“Oh. What. Fun” il film natalizio che svela la realtà sul Natale

Ogni anno, quando si avvicina dicembre, tornano sugli schermi i grandi classici natalizi: lucine intermittenti, famiglie imperfette, drammi domestici e improvvisi lieti fini. Ma “Oh. What. Fun”., il nuovo film diretto da Michael Showalter in uscita il 3 dicembre su Prime Video, ribalta la prospettiva e ci regala un’inedita celebrazione di chi davvero tiene in piedi la magia delle feste: le madri.

Con un cast corale ricchissimo, che include Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Jason Schwartzman, Eva Longoria, Joan Chen e tanti altri volti noti, questa commedia natalizia si propone di entrare nella nuova generazione dei film da vedere in famiglia, tra risate, riconoscimenti e un pizzico di follia.

Oh. What. Fun.: il film natalizio che celebra le vere eroine delle feste, le mamme

“Oh. What. Fun“. è un film che farà sorridere, commuovere e forse anche riflettere. In un’epoca in cui il Natale è spesso raccontato come eccesso, consumo e perfezione da social network, Showalter ci regala una storia imperfetta e umanissima, dove la magia arriva solo quando si smette di rincorrerla.

Una lettera d’amore ironica e sincera a tutte le madri che non mollano mai, anche quando vorrebbero semplicemente… scomparire per qualche ora.

Claire Clauster, mamma multitasking: quando la regina del Natale sparisce

La protagonista è Claire Clauster, interpretata da una magnetica Michelle Pfeiffer, che torna in una veste ironica e affettuosa dopo ruoli più drammatici. Claire è quella persona che tutti abbiamo nella nostra famiglia: la regina delle decorazioni, delle torte perfette, delle liste regalo personalizzate. Quella che “fa Natale”, letteralmente.

Ma quest’anno, la sua famiglia, in preda alla solita frenesia natalizia, commette un errore fatale: la dimentica a casa durante una gita speciale. Il risultato? Claire decide di lasciarsi tutto alle spalle e partire per un’avventura solitaria, finalmente libera dai doveri familiari. Una fuga improvvisata che diventerà, a sorpresa, il vero cuore del film: un momento di riconnessione con sé stessa, ma anche una lezione (ironica e tenera) per chi la dava per scontata.

Le mamme non si fermano mai: una satira agrodolce sulle feste

Oh. What. Fun. parte da un presupposto tanto semplice quanto potentissimo: le feste possono essere un inferno per chi le organizza. Mentre tutti si godono panettoni e regali, c’è chi impacchetta, cucina, ricorda i compleanni, fa da mediatore nei conflitti familiari, tiene a galla la tradizione.

Il regista Michael Showalter, già noto per The Big Sick, Gli occhi di Tammy Faye e The Idea of You, decide stavolta di raccontare il Natale da un punto di vista finalmente alternativo. Non quello dell’eroe in viaggio, ma della madre esausta. Non del figlio che torna a casa, ma della donna che vorrebbe, almeno per una volta, andarsene.

E lo fa con un mix brillante di commedia e introspezione, aiutato da una sceneggiatura scritta con Chandler Baker che scorre con intelligenza tra dialoghi taglienti e momenti più malinconici. Ogni spettatore potrà riconoscersi, ridere e riflettere su quanto spesso diamo per scontata la figura materna, soprattutto durante le feste.

Un cast da sogno e una colonna sonora… da playlist

La forza del film sta anche nella coralità del cast: accanto a Pfeiffer troviamo Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, e le partecipazioni di Jason Schwartzman, Eva Longoria e Joan Chen.

Ognuno rappresenta un tassello del mosaico familiare che Claire tiene insieme con amore e fatica: la figlia in crisi esistenziale, il marito distratto, il fratello eccentrico, i nipoti complicati. Insieme compongono una famiglia imperfetta ma vera, che dopo l’assenza di Claire sarà costretta a guardarsi in faccia e riconoscere i propri errori.

Ma non è tutto: ad arricchire l’esperienza c’è “Shake the Snow Globe”, un brano inedito di Gwen Stefani, pensato appositamente per il film. La cantante ha raccontato di essere stata “nervosa, emozionata e motivata” dalla sfida di scrivere per una scena precisa: “Volevo che fosse allegra, nostalgica, ma autentica rispetto allo spirito del film”. Il brano è già disponibile su Amazon Music e dà il ritmo perfetto alla visione.

Un nuovo classico natalizio?

Se negli anni ’90 avevamo Mamma, ho perso l’aereo e Miracolo nella 34ª strada, negli anni 2000 film come Love Actually e The Holiday hanno rinnovato la grammatica del Natale. Oh. What. Fun. potrebbe segnare la nuova rotta del cinema natalizio contemporaneo, meno favolistico e più vicino alla realtà quotidiana.

Le madri, qui, non sono angeli silenziosi: hanno crisi, desideri, identità che vanno oltre il loro ruolo. Claire non si limita a “sparire” per punizione o vendetta: si prende lo spazio che non le è stato concesso. Ed è proprio questa la sua vera impresa natalizia.

Prime Video: la casa delle storie familiari (e di chi le sovverte)

Con “Oh. What. Fun”., Prime Video prosegue nella sua linea editoriale che unisce qualità e popolarità, offrendo contenuti pensati per un pubblico trasversale.

Dopo successi come Reacher, The Boys, Prisma, Fallout e The Idea of You, e titoli italiani come Hotel Costiera e Dinner Club, questa commedia natalizia entra in una programmazione variegata e vincente.

L’uscita del film si inserisce perfettamente nella stagione delle feste, ma la sua tematica universale, la fatica invisibile delle donne, il bisogno di riconoscimento, la riscoperta di sé, lo rende rivedibile anche in altri momenti dell’anno.