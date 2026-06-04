“The Vampire Lestat”- il vampiro più famoso della letteratura torna sullo schermo e cambia volto alla saga di Anne Rice

Quando Anne Rice pubblicò The vampire Lestat, dopo Intervista col vampiro nel 1976, probabilmente non immaginava che quel malinconico racconto di immortalità sarebbe diventato uno dei fenomeni più influenti della narrativa fantastica moderna. Eppure, quasi cinquant’anni dopo, Louis, Lestat e gli altri protagonisti delle Cronache dei Vampiri continuano a esercitare un fascino irresistibile su lettori e spettatori. La…

Quando Anne Rice pubblicò The vampire Lestat, dopo Intervista col vampiro nel 1976, probabilmente non immaginava che quel malinconico racconto di immortalità sarebbe diventato uno dei fenomeni più influenti della narrativa fantastica moderna. Eppure, quasi cinquant’anni dopo, Louis, Lestat e gli altri protagonisti delle Cronache dei Vampiri continuano a esercitare un fascino irresistibile su lettori e spettatori.

La serie televisiva nata dai romanzi della scrittrice americana ha saputo riportare in vita quell’universo gotico, sensuale e tormentato che aveva già conquistato milioni di persone attraverso i libri e il celebre film del 1994 con Tom Cruise e Brad Pitt. Adesso però la storia si prepara a compiere una svolta importante: la terza stagione non si chiamerà più Interview with the Vampire, ma The Vampire Lestat. Una scelta che non è soltanto un cambio di titolo, ma rappresenta un vero e proprio passaggio di testimone narrativo.

The Vampire Lestat: dal libro allo schermo

“Scelti dalle tenebre”: il romanzo che trasformò Lestat in una leggenda

Pubblicato in Italia con il titolo Scelti dalle tenebre, il romanzo corrisponde all’originale The Vampire Lestat, secondo volume delle Cronache dei Vampiri.

Se in Intervista col vampiro il personaggio appariva principalmente attraverso gli occhi di Louis, qui Anne Rice compie un’operazione narrativa sorprendente: consegna la parola direttamente a Lestat de Lioncourt.

Il vampiro aristocratico, affascinante, provocatorio e spesso insopportabile decide di raccontare la propria versione dei fatti. Ne emerge una figura molto più complessa rispetto a quella conosciuta nel primo romanzo. Lestat non è soltanto un predatore immortale, ma un uomo che attraversa i secoli inseguendo bellezza, conoscenza, amore e potere.

La sua storia si muove tra la Francia del Settecento, l’Italia, l’Egitto e il Nuovo Mondo, intrecciando vicende storiche, leggende antiche e riflessioni sulla natura stessa dell’immortalità.

Anne Rice utilizza il vampiro non come semplice mostro, ma come strumento per interrogarsi sul tempo, sulla fede, sul desiderio e sulla solitudine. È proprio in questo romanzo che Lestat smette definitivamente di essere un antagonista e diventa il cuore pulsante dell’intera saga.

Perché Lestat è diventato un’icona della letteratura gotica

Prima di Anne Rice, il vampiro era spesso una creatura misteriosa osservata dall’esterno. Con Lestat cambia tutto.

Ironico, teatrale, narcisista e profondamente umano, il personaggio anticipa molti degli antieroi che avrebbero popolato la narrativa e le serie televisive dei decenni successivi. Non vuole nascondersi nelle ombre, ma vuole essere visto.

Ama la musica, il lusso, il palcoscenico e la provocazione. È un vampiro che desidera vivere intensamente ogni epoca che attraversa. Proprio questa vitalità lo distingue da Louis, molto più introspettivo e tormentato.

Non sorprende quindi che, dopo due stagioni dedicate prevalentemente alla prospettiva di Louis, gli autori abbiano deciso di costruire una stagione interamente incentrata sul personaggio più magnetico della saga.

La serie cambia titolo e segue il romanzo di Anne Rice

AMC ha confermato che la terza stagione porterà ufficialmente il titolo The Vampire Lestat, abbandonando quello di Interview with the Vampire. La scelta segue fedelmente il percorso letterario immaginato da Anne Rice e prepara l’adattamento del secondo romanzo della serie.

La nuova stagione vedrà ancora protagonista Sam Reid, la cui interpretazione di Lestat è stata accolta con entusiasmo sia dai lettori storici sia da chi ha scoperto il personaggio attraverso la serie televisiva.

Secondo le anticipazioni diffuse da AMC, il racconto seguirà Lestat dopo gli eventi delle prime due stagioni. Il vampiro, infastidito dal modo in cui è stato rappresentato nel libro-intervista diventato un bestseller, decide di raccontare la propria verità nel modo più spettacolare possibile: trasformandosi in una rockstar internazionale.

Si tratta di uno degli aspetti più celebri del romanzo di Anne Rice e probabilmente anche uno dei più originali dell’intera letteratura vampiresca.

Un vampiro rockstar tra musica, fama e immortalità

La terza stagione sembra destinata a cambiare radicalmente atmosfera.

Se le prime due erano caratterizzate da un tono gotico, malinconico e romantico, The Vampire Lestat abbraccia una dimensione più spettacolare e musicale. Lestat diventa una celebrità globale, sale sui palchi, si espone pubblicamente e sfida il mondo intero a confrontarsi con la sua esistenza.

La musica avrà un ruolo centrale nella narrazione e lo stesso Sam Reid interpreterà diversi brani originali composti per la serie. Gli autori hanno descritto questa nuova fase come un viaggio tra trauma, memoria e desiderio, filtrato attraverso l’ego smisurato del suo protagonista.

Accanto ai personaggi già conosciuti torneranno Louis, Armand e Daniel Molloy, ma compariranno anche figure fondamentali delle Cronache dei Vampiri, tra cui Gabrielle, la madre di Lestat, e Akasha, destinata a diventare uno dei personaggi più importanti dell’intero universo narrativo creato da Anne Rice.

Perché questa stagione potrebbe essere la più importante della saga

Tra tutti i libri delle Cronache dei Vampiri, The Vampire Lestat è probabilmente quello che ha definito in maniera definitiva l’identità dell’opera di Anne Rice.

Qui il vampiro smette di essere una creatura relegata ai castelli e ai cimiteri e diventa una figura moderna, capace di attraversare la cultura pop senza perdere il proprio fascino oscuro.

La serie televisiva sembra voler seguire la stessa strada. Non più soltanto una storia d’amore tossica e immortale tra Louis e Lestat, ma un racconto sul bisogno di essere ascoltati, ricordati e compresi.

Perché dietro l’arroganza, le provocazioni e l’egocentrismo di Lestat si nasconde una domanda molto umana: come si sopravvive al passare dei secoli senza perdere se stessi?

È forse questo il motivo per cui il personaggio continua a conquistare nuove generazioni di lettori e spettatori. Nonostante i suoi poteri soprannaturali, Lestat rimane profondamente umano nelle sue paure, nei suoi desideri e nelle sue contraddizioni.

Con The Vampire Lestat, Anne Rice torna dunque ancora una volta sullo schermo. E questa volta il vampiro più celebre della sua immaginazione non è disposto a restare nell’ombra. Vuole il centro del palco, le luci accese e un pubblico pronto ad ascoltare finalmente la sua versione della storia.