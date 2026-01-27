Serie TV in uscita a febbraio 2026: cosa guardare in streaming

Febbraio è da sempre un mese strategico per le serie TV: lontano dalle abbuffate natalizie ma prima dell’assalto primaverile, è il momento in cui le piattaforme giocano le loro carte più ambiziose. Febbraio 2026 non fa eccezione e si presenta come un mese densissimo, attraversato da storie che parlano di identità, potere, corpi, giustizia, desiderio e memoria.

Dai thriller politici alle saghe romantiche, passando per il racconto sportivo, il noir europeo e il grande ritorno di universi amatissimi dal pubblico globale, le serie in arrivo raccontano molto di ciò che oggi vogliamo vedere: personaggi complessi, mondi credibili, conflitti morali e un uso sempre più consapevole della serialità come forma di racconto lungo.

Le serie TV da non perdere a febbraio 2026

Febbraio 2026 si conferma un mese chiave per la serialità contemporanea. Le serie in uscita dimostrano come il racconto lungo sia oggi uno spazio privilegiato per affrontare temi complessi: identità, giustizia, desiderio, memoria, corpo e potere.

Che si tratti di thriller tesi, drammi storici o romance rivoluzionari, queste serie raccontano il nostro tempo con linguaggi diversi ma una stessa urgenza narrativa: farci restare, episodio dopo episodio, dentro le storie e dentro le domande che pongono.

Vanished – MGM+

In uscita: 1 febbraio 2026

Thriller psicologico e dramma emotivo si intrecciano in Vanished, una serie che parte da una sparizione improvvisa per interrogarsi su ciò che resta quando una persona scompare davvero: non solo nel corpo, ma nella memoria di chi resta. Ambientata tra Europa e Stati Uniti, la serie segue una coppia spezzata da un evento traumatico che riemerge anni dopo, riportando a galla segreti, omissioni e identità mai del tutto chiarite.

Vanished lavora sul non detto, sull’assenza come presenza costante, e costruisce una tensione lenta ma persistente. È una serie che parla di lutto, di colpa e di verità parziali, perfetta per chi ama i thriller introspettivi più che l’azione pura.

Motorvalley – Netflix

In uscita: 10 febbraio 2026

Ambientata nel cuore industriale dell’Emilia-Romagna, Motorvalley è una serie italiana che unisce dramma familiare, azione e identità territoriale. Tra officine, circuiti e ambizioni spezzate, la serie racconta un mondo dominato dalla velocità e dal sacrificio, dove il successo ha sempre un prezzo altissimo.

Non è solo una serie sui motori, ma sul mito del lavoro, sul corpo maschile messo alla prova, sul conflitto tra padri e figli e sulla difficoltà di reinventarsi in un Paese che cambia. Una delle produzioni italiane più ambiziose degli ultimi anni.

Alex Cross – Prime Video

Nuova stagione: 11 febbraio 2026

Il ritorno di Alex Cross conferma il successo della trasposizione seriale dei romanzi di James Patterson. Il protagonista è un investigatore brillante e tormentato, costretto a muoversi in un mondo dove il confine tra giustizia e vendetta è sempre più sottile.

La nuova stagione approfondisce il lato psicologico del personaggio, insistendo sul prezzo personale del lavoro investigativo e sul peso delle scelte morali. Una serie perfetta per chi ama il poliziesco classico, ma con una forte componente emotiva.

Heated Rivalry – HBO Max

In uscita: 13 febbraio 2026

Probabilmente la serie più chiacchierata del mese. Heated Rivalry porta sullo schermo una storia di rivalità sportiva che diventa passione, desiderio e conflitto identitario. Ambientata nel mondo dell’hockey professionistico, racconta l’amore impossibile tra due atleti costretti a essere nemici in pubblico e vulnerabili in privato.

È una serie che parla di mascolinità, visibilità queer e pressione mediatica, usando lo sport come metafora di controllo e liberazione. Una delle proposte più radicali e contemporanee del panorama seriale attuale.

Portobello – HBO Max

In uscita: 20 febbraio 2026

Serie storica italiana di grande ambizione, Portobello racconta uno dei casi giudiziari più controversi della storia recente, intrecciando media, potere e spettacolarizzazione del dolore. Con una messa in scena rigorosa e una forte attenzione al contesto politico e sociale, la serie riflette sul ruolo della televisione e sull’erosione della verità.

È una serie necessaria, che dialoga con l’attualità e invita a interrogarsi su colpe, responsabilità e giustizia.

Bridgerton – Netflix

Nuovi episodi: 26 febbraio 2026

Il ritorno di Bridgerton conferma il successo di una delle saghe romantiche più amate degli ultimi anni. Tra balli, scandali e segreti, la nuova parte della stagione continua a esplorare desideri femminili, dinamiche di potere e riscrittura del romance in chiave pop e inclusiva.

Una serie che unisce intrattenimento e rilettura culturale del genere storico, parlando al presente attraverso il passato.