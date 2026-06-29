Serie tv in uscita a Luglio 2026

Per quanto riguarda il vasto panorama delle serie tv, Luglio 2026 porta con sé grandi ritorni, nuovi adattamenti letterari, commedie, fantascienza e drammi destinati a diventare protagonisti delle conversazioni estive.

Serie tv: Le novità più attese di Luglio 2026

“Elle” – Dal 1° luglio su Prime Video

Dopo il successo cinematografico de La rivincita delle bionde, arriva il prequel dedicato a Elle Woods. La serie racconta gli anni del liceo della futura avvocatessa più famosa del cinema, mostrando come abbia costruito quella determinazione e quell’ottimismo che l’hanno resa un’icona della cultura pop.

Per chi ha amato il film originale, rappresenta l’occasione di riscoprire il personaggio da una prospettiva completamente nuova.



“Survival of the Thickest” – Stagione 3 – Dal 2 luglio su Netflix

La commedia con Michelle Buteau torna con la sua terza e ultima stagione.

Tra relazioni sentimentali, crescita personale e nuove sfide professionali, la protagonista affronta un nuovo capitolo della propria vita senza rinunciare all’ironia che ha reso la serie uno dei titoli più apprezzati del catalogo Netflix.

“Silo” – Stagione 3 – Dal 3 luglio su Apple TV+

Una delle migliori serie di fantascienza degli ultimi anni continua il suo viaggio.

Dopo aver ampliato il mondo sotterraneo costruito nelle prime due stagioni, i nuovi episodi promettono di rispondere ad alcuni dei grandi interrogativi rimasti aperti e di introdurre nuove minacce. Rebecca Ferguson torna nei panni di Juliette Nichols in una stagione che si preannuncia ancora più ambiziosa.



“Trying” – Stagione 5 – Dall’8 luglio su Apple TV+

La commedia britannica torna con un nuovo capitolo dedicato alla famiglia formata da Nikki e Jason.

Con il suo equilibrio tra umorismo e momenti emozionanti, Trying continua a raccontare la quotidianità di due genitori alle prese con le sfide della crescita dei figli e con le inevitabili trasformazioni della vita adulta.



“La casa nella prateria” – Dal 9 luglio su Netflix

Uno dei classici più amati della televisione torna in una nuova versione.

Netflix propone una rilettura contemporanea dell’opera di Laura Ingalls Wilder, mantenendo l’ambientazione storica ma con uno sguardo più moderno sui personaggi e sulle dinamiche familiari. È uno degli adattamenti più attesi dell’anno, destinato a incuriosire sia chi è cresciuto con la serie originale sia una nuova generazione di spettatori.

“Ride or Die” – Dal 15 luglio su Prime Video

Azione, inseguimenti e humor si incontrano in questa nuova serie che segue due protagonisti coinvolti in una fuga sempre più pericolosa.

Tra colpi di scena e situazioni imprevedibili, Ride or Die punta a conquistare gli appassionati dell’action comedy con un ritmo serrato e una coppia di personaggi costretti a fidarsi l’uno dell’altra.

“Lucky” – Dal 15 luglio su Apple TV+

Basata sull’omonimo bestseller di Marissa Stapley, Lucky racconta la storia di una donna costretta a confrontarsi con il proprio passato criminale quando la vita che aveva costruito con fatica rischia improvvisamente di crollare.

Tra thriller e dramma, la serie promette suspense, emozioni e un cast di primo piano.

“Star Trek: Strange New Worlds” – Stagione 4 – Dal 23 luglio su Paramount+

L’universo di Star Trek continua ad espandersi con una nuova stagione dedicata all’equipaggio della USS Enterprise guidata dal capitano Christopher Pike.

Nuove missioni, esplorazioni spaziali e dilemmi morali accompagneranno uno dei capitoli più apprezzati del franchise moderno.

Un luglio ricco di ritorni e nuove scommesse

Il calendario di luglio 2026 dimostra quanto le piattaforme streaming continuino a puntare su offerte molto diverse tra loro. Dai grandi ritorni come Silo e Trying agli adattamenti come La casa nella prateriaed Elle, passando per nuove produzioni originali come Lucky e Ride or Die, le occasioni per trovare la prossima serie da seguire non mancano.

Che preferiate la fantascienza, il dramma, la commedia o le storie tratte da romanzi di successo, questo luglio offre un catalogo capace di accompagnare tutta l’estate con una nuova serie da iniziare.