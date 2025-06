Serie tv da vedere se ti è piaciuta “Sara. La donna nell’ombra”

Hai finito la serie tv “Sara. LA donna nell’ombra” su Netflix con il cuore in gola, le occhiaie da binge-watching e una domanda martellante in testa: “E adesso… che guardo?”. Tranquilli, non siete soli. Sara è una di quelle serie che ti prendono alla gola con un mix letale di tensione, sensualità, misteri di famiglia e personaggi che sembrano usciti da una telenovela gotica. Insomma, una gioia per chi ama i drammi ipnotici dove nessuno è davvero innocente, e l’amore è sempre un po’ contorto.

Ma non disperare: il post-Sara può essere altrettanto avvincente. Quindi, ti consigliamo 6 serie TV da guardare subito dopo, per restare nella stessa atmosfera, tra segreti, vendette, passioni e verità che fanno male (ma piacciono da morire).

Se ti è piaciuta la serie TV “Sara. La donna nell’ombra”, ecco le altre serie da divorare subito tra drammi, delitti e dark romance

Benvenuti nell’universo delle Sara-simili. Dopo Sara, il rischio astinenza da drammi intensi e relazioni disfunzionali è reale. Ma per fortuna, l’universo delle “dark series” è vasto, variegato, e pronto ad accoglierti con un drink avvelenato e un sorriso sospetto.

Che tu preferisca il tono da soap patinata, il thriller psicologico o il crime da camera, le serie elencate ti porteranno in mondi dove l’amore fa paura, la verità è un miraggio e nessuno è mai solo ciò che sembra. Insomma, Sara non era che l’inizio. E il bello, o meglio, il contorto, viene adesso.

Che fine ha fatto Sara? (¿Quién mató a Sara?) – Netflix

Sì, partiamo dal “quasi omonimo” per eccellenza. Se Sara ti ha fatto sussultare con le sue svolte drammatiche e il suo lato soap-noir, preparati: questa è Sara con gli steroidi.

La serie messicana, già un cult su Netflix, ha tutti gli ingredienti del guilty pleasure perfetto: una ragazza morta, un fratello condannato ingiustamente, una famiglia più tossica del petrolchimico di Priolo. Ogni puntata svela nuovi altarini, tradimenti, alleanze sbilenche. È camp ma consapevole, melodrammatica ma geniale nel tenere alta la tensione.

Se ti piace l’idea che ogni personaggio abbia un passato oscuro (e una camera nascosta), eccola qui la tua prossima ossessione.

Elite – Netflix

Dalla Spagna con furore. Elite è l’incrocio tra un teen drama e un thriller da adulti, con tanto sesso, droga, omicidi e divise scolastiche. Potrebbe sembrare solo una serie per adolescenti annoiati… e invece è una bomba di trame incrociate, classismo e ambiguità morale.

Come in Sara, nessuno è esattamente “il buono”, e l’amore si tinge spesso di sangue (metaforicamente… ma non sempre). Ogni stagione inizia con un crimine e poi fa un tuffo nel passato, tenendoti incollatə per scoprire chi ha fatto cosa, con chi, e perché.

Bonus: è visivamente accattivante, con un cast che sembra uscito da un editoriale di Vogue Spagna.

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra – Netflix

Hai amato Sara anche per la sua vena un po’ over-the-top, da thriller pieno di twist improbabili? Allora questo titolo infinito è per te. Kristen Bell interpreta una donna in lutto, alcolizzata, voyeur, che sospetta di aver assistito a un omicidio… oppure no?

La serie è una parodia raffinata dei thriller psicologici al femminile, ma gioca talmente bene sul filo del serio e del ridicolo che ti ritrovi coinvolto davvero.

È un “whodunit” con ironia, dove ogni dettaglio è troppo perfetto per essere vero. Eppure, non riesci a smettere di guardare.

The Undoing – NOW/Sky Atlantic

Nicole Kidman. Hugh Grant. David E. Kelley alla sceneggiatura. Serve altro? The Undoing è la crème de la crème del thriller borghese: un delitto nella New York dell’upper class, un matrimonio che si sgretola, e una protagonista che si veste meglio anche per andare a comprare il latte.

Se Sara ti ha sedotto con il suo senso del mistero e le dinamiche familiari tossiche, The Undoing ti ipnotizzerà con la sua eleganza velenosa. Tutto è impeccabile, e proprio per questo inquietante.

La domanda “ma è stato lui?” ti perseguiterà fino all’ultima scena. E anche dopo.

Revenge – Disney+

Una serie che ha anticipato tutte le Sara del mondo. Revenge è una soap-thriller con tacco 12, ambientata negli Hamptons, dove Emily Thorne non è chi dice di essere. Il suo obiettivo? Distruggere la famiglia Grayson, responsabile della morte di suo padre.

Sembra la trama di una telenovela? Esatto. Ma scritta benissimo. E con una regia che non si prende mai troppo sul serio, Revenge riesce a mescolare vendetta shakespeariana, amore impossibile e scandali da jet set con uno stile inimitabile.

Se hai amato le donne forti e vendicative di Sara, qui troverai la loro regina.

Gypsy – Netflix

Una psicoterapeuta (Naomi Watts, glaciale e perfetta) si infiltra nella vita dei suoi pazienti. Ma non solo in senso metaforico: mente, seduce, manipola.

Gypsy è una serie torbida, sensuale e volutamente disturbante. Parla di desideri non detti, relazioni sbagliate e quel confine sottile tra cura e controllo. Non è action, ma è viscerale: ogni scena è costruita come un corpo a corpo emotivo.

E poi: costumi pazzeschi, atmosfera rarefatta, e una colonna sonora da brividi. Se Sara ti ha lasciato voglia di storie ambigue e donne che nascondono mondi, Gypsy è il tuo veleno perfetto.

