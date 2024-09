5 serie TV da vedere a Settembre 2024

Da "Emily in Paris" a "The Penguin", ecco 5 serie TV selezionate per voi da non perdere assolutamente in uscita a partire da settembre 2024

Serie tv da non perdere per ripartire. Settembre è un mese di transizione dove l’estate cede il passo all’autunno, portando con sé un’atmosfera di rinnovamento e introspezione. Con l’arrivo delle prime giornate fresche, cresce il desiderio di rallentare il ritmo frenetico accumulato nei mesi estivi. È un periodo in cui si riscopre il piacere delle serate tranquille, magari trascorse a casa, avvolti in una coperta, con una tazza di tè caldo e, ovviamente, un’ottima serie TV.

Le lunghe giornate all’aperto cedono il posto a momenti di relax domestico, dove il divano diventa il luogo ideale per rigenerarsi. Le piattaforme di streaming, consapevoli di questa tendenza, puntualmente aggiornano i loro cataloghi con nuove stagioni e titoli inediti, offrendo agli spettatori una vasta gamma di scelte per ogni stato d’animo e preferenza.

Settembre si prospetta particolarmente ricco di uscite interessanti, con una programmazione che spazia dai ritorni più attesi ai debutti che promettono di diventare i nuovi successi del piccolo schermo. Questo mese è un vero e proprio caleidoscopio di generi, capace di accontentare chiunque: dalle storie di spionaggio piene di suspense, alle commedie romantiche, fino ai thriller che tengono incollati alla sedia.

5 serie tv da non perdere a Settembre E quale modo migliore di accogliere l’autunno se non con una lista di serie TV imperdibili? Tra drammi avvincenti e trame intricate, le novità di settembre sono pronte a conquistare il pubblico, una puntata dopo l’altra. Non ti resta che preparare il popcorn e lasciarti trasportare nelle storie più avvincenti del momento. Ecco cinque titoli che meritano di essere aggiunti alla tua lista di cose da vedere. Non resta che preparare il popcorn e scegliere da dove cominciare!

Slow Horses – Quarta stagione (Apple TV+) Il 4 settembre torna l’acclamato spy-drama Slow Horses, basato sui romanzi di Mick Herron. La quarta stagione riprende con Jackson Lamb, interpretato da Gary Oldman, e il suo team di agenti dell’MI5 emarginati, alle prese con nuove missioni pericolose e intricate. Il nuovo ciclo di episodi promette tensione e colpi di scena, concentrandosi su segreti e intrighi legati al passato dei protagonisti.

The Perfect Couple – Prima stagione (Netflix) Il 5 settembre su Netflix debutta The Perfect Couple, una nuova serie drammatica che vede protagonista Nicole Kidman nei panni di una famosa scrittrice che si trova coinvolta in un misterioso omicidio alla vigilia del matrimonio del figlio. Una trama avvincente che mescola elementi di thriller e dramma familiare, promettendo di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

Emily in Paris – Seconda parte della quarta stagione (Netflix) A metà settembre arriva la seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris, che questa volta ci porterà in Italia. Emily, interpretata da Lily Collins, si troverà a Roma, dove dovrà fare i conti con nuovi dilemmi amorosi e professionali. Una serie leggera e vivace, perfetta per chi cerca una pausa dalle giornate frenetiche.

Agatha All Along – Prima stagione (Disney+) Il 19 settembre segna l’uscita di Agatha All Along, la serie spin-off di WandaVision incentrata sul personaggio di Agatha Harkness, interpretato da Kathryn Hahn. Questa serie promette di esplorare il lato più oscuro e magico dell’universo Marvel, con Agatha impegnata in una pericolosa ricerca per riottenere i suoi poteri. Per gli appassionati di fantasy e supereroi, è un appuntamento da non perdere.

The Penguin – Prima stagione (Sky Atlantic e Now) Il 20 settembre sarà il turno di The Penguin, lo spin-off del film The Batman con Colin Farrell nel ruolo del protagonista. La serie esplora l’ascesa di Oswald Cobblepot, meglio conosciuto come il Pinguino, nel mondo criminale di Gotham City. Un tuffo nelle atmosfere cupe e violente dell’universo di Batman, perfetto per i fan dei cinecomics più maturi e complessi.

