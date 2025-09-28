Serie tv da vedere in uscita a Ottobre 2025

Ogni autunno è tempo di ripartenze: le piattaforme streaming e le reti televisive inaugurano nuove stagioni, lanciano serie attese e riservano sorprese per il binge watching. Questo ottobre, le nuove serie tv promettono emozioni uniche.

Ottobre 2025 non fa eccezione. Dopo un’estate di cliffhanger e teaser, è il momento di scoprire cosa guarderemo nei prossimi giorni. Dalle atmosfere oscure del true crime italiano a reboot animati, passando per thriller internazionali, il panorama seriale di ottobre si profila ricco di generi diversi: per chi cerca tensione, originalità o anche un pizzico di nostalgia, ci sono titoli da segnare subito, specialmente tra le nuove serie tv in arrivo.

Le serie tv che vedremo a Ottobre 2025

Ottobre 2025 emerge come un mese particolarmente ricco per chi ama le serie TV: dalle produzioni italiane che raccontano il male e la memoria (Il mostro di Firenze), ai ritorni americani consolidati, passando per reboot animati per tutte le età e adattamenti audaci di franchise iconici come Splinter Cell. Non perdere le nuove serie tv!

Il mostro di Firenze (Netflix)

Una delle novità più discusse è The Monster of Florence, una serie italiana in formato limited che arriva su Netflix il 22 ottobre 2025. Basata sul celebre caso di cronaca nera italiana, racconta gli omicidi avvenuti nella provincia fiorentina tra gli anni ’60 e ’80.

Con la regia di Stefano Sollima e co‑creazione di Leonardo Fasoli, lo show promette un approccio realistico, mescolando ricostruzione giudiziaria, cronaca vera e riflessione sul senso del male.

Winx Club: The Magic Is Back (Rai 2 – Netflix)

Per chi ha voglia di fantasy leggero, arriva Winx Club: The Magic Is Back, reboot animato della celebre saga. Il 2 ottobre 2025 la serie debutta su Rai 2 in Italia e su Netflix nei territori internazionali.

È una rivisitazione in CGI del mito delle fate: Bloom scopre i suoi poteri e si unirà al gruppo delle Winx per combattere forze oscure. Nostalgia e innovazione si mescolano, con grafica contemporanea e una sensibilità più moderna.

Boots (Netflix)

Arriva il 9 ottobre una serie dramedy intitolata Boots. Ambientata negli anni ’90, tratta temi di identità, amicizia, socialità e conflittualità personale.

È la storia del ragazzo Cameron Cope, arruolato nei marines in un periodo in cui essere gay nell’esercito era ancora illegale. Le sfide interiori, le relazioni e la ricerca di sé sono centrali in questa serie che mescola commedia e dramma con sensibilità.

Splinter Cell: Deathwatch (Netflix)

Per gli amanti dell’azione e del videogioco adattato in serie, ottobre porta Splinter Cell: Deathwatch. Un adattamento animato di alto profilo della saga videoludica, che trasformerà le missioni clandestine, l’infiltrazione e la tensione spionistica in un’esperienza visiva.

È atteso per la metà del mese su Netflix.

Non mancano i ritorni classici

Le serie Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. tornano il 1° ottobre, inaugurando la stagione 2025–2026 del franchise “One Chicago”.

Monster: The Ed Gein Story (Netflix)

Tra i tanti titoli horror, Netflix presenta “Monster: The Ed Gein Story”, basato sull’omonimo racconto criminale. Fa parte della linea “Monster” di Ryan Murphy, che si dedica a fenomeni reali e oscuri, reinterpretati in chiave seriale.

Questo prossimo capitolo esplora la figura inquietante di Ed Gein, famoso per i suoi crimini nel Wisconsin, e le ripercussioni simboliche delle sue azioni nella cultura horror.

Altri titoli da tenere d’occhio

The Woman in Cabin 10: un thriller psicologico di stampo claustrofobico, ambientato su una nave da crociera, con protagonista una giornalista che scopre che nella cabina 10 qualcosa di terribile è accaduto.

Disney +

Wizards Beyond Waverly Place: la seconda stagione farà il suo debutto l’8 ottobre 2025 su Disney+

LEGO Frozen: Operations Puffins. Una nuova serie ambientata nell’universo Frozen sarà disponibile a partire dal 24 ottobre su Disney+

Star Wars: Visions Volume 3: La terza stagione dell’antologia animata torna il 29 ottobre 2025 su Disney+ con nuove storie e alcuni spin‑off annunciati.

Fate (La suerte), una serie spagnola sul mondo del toreo sarà disponibile dall’8 ottobre su Disney +

Apple Tv +

Knife Edge: Chasing Michelin Stars: Una docuserie in 8 episodi sul mondo della ristorazione e dei critici Michelin, con riprese anche in Italia, in arrivo il 10 ottobre su Apple TV+

The Lost Bus: Un film inedito di Apple TV+ uscirà il 3 ottobre.

Slow Horses (stagione 5) continuerà le sue puntate fino al 22 ottobre su Apple TV+

Amazon Prime video

Hotel Costiera: La serie action‑drama ambientata sulla Costiera Amalfitana, con Jesse Williams, è già uscita il 24 settembre ma potrebbe continuare a essere una delle serie “in evidenza” nel catalogo per tutto ottobre.

House of David (stagione 2), la seconda stagione di questa serie biblica sarà rilasciata su Prime Video il 5 ottobre 2025.