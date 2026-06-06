“Off Campus”, la serie del momento nasce da una saga che ha cambiato le regole del romance

Le storie universitarie sono più che mai alla moda e “Off Campus” ne è un esempio. È riuscita a fare qualcosa che sembrava quasi impossibile: riportare al centro dell’attenzione il romance ambientato nei campus americani e trasformarlo in un fenomeno capace di parlare contemporaneamente alla Generazione Z e ai millennial. La serie di Prime Video, tratta…

Le storie universitarie sono più che mai alla moda e “Off Campus” ne è un esempio. È riuscita a fare qualcosa che sembrava quasi impossibile: riportare al centro dell’attenzione il romance ambientato nei campus americani e trasformarlo in un fenomeno capace di parlare contemporaneamente alla Generazione Z e ai millennial.

La serie di Prime Video, tratta dai romanzi di Elle Kennedy, è diventata rapidamente uno dei titoli più discussi degli ultimi mesi. Molti spettatori più giovani si sono lasciati conquistare dai protagonisti, dalle storie d’amore e dall’atmosfera universitaria. I millennial, invece, sembrano aver trovato qualcosa di diverso: il ricordo di un’età in cui tutto appariva ancora possibile, quando le amicizie nascevano in modo spontaneo, gli errori sembravano meno definitivi e il futuro non aveva ancora assunto la forma rigida delle responsabilità adulte.

Dietro il successo della serie, però, c’è una saga letteraria che da anni occupa un posto speciale nel cuore delle lettrici romance.

Off Campus: dal libro allo schermo, il fenomeno nato dalla penna di Elle Kennedy

La saga che ha reso celebre lo sport romance

Pubblicata a partire dal 2015, la serie Off Campus di Elle Kennedy è diventata uno dei punti di riferimento del genere New Adult.

I romanzi sono ambientati alla Briar University e ruotano attorno a un gruppo di studenti, molti dei quali giocatori della squadra universitaria di hockey. Ogni libro racconta una diversa storia d’amore, ma tutti sono collegati da amicizie, relazioni e personaggi ricorrenti.

L’ordine di lettura comprende: Il contratto, l’errore, il tradimento, l’obiettivo, l’eredità.

Più che una semplice serie romantica, Off Campus ha contribuito a definire il New Adult moderno. Le sue pagine parlano di consenso, crescita personale, ansia, traumi familiari, amicizia e scoperta di sé, senza rinunciare all’umorismo e alla leggerezza che caratterizzano il romance contemporaneo.

Hannah e Garrett: la coppia che ha dato inizio a tutto

La prima stagione della serie adatta The Deal, pubblicato in Italia come Il contratto.

Al centro della storia troviamo Hannah Wells, studentessa brillante e appassionata di musica, e Garrett Graham, stella della squadra di hockey della Briar University.

Lei non sopporta il suo mondo. Lui ha bisogno del suo aiuto per migliorare i voti.

Da questo accordo apparentemente banale nasce una delle dinamiche più amate del romance contemporaneo: il finto fidanzamento che finisce per trasformarsi in qualcosa di autentico.

Sul piccolo schermo Hannah è interpretata da Ella Bright, mentre Garrett ha il volto di Belmont Cameli. La loro storia costituisce il cuore emotivo della prima stagione.

Perché la serie parla così bene alle nuove generazioni

Molti romance universitari si limitano a raccontare relazioni sentimentali. Off Campus prova invece a costruire un universo più ampio.

L’hockey rappresenta soltanto il punto di partenza. Quello che interessa davvero alla storia sono i rapporti umani.

Le amicizie maschili, le insicurezze, il passaggio all’età adulta, la paura di non essere abbastanza, la ricerca di un posto nel mondo.

Temi che oggi colpiscono particolarmente i millennial, una generazione che spesso si trova sospesa tra il desiderio di conservare una parte della propria giovinezza e la necessità di affrontare responsabilità sempre più complesse.

Non sorprende quindi che molti spettatori abbiano letto la serie come una sorta di ritorno emotivo agli anni dell’università, non tanto per nostalgia quanto per il bisogno di riconnettersi a una fase della vita in cui tutto sembrava ancora aperto.

L’amicizia come vera protagonista

Uno degli aspetti più riusciti dei libri di Elle Kennedy è il modo in cui raccontano le amicizie.

Le storie d’amore cambiano da un volume all’altro, ma il gruppo resta.

Garrett, Logan, Dean e Tucker diventano quasi una famiglia allargata. Le loro battute, le rivalità e il sostegno reciproco contribuiscono a creare quel senso di appartenenza che rappresenta una delle ragioni principali del successo della saga.

La serie televisiva sembra aver compreso perfettamente questo elemento e ha costruito un racconto corale che va oltre la singola coppia protagonista.

Una struttura che ricorda Bridgerton

Uno degli aspetti più interessanti dell’adattamento riguarda il futuro della serie.

Come accade in Bridgerton, ogni stagione sarà dedicata a una coppia diversa mantenendo però gli stessi personaggi all’interno della narrazione generale.

La seconda stagione, già confermata, sarà infatti incentrata su Dean Di Laurentis e Allie Hayes, protagonisti del romanzo The Score.

Questa scelta permette alla serie di espandere progressivamente l’universo narrativo senza perdere il legame con i personaggi che il pubblico ha imparato ad amare.

Perché leggere i libri dopo aver visto la serie

L’adattamento televisivo conserva gran parte dello spirito dei romanzi, ma la pagina scritta offre inevitabilmente qualcosa di diverso.

Nei libri di Elle Kennedy emergono con maggiore profondità i pensieri dei protagonisti, le loro fragilità e le motivazioni che guidano le loro scelte.

Hannah, Garrett, Dean, Allie, Logan e Tucker acquistano una complessità che permette di comprendere meglio il loro percorso emotivo.

Inoltre, il fascino della saga sta proprio nella continuità. Ogni volume racconta una nuova relazione, ma ogni personaggio continua a crescere e a evolversi nel corso dei romanzi successivi.



Quando il romance diventa racconto generazionale

Il successo di Off Campus dimostra che il romance contemporaneo non è più soltanto un genere di nicchia.

Le storie create da Elle Kennedy parlano d’amore, certo, ma parlano anche di amicizia, appartenenza, identità e crescita personale. Raccontano quel momento della vita in cui si smette lentamente di essere adolescenti e si prova a diventare adulti.

La Generazione Z vi ritrova il presente, mentre per i millennial, invece, vi riconoscono qualcosa che assomiglia a un ricordo: il tempo delle prime scelte importanti, delle amicizie che sembravano eterne e della sensazione che il mondo, nonostante tutto, fosse ancora tutto da scrivere.