Saiyuki è conosciuto come manga, ma siamo certi che sia solo questo? Molti classici cambiano lingua, epoca e mezzo espressivo, ma continuano a parlare a generazioni diverse. È il caso di Viaggio in Occidente, il grande romanzo cinese attribuito a Wu Cheng’en, che dal XVI secolo ha attraversato i confini dell’Asia diventando fonte di ispirazione per…

Saiyuki è conosciuto come manga, ma siamo certi che sia solo questo? Molti classici cambiano lingua, epoca e mezzo espressivo, ma continuano a parlare a generazioni diverse. È il caso di Viaggio in Occidente, il grande romanzo cinese attribuito a Wu Cheng’en, che dal XVI secolo ha attraversato i confini dell’Asia diventando fonte di ispirazione per romanzi, film, serie televisive, videogiochi e manga.

Tra le reinterpretazioni più celebri spicca Saiyuki, il manga di Kazuya Minekura, pubblicato a partire dal 1997 e recentemente riproposto in Italia nella New Edition da Dynit Manga. Un’opera che non si limita a riprendere il classico, ma lo trasforma profondamente, dando vita a uno dei franchise più longevi e amati del panorama giapponese.

La sua storia è quella di un viaggio culturale che parte dalla letteratura, passa per il fumetto, conquista l’animazione e arriva perfino sul palcoscenico.

Saiyuki: tutta la sua evoluzione

Il punto di partenza: “Viaggio in Occidente”, uno dei grandi classici della Cina

Prima di essere un manga, Saiyuki è soprattutto l’erede di uno dei testi fondamentali della letteratura cinese.

Scritto nel XVI secolo e attribuito a Wu Cheng’en, Viaggio in Occidente racconta il pellegrinaggio del monaco buddhista Xuanzang verso l’India per recuperare le scritture sacre del buddhismo. Ad accompagnarlo ci sono tre compagni destinati a diventare iconici: il Re Scimmia Sun Wukong, il maiale Zhu Bajie e Sha Wujing.

Come ricorda anche la presentazione dell’edizione Adelphi de Lo Scimmiotto, il romanzo è molto più di un racconto d’avventura. È un’allegoria del percorso spirituale, una satira della società del tempo e un’opera nella quale convivono buddhismo, taoismo, mitologia e folklore cinese. Le sue vicende, popolate da divinità, demoni e creature soprannaturali, hanno alimentato per secoli l’immaginario dell’Asia orientale.

È proprio questa straordinaria ricchezza simbolica ad aver favorito continue reinterpretazioni, capaci di adattarne il significato ai linguaggi contemporanei.

Kazuya Minekura riscrive il mito

Quando Kazuya Minekura inizia a pubblicare Saiyuki nel 1997, non realizza una semplice trasposizione del romanzo originale.

L’autrice conserva il nucleo del viaggio verso Occidente e i quattro protagonisti, ma ne rivoluziona completamente l’estetica e la caratterizzazione. Il monaco Genjō Sanzo è ben lontano dall’immagine tradizionale del religioso ascetico: fuma, impugna una pistola ed è cinico e impulsivo. Son Goku mantiene l’origine legata alla leggenda dello Scimmiotto, ma assume le sembianze di un ragazzo dal carattere vivace. A loro si uniscono Sha Gojyo e Cho Hakkai, figure che reinterpretano in chiave moderna gli altri due compagni del viaggio.

L’ambientazione mescola fantasy, azione, elementi buddhisti e demoniaci, dando vita a un mondo in cui uomini e demoni avevano convissuto pacificamente fino a quando un evento misterioso ha infranto quell’equilibrio. Da quel momento il viaggio non è più soltanto un pellegrinaggio spirituale, ma una missione per impedire la resurrezione del potente demone Gyumao.

Un viaggio che cambia, ma conserva il suo significato

Nonostante le profonde differenze narrative, Saiyuki mantiene intatto il cuore del classico cinese.

Il viaggio continua a rappresentare una trasformazione interiore prima ancora che geografica. Ogni personaggio affronta il proprio passato, le proprie colpe e le proprie paure. I conflitti non riguardano soltanto i nemici esterni, ma soprattutto l’identità e il rapporto con gli altri.

È anche questo uno dei motivi per cui l’opera di Minekura ha saputo distinguersi da altre reinterpretazioni del mito. L’azione convive con momenti introspettivi e dialoghi che esplorano il senso della libertà, del sacrificio e della redenzione.



Dal manga all’anime: il successo internazionale

Il successo del manga porta rapidamente alla realizzazione della serie animata Gensōmaden Saiyuki, trasmessa in Giappone tra il 2000 e il 2001 e arrivata anche in Italia con il titolo Saiyuki – La leggenda del demone dell’illusione. Da quel momento il franchise continua ad ampliarsi con nuove serie, OAV, film animati e adattamenti che approfondiscono diversi archi narrativi.

L’anime contribuisce a far conoscere Saiyuki anche a un pubblico che non aveva mai letto il manga, trasformandolo in una delle reinterpretazioni moderne di Viaggio in Occidente più popolari insieme a Dragon Ball, anch’esso ispirato, seppur molto liberamente, al personaggio del Re Scimmia.

Quando il viaggio arriva sul palcoscenico

Il successo di Saiyuki non si è fermato alla carta stampata o allo schermo.

Negli anni il franchise è stato adattato anche per il teatro giapponese attraverso diversi musical e spettacoli dal vivo. Una scelta che può sorprendere il pubblico occidentale, ma che in Giappone rappresenta una pratica consolidata. Manga, anime e videogiochi vengono frequentemente trasformati in produzioni teatrali, dando vita a un settore noto come 2.5D Theatre, dove scenografie, costumi e interpretazioni cercano di ricreare il più fedelmente possibile l’estetica delle opere originali.

Anche Saiyuki è entrato in questo universo, dimostrando ancora una volta quanto il suo racconto si presti a linguaggi diversi. Le atmosfere fantasy, i personaggi iconici e il continuo alternarsi di azione e introspezione trovano infatti una nuova dimensione sul palco, dove la fisicità degli attori sostituisce il disegno senza perdere la forza simbolica del viaggio.

Saiyuki continua a conquistare il pubblico

A quasi trent’anni dalla pubblicazione del primo capitolo, Saiyuki continua a essere ristampato e riscoperto.

Il motivo non risiede soltanto nel fascino dei suoi protagonisti o nella qualità del tratto di Kazuya Minekura, ma nella capacità di dialogare con una tradizione millenaria senza limitarsi a copiarla.

Il manga dimostra come un classico possa continuare a vivere proprio attraverso le sue trasformazioni. Ogni epoca rilegge Viaggio in Occidente secondo le proprie domande, i propri linguaggi e la propria sensibilità. Minekura lo ha fatto costruendo una storia che parla di amicizia, libertà, redenzione e ricerca di sé, mantenendo però il viaggio come metafora universale della crescita.

È forse questa la vera forza dei grandi classici: non rimanere immobili nel tempo, ma continuare a generare nuove storie. Da un romanzo del XVI secolo al manga, dall’anime ai musical, Saiyuki dimostra che alcune narrazioni non smettono mai di mettersi in cammino.