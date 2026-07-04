Prime Video, tutte le novità di luglio 2026: le serie e i film da non perdere questo mese

Luglio si preannuncia come uno dei mesi più ricchi dell’anno per gli abbonati a Prime Video. Il catalogo si amplia con produzioni originali italiane, grandi franchise internazionali, anime molto attesi, nuove stagioni e un’importante selezione di film che spaziano dall’horror al thriller fino alle grandi commedie degli ultimi decenni. A catturare l’attenzione sono soprattutto due…

Luglio si preannuncia come uno dei mesi più ricchi dell’anno per gli abbonati a Prime Video. Il catalogo si amplia con produzioni originali italiane, grandi franchise internazionali, anime molto attesi, nuove stagioni e un’importante selezione di film che spaziano dall’horror al thriller fino alle grandi commedie degli ultimi decenni.

A catturare l’attenzione sono soprattutto due produzioni molto diverse tra loro: Elle, il prequel de La rivincita delle bionde, e Super Market, nuova comedy italiana ambientata in un supermercato di quartiere. Ma il mese offre anche il ritorno di Batman, un nuovo adattamento di Ghost in the Shell e diversi titoli destinati agli appassionati di anime.

Prime video tantissime novità per il mese di Luglio

“Elle”: le origini di un’icona pop

Dal 1° luglio debutta Elle, la serie prequel dedicata a Elle Woods. Ambientata nel 1995, racconta gli anni del liceo della futura protagonista de La rivincita delle bionde, molto prima del suo ingresso ad Harvard.

Tra amicizie complicate, primi amori, rapporti familiari e le inevitabili insicurezze dell’adolescenza, la serie prova a mostrare come sia nata una delle protagoniste più amate della commedia americana. Tutti gli otto episodi saranno disponibili fin dal debutto.

“Super Market”: la nuova comedy italiana

Tra le novità più interessanti del mese c’è anche Super Market, disponibile dal 17 luglio.

Scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, la serie trasforma un comune supermercato di quartiere nel teatro di una commedia corale. Al centro della storia c’è l’Eury, uno store ormai vicino alla chiusura, dove dipendenti completamente diversi tra loro cercano disperatamente di evitare il fallimento.

Il cast riunisce Alessandro Betti, Marta Zoboli, Francesco Arienzo, Davide Calgaro, Gaia Bavaro, Martina Bonan, Valerio Airò Rochelmeyer, Walter Leonardi, Tommaso Cassissa e Katia Follesa.

Con i suoi sei episodi, la serie punta su un umorismo che nasce dalle piccole tensioni del lavoro quotidiano, raccontando un ambiente familiare a chiunque abbia trascorso almeno qualche minuto tra gli scaffali di un supermercato.



Fantascienza, anime e supereroi

Il 15 luglio arriva Corri o Muori, nuova serie originale composta da otto episodi distribuiti tutti insieme.

L’8 luglio debutta invece il nuovo adattamento di Ghost in the Shell, uno dei franchise più influenti della fantascienza giapponese. A differenza degli altri titoli del mese, la distribuzione sarà settimanale fino all’8 settembre.

Gli appassionati dei fumetti DC potranno invece aspettare il 31 luglio, quando arriverà la seconda stagione di Batman: Caped Crusader, con tutti e dieci gli episodi disponibili fin dal primo giorno.

I nuovi film originali

Anche sul fronte cinematografico Prime Video propone diverse produzioni esclusive.

Tra i titoli più attesi troviamo: Boulevard (10 luglio), Primitive War (12 luglio), La bocca del diavolo.

Tre film molto diversi tra loro che spaziano dal thriller all’horror, confermando la volontà della piattaforma di diversificare sempre di più la propria offerta.



Tornano grandi classici del cinema

Accanto alle novità, luglio segna anche il ritorno di numerosi film che hanno segnato gli ultimi decenni.

Dal 1° luglio saranno nuovamente disponibili titoli amatissimi come la trilogia di Shrek, Sing 2, Baby Boss 2, L’amante di Lady Chatterley, Vice – L’uomo nell’ombra, Brazil, JFK – Un caso ancora aperto, L’ombra delle spie, Don Jon e molti altri.

Una selezione che permette sia di recuperare grandi classici sia di riscoprire opere molto diverse tra loro.

Anime e serie cult arricchiscono il catalogo

L’estate sarà particolarmente interessante anche per gli appassionati di animazione giapponese.

Dal 1° luglio arrivano infatti: Dragon Ball Super, Jujitsu Kaisen

Nel corso del mese seguiranno: Boruto: Naruto Next Generations (15 luglio), Jujitsu Kaisen (3 stagione, 23 luglio), Dragon ball GT (23 luglio)

Accanto agli anime, Prime Video amplia anche il catalogo delle serie televisive con nuovi episodi di Chicago Fire, Chicago P.D., Elementary, SEAL Team, R.I.S. – Delitti imperfetti e Squadra Antimafia.

Attenzione anche ai titoli in scadenza

Prima di dedicarsi alle novità, conviene recuperare alcuni contenuti che lasceranno la piattaforma durante il mese.

Tra i film in uscita figurano Bullet Train, Assassinio sul Nilo e Atomica bionda, mentre sul fronte delle serie sarà l’ultima occasione per vedere 24, Distretto di Polizia e le stagioni più recenti de L’ispettore Coliandro.

Un luglio che punta sulla varietà

Più che affidarsi a un unico grande evento, Prime Video costruisce il proprio mese attorno a una proposta estremamente eterogenea. Dalla commedia italiana alla fantascienza giapponese, passando per il racconto di formazione di Elle, il ritorno di Batman, gli anime più popolari e una lunga lista di film, luglio 2026 offre contenuti capaci di intercettare pubblici molto diversi.

Per chi ama alternare produzioni originali, recuperi dal grande schermo e nuove serie da divorare in pochi giorni, sarà probabilmente uno dei mesi più ricchi dell’estate.