

La vita è piena d’insidie, forse proprio per questo è bella. Sarebbe sbagliato definirla un campo di battaglia, piuttosto una pista sportiva dove dimostrare di saper “volare” anche se non si arriva primi. È quella capacità d’immaginare il volo il vero successo che ciascuno di noi può ottenere, trasformando la vita dal peggiore dei mali, alla più bella delle esperienze.

La vita è un miracolo, per questo va rispettata. E se ci accade qualcosa bisogna pensare che quel miracolo merita la nostra reazione. Quel dono che abbiamo avuto nascendo, va rispettato, anche se all’apparenza può sembrare meno fortunato rispetto a quello ottenuto da altri.

Quando la vita smette di essere un peso e diventa un’ala

La canzone non è un racconto di ciò che manca, ma un inventario di ciò che resta. Il messaggio centrale è che la vita non è un campo di battaglia dove si vince o si perde, ma una pista dove il vero successo non è il podio, ma la capacità di immaginare il volo.

Roberto Vecchioni ci invita a rispettare il miracolo dell’esistenza, ricordandoci che ogni reazione al dolore è un atto di devozione verso il dono che abbiamo ricevuto nascendo.

Il risveglio e la sospensione del tempo

La prima strofa non è solo un resoconto clinico. Il riferimento a Indianapolis è un ancoraggio psichico: per un pilota, Indianapolis è l’ordine, la velocità, il controllo. Il “tuono” e l’ “universo sordo” descrivono lo scontro tra la potenza della macchina e il silenzio assoluto della perdita di conoscenza.

La risata citata non è euforia, è una reazione filosofica: è il momento in cui l’uomo capisce che la sua vecchia identità (quella che “deve correre”) è morta, e ne nasce una nuova.

Le “stelle” e il “mare di colori” indicano un cambio di prospettiva: se prima l’orizzonte era l’asfalto, ora è l’infinito. Zanardi non guarda più in basso verso le proprie gambe, ma in alto verso l’universo.

Il dialogo con Kavafis: Itaca come destino interiore

L’inserimento di Costantinos Kavafis non è un semplice omaggio accademico. Nella poesia originale, Itaca è il pretesto per il viaggio:

“Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei non ti saresti messo in via”.

Vecchioni riprende questo concetto e lo estremizza:

I remi e le vele rappresentano gli strumenti umani (la forza fisica, la fortuna, la tecnologia). La vita può toglierli, ma il “viaggio” non si ferma perché il mare non si naviga con i muscoli, ma con il desiderio.

Nella canzone emerge la figura dell’eroe senza meta. Come in Kavafis, arrivare a “Itaca” (guarire, vincere l’oro olimpico) è secondario. La vittoria è la “dignità” di restare al timone.

Il messaggio profondo è che l’eroe moderno non è chi trionfa, ma chi, pur naufrago, continua a sentirsi un navigatore. Zanardi non “corre” verso un arrivo, ma “abita” il suo viaggio con una saggezza che solo la tempesta può dare.

L’etica della responsabilità e l’amore “nonostante”

La parte finale del testo è un trattato di umanesimo radicale. Quando Vecchioni e Guccini cantano che la vita è una donna che “ti ama come sei”, compiono un ribaltamento totale.

Spesso pensiamo che la vita ci tradisca con la sfortuna; i cantautori invece dicono che la vita è fedele, siamo noi a tradirla se smettiamo di amarla quando diventa difficile.

Il “colpo di culo” citato nel testo è un’espressione dissacrante che serve a smitizzare la tragedia: esistere è un evento talmente improbabile e grandioso che qualsiasi menomazione, al confronto, appare minuscola.

Il verso “Te lo fai tu il destino” è la risposta finale a ogni forma di rassegnazione. È la rivendicazione della capacità umana di dare un senso al caos.

Se il vento dell’incidente è fuori dal nostro controllo, l’angolo delle ali, ovvero la nostra reazione, resta una responsabilità nostra. Non è un miracolo dei santi, è un’opera d’arte della volontà umana.

Come suggerisce il soffio di Costantino Kavafis, non dobbiamo augurarci che il viaggio sia breve, ma che la strada sia lunga, perché è proprio in quella lunghezza che impariamo finalmente a volare.

Il volo come forma di coscienza

C’è un punto, nell’esperienza umana, in cui la realtà smette di coincidere con le aspettative che avevamo costruito su di essa. Non è un momento necessariamente drammatico, ma è sempre decisivo: è il passaggio in cui l’identità, così come la conoscevamo, si incrina e chiede di essere ripensata.

È in questo spazio che Ti insegnerò a volare trova la sua verità più profonda.

La vicenda di Zanardi non viene raccontata come un’eccezione eroica, ma come una possibilità umana radicale: quella di riformulare il proprio rapporto con il limite.

Il “volo” evocato da Vecchioni non appartiene alla dimensione dell’impresa, ma a quella della coscienza. Non riguarda ciò che si riesce a fare, ma il modo in cui si abita ciò che accade. In questo senso, la perdita non è semplicemente una sottrazione, ma una frattura che rende visibile qualcosa che prima restava implicito: la libertà di attribuire significato alla propria esperienza.

La canzone costruisce così una visione in cui il destino non è una traiettoria già definita, ma una forma che prende corpo attraverso l’interpretazione. Non si tratta di controllo, né di ottimismo, ma di una responsabilità più sottile: quella di restare presenti, di non delegare ad altro, al caso, alla sfortuna, al passato, il compito di definire ciò che siamo.

In questa prospettiva, il viaggio non coincide con il raggiungimento di una meta, ma con la qualità dello sguardo che lo attraversa. È qui che il richiamo a Itaca acquista una densità ulteriore: non come simbolo del percorso, ma come esercizio di consapevolezza. Ciò che conta non è arrivare, ma il modo in cui si continua a stare dentro il movimento, anche quando le coordinate abituali vengono meno.

Il volo, allora, non è un’evasione dalla realtà, ma una sua intensificazione. È la capacità di abitare il limite senza ridurlo a definizione, di trasformarlo in una soglia da cui osservare il mondo in modo diverso.

È in questo passaggio che la canzone smette di essere racconto e diventa esperienza condivisa: non perché offra una soluzione, ma perché restituisce una possibilità. Quella di continuare a costruire senso anche quando la forma della vita cambia, e di riconoscere, in questa costruzione, una delle espressioni più alte dell’essere umani.