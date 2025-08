Serie tv da vedere per ingannare l’attesa della seconda parte di Mercoledì 2

Dal 6 agosto, Mercoledì Addams è tornata a far parlare di sé: trecce nere, sguardo imperturbabile, battute al vetriolo e un talento innato per ficcarsi nei guai. Se sei in cerca di serie tv da vedere per ingannare l’attesa, sei nel posto giusto.

La prima parte di Mercoledì 2 ha riportato il pubblico nella sinistra eleganza della Nevermore Academy, tra misteri irrisolti, alleanze inattese e un’estetica gotica che ormai è diventata un marchio di fabbrica.

In attesa di Mercoledì 2, scopri altre serie tv che possono arricchire la tua esperienza e farti passare il tempo.

Ma proprio quando l’intreccio si fa più serrato… Netflix decide di fermare il gioco. La seconda parte arriverà soltanto il 3 settembre, e fino ad allora i fan dovranno resistere a colpi di teorie, meme e rewatch compulsivi.

Perché, ammettiamolo: non basta un mese per colmare la nostalgia di un personaggio come Mercoledì, capace di condensare in un solo sguardo sarcasmo, intelligenza e un’ironia così tagliente da sembrare un’arma.

Nell’attesa del gran finale, abbiamo selezionato una lista di serie tv che condividono con Mercoledì il fascino delle atmosfere gotiche, il mistero, il lato oscuro dell’adolescenza e protagonisti indimenticabili. Perfette per riempire i giorni fino alla prossima, attesissima, puntata.

Serie Tv perfette da vedere se ti è piaciuta Mercoledì

L’attesa della seconda parte di Mercoledì 2 può essere l’occasione per esplorare nuovi mondi narrativi, popolati da streghe ribelli, detective adolescenti e creature che sfidano le regole. Che tu scelga la magia di Sabrina, l’oscurità di Hemlock Grove o il brivido di The Society, una cosa è certa: a settembre, quando Mercoledì tornerà sullo schermo, sarai già allenata a muoverti con disinvoltura tra misteri e ombre.

Le terrificanti avventure di Sabrina – Netflix

Dimentica la Sabrina bionda e sorridente degli anni ’90. Qui la giovane strega, a metà strada tra due mondi, affronta scelte oscure, rituali inquietanti e amori complicati. Una serie che mescola horror, teen drama e occulto, con un’estetica che potrebbe tranquillamente essere firmata dalla famiglia Addams.

Il figlio bastardo e il diavolo stesso (The Bastard Son & The Devil Himself) – Netflix

Nathan Byrne scopre di essere figlio di una delle streghe più temute al mondo. Mentre cerca di capire chi è davvero, viene trascinato in un intrigo di magia, lotte di potere e legami impossibili. Un racconto cupo e avvincente che piacerà a chi ama i protagonisti tormentati.

Gli irregolari di Baker Street (The Irregulars) – Netflix

Nella Londra vittoriana, un gruppo di ragazzi con un talento speciale per i guai aiuta Watson e Holmes a risolvere crimini… decisamente fuori dall’ordinario. Perfetta per chi vuole un mix di mistero, azione e soprannaturale con un tocco vintage.

Legacies – Prime video

In una scuola esclusiva per vampiri, licantropi e streghe, giovani talenti imparano a controllare i loro poteri e affrontare minacce sempre più grandi. Spin-off di The Vampire Diaries e The Originals , è il perfetto compromesso tra fantasy e drama adolescenziale.

The Society – Netflix

Un giorno, un gruppo di adolescenti torna da una gita scolastica e scopre che la loro città è identica… ma deserta dagli adulti. Tra alleanze, tradimenti e misteri irrisolti, dovranno costruire un nuovo ordine sociale. Meno magia, più tensione psicologica, ma lo stesso spirito da sopravvivenza.

The Innocents – Netflix

Due adolescenti fuggono insieme, ma uno di loro nasconde un potere che cambia ogni cosa: la capacità di trasformarsi in altre persone. Tra paesaggi nordici e atmosfere sospese, un racconto di identità e metamorfosi.

Una serie di sfortunati eventi (A Series of Unfortunate Events) – Netflix

Tre fratelli orfani si ritrovano nelle mani del crudele Conte Olaf, interpretato da un irriconoscibile Neil Patrick Harris. Grottesco, surreale e perfetto per chi ama le storie in cui il cattivo ruba la scena.

Hemlock Grove – Netflix

In una cittadina apparentemente tranquilla, antichi rancori, licantropi e segreti scientifici si intrecciano in un horror gotico e sensuale. Ideale per chi cerca un tocco più adulto e inquietante rispetto a Mercoledì.