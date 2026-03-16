Quando nel 1962 Philip K. Dick pubblicò “L’uomo nell’alto castello” (noto anche in Italia con il titolo “La svastica sul sole”), propose una delle ucronie più celebri della letteratura contemporanea: un mondo alternativo in cui le potenze dell’Asse hanno vinto la Seconda guerra mondiale. Il romanzo immagina un pianeta dominato dal Reich nazista e dall’Impero giapponese, con gli Stati Uniti divisi tra le due potenze e una zona neutrale nelle Montagne Rocciose.

L’opera, vincitrice del Premio Hugo nel 1963, non è soltanto un esercizio di fantasia politica. Dick usa l’idea della storia alternativa per interrogarsi su temi profondi: il rapporto tra realtà e percezione, il potere delle narrazioni storiche e la fragilità delle libertà politiche.

Dal libro allo schermo “L’uomo nell’alto castello” di Philip K. Dick

Nel libro la vicenda si svolge nel 1962, in una California occupata dall’Impero giapponese mentre la costa orientale degli Stati Uniti è controllata dalla Germania nazista. I personaggi principali vivono in un mondo dove la cultura americana è diventata un oggetto esotico o un ricordo del passato.

Tra le figure più importanti troviamo: Nobusuke Tagomi, alto funzionario giapponese impegnato a evitare una guerra tra nazisti e giapponesi. Robert Childan, commerciante di oggetti dell’America prebellica. Frank Frink e Juliana, personaggi legati alla resistenza e alla ricerca della verità.

Un elemento centrale della storia è il misterioso romanzo “La cavalletta non si alzerà più”, scritto da Hawthorne Abendsen, “l’uomo nell’alto castello”. In quel libro si racconta un mondo alternativo in cui gli Alleati hanno vinto la guerra. Questa idea crea un affascinante gioco di specchi: dentro la realtà distopica del romanzo esiste un’altra realtà possibile.

Il libro utilizza inoltre l’I Ching, antico testo cinese di divinazione, che molti personaggi consultano per prendere decisioni. Lo stesso Dick dichiarò di aver usato questo oracolo durante la scrittura del romanzo.

La serie televisiva

Dal romanzo è stata tratta la serie televisiva “The Man in the High Castle”, prodotta da Amazon Studios con Ridley Scott tra i produttori esecutivi. Il pilot è stato distribuito nel 2015 e la serie è proseguita per quattro stagioni fino al 2019.

La serie mantiene la stessa premessa narrativa del romanzo: un mondo dominato da nazisti e giapponesi dopo la vittoria dell’Asse. Gli Stati Uniti risultano divisi in tre territori principali: la costa orientale sotto il Grande Reich nazista, la costa occidentale controllata dall’Impero giapponese, una zona neutrale nelle Montagne Rocciose.

La trama televisiva segue diversi personaggi che entrano in contatto con misteriose pellicole cinematografiche in cui appare una realtà diversa, dove gli Alleati hanno vinto la guerra.

Le principali differenze tra libro e serie

Pur partendo dallo stesso universo narrativo, il romanzo e la serie divergono in diversi aspetti importanti. Nel libro di Dick la storia è molto più filosofica e concentrata sulla percezione della realtà e sul ruolo del caso. L’uso dell’I Ching è centrale e influenza profondamente il comportamento dei personaggi.

La serie televisiva invece amplia la trama trasformandola in un racconto più epico e politico. Alcuni personaggi assumono un ruolo molto più importante, come Juliana Crain, che diventa la protagonista principale, mentre nel romanzo è solo uno dei personaggi tra molti.

Un’altra differenza riguarda il misterioso testo dell’uomo nell’alto castello. Nel romanzo è un libro, mentre nella serie diventa una serie di filmati che mostrano realtà alternative. Questa scelta rende visivamente più potente il contrasto tra i mondi possibili.

Anche l’universo narrativo viene ampliato. La serie introduce più azione, intrighi politici e un conflitto diretto tra resistenza e regime nazista, mentre il romanzo resta più ambiguo e riflessivo.

Un classico tra letteratura e televisione

Nonostante le differenze, la serie mantiene lo spirito dell’opera di Dick: l’idea che la storia non sia una linea inevitabile ma un fragile equilibrio di possibilità.

“L’uomo nell’alto castello” continua a essere una delle ucronie più influenti della letteratura moderna e la serie televisiva ha contribuito a riportare l’attenzione su questo romanzo, mostrando quanto le domande sollevate da Dick, sul potere, sulla verità e sulla libertà, restino sorprendentemente attuali.